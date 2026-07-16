Η «Πολυάννα» της Κάρμεν Ρουγγέρη έρχεται στο Μον Ρεπό: δύο παραστάσεις σε Κέρκυρα

Η παιδική σκηνή της Κάρμεν Ρουγγέρη παρουσιάζει το έργο «Πολυάννα Το παιχνίδι της χαράς» στην Κέρκυρα την Πέμπτη 6 και την Παρασκευή 7 Αυγούστου στο θέατρο «Ρένα Βλαχοπούλου» στο Μον Ρεπό.

Παράσταση για παιδιά και οικογένειες στο Μον Ρεπό

Η παιδική σκηνή της Κάρμεν Ρουγγέρη θα περιλάβει και την Κέρκυρα στο καλοκαιρινό της πρόγραμμα, παρουσιάζοντας το έργο «Πολυάννα Το παιχνίδι της χαράς». Οι παραστάσεις έχουν προγραμματιστεί για την Πέμπτη 6 και την Παρασκευή 7 Αυγούστου και θα φιλοξενηθούν στο θέατρο «Ρένα Βλαχοπούλου» στο Μον Ρεπό.

Το έργο βασίζεται στην ηρωίδα Πολυάννα, ένα δωδεκάχρονο κορίτσι που με την αισιοδοξία του καταφέρνει να αλλάξει τη διάθεση ενός λυπημένου χωριού. Η παράσταση, που ταξιδεύει σε ανοικτούς χώρους σε ολόκληρη την Ελλάδα από την 1η Ιουλίου έως τις 12 Σεπτεμβρίου, συνδυάζει θεατρικό λόγο, πρωτότυπη μουσική και χορογραφίες, προσφέροντας ένα πρόγραμμα σχεδιασμένο για μικρούς και μεγάλους θεατές.

"Το έργο έχει μια τόσο ενδιαφέρουσα πλοκή και ένα τόσο όμορφο τέλος που μπορεί να κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον μικρών και μεγάλων."

Στη σκηνική πρόταση ξεχωρίζουν τα σκηνικά και τα κοστούμια, ενώ η μουσική κινείται σε ρυθμούς όπως country, foxtrot, rock and roll, blues και στοιχεία από το μιούζικαλ. Η παράσταση παρουσιάζει σειρά αντιθέσεων που λειτουργούν ως «πιόνια» του αφηγηματικού παιχνιδιού: η αισιοδοξία απέναντι στην απαισιοδοξία, η καλοσύνη απέναντι στην κακία, καθώς και η χαρά απέναντι στη θλίψη.

Για τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς της Κέρκυρας, η έλευση της παράστασης αποτελεί ευκαιρία πολιτιστικής συμμετοχής για τις σχολικές ομάδες και τις οικογένειες. Η μορφή του έργου —μέσα από τραγούδι και χορό— διευκολύνει την προσέλκυση παιδιών διαφορετικών ηλικιών και ενισχύει θεματικά μηνύματα όπως η ενσυναίσθηση και η συνεργασία.

Πότε: Πέμπτη 6 και Παρασκευή 7 Αυγούστου

Πέμπτη 6 και Παρασκευή 7 Αυγούστου Πού: Θέατρο «Ρένα Βλαχοπούλου», Μον Ρεπό, Κέρκυρα

Θέατρο «Ρένα Βλαχοπούλου», Μον Ρεπό, Κέρκυρα Περίοδος περιοδείας: 1 Ιουλίου - 12 Σεπτεμβρίου (εθνική εξόρμηση)

Για όσους επιθυμούν να πληροφορηθούν περισσότερα για την παράσταση ή να δουν υλικό προώθησης, υπάρχει διαθέσιμο promo trailer online. Η παρουσία τέτοιων παραγωγών ενισχύει την πολιτιστική ζωή του νησιού το καλοκαίρι και προσφέρει συναυλιακή και θεατρική έξοδο χαμηλού κόστους για οικογένειες που αναζητούν ποιοτικές ψυχαγωγικές επιλογές για τα παιδιά.