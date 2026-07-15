Σχεδόν καθημερινές οι αεροδιακομιδές στο Ιόνιο: 51χρονος διασωληνωμένος στη ΜΕΘ Ζακύνθου

Τις τελευταίες ημέρες καταγράφεται αύξηση στις αεροδιακομιδές εντός του Ιονίου. Το πρωί μεταφέρθηκαν δύο ασθενείς από την Κέρκυρα προς τα Ιωάννινα και ένας 51χρονος από την Κεφαλονιά στη Ζάκυνθο με το νέο ελικόπτερο AW139.

Έντονη κινητικότητα στις αεροδιακομιδές των νησιών του Ιονίου

Τις τελευταίες ημέρες καταγράφεται αυξημένη δραστηριότητα στις αεροδιακομιδές από τα νησιά του Ιονίου, με πολλαπλές μεταφορές ασθενών προς νοσοκομεία της ηπειρωτικής χώρας και γειτονικών νησιών. Σήμερα το πρωί πραγματοποιήθηκαν δύο μεταφορές από την Κέρκυρα προς το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων και μία αεροδιακομιδή από την Κεφαλονιά στη Ζάκυνθο.

Στη δεύτερη περίπτωση, όπως αναφέρεται στο σχετικό ρεπορτάζ, 51χρονος μεταφέρθηκε διασωληνωμένος και εισήχθη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου, καθώς αντιμετώπιζε σοβαρό παθολογικό πρόβλημα. Η μεταφορά εκτελέστηκε με το νέο ελικόπτερο Leonardo AW139, μέσο που χρησιμοποιείται τα τελευταία χρόνια όλο και πιο συχνά στις επιχειρήσεις αεροδιακομιδών στην περιοχή.

Η αυξημένη συχνότητα τέτοιων επιχειρήσεων περιγράφεται στο ρεπορτάζ ως σχεδόν καθημερινή, γεγονός που αναδεικνύει την ανάγκη για συντονισμό μεταξύ των περιφερειακών μονάδων υγείας, των νοσοκομείων προορισμού και των επιχειρησιακών κέντρων αεροδιακομιδών.

Προορισμοί μεταφορών σήμερα: Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων (από Κέρκυρα), Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου (από Κεφαλονιά).

Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων (από Κέρκυρα), Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου (από Κεφαλονιά). Μέσο μεταφοράς: ελικόπτερο Leonardo AW139.

ελικόπτερο Leonardo AW139. Φύση περιστατικού: 51χρονος διασωληνωμένος με σοβαρό παθολογικό πρόβλημα.

Αφετηρία Προορισμός Αριθμός περιστατικών Μέσο Κέρκυρα Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων 2 — Κεφαλονιά Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου (ΜΕΘ) 1 (51χρονος) Leonardo AW139

Η ανάγκη για αεροδιακομιδές στο Ιόνιο συνδέεται τόσο με την γεωγραφική διασπορά των νησιών όσο και με τις δυνατότητες των τοπικών νοσηλευτικών μονάδων. Ειδικά τις τουριστικές περιόδους, όταν ο πληθυσμός σε νησιά όπως η Κέρκυρα και η Κεφαλονιά αυξάνεται σημαντικά, οι απαιτήσεις σε επείγουσες ιατρικές μεταφορές ενδέχεται να ενταθούν.

Η χρήση σύγχρονων ελικοπτέρων όπως το AW139 συμβάλλει στην ταχύτερη μεταφορά βαρέως πασχόντων προς κατάλληλες κλινικές και ΜΕΘ, μειώνοντας τον χρόνο πρόσβασης σε εξειδικευμένη φροντίδα. Παρά ταύτα, η συχνότητα των επιχειρήσεων φέρνει στο προσκήνιο ζητήματα συντονισμού, εφεδρειών μέσων και διαθεσιμότητας ΜΕΘ στους προορισμούς.

Για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της περιοχής, η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί την ανάγκη να γνωρίζουν τις διαθέσιμες επιλογές έκτακτης μεταφοράς και τις αρμόδιες υπηρεσίες που ενεργοποιούνται σε περίπτωση σοβαρού περιστατικού. Οι τοπικές αρχές και οι υγειονομικές μονάδες παρακολουθούν την κατάσταση και συνεργάζονται με τα επιχειρησιακά κέντρα για την καλύτερη διαχείριση των μεταφορών.

Σε κάθε περίπτωση, οι αεροδιακομιδές παραμένουν κρίσιμο εργαλείο για την πρόσβαση σε εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα στο σύμπλεγμα των νησιών του Ιονίου.