Νέο κτήριο του ΚΕΔΑΣΥ στην Κέρκυρα: υπηρεσίες και εργαλεία για πάνω από 1.000 οικογένειες

Εγκαινιάστηκε το νέο κτήριο του Κέντρου Διεπιστημονικής Αξιολόγησης–Συμβουλευτικής και Υποστήριξης στην Κέρκυρα. Η λειτουργία του συμπληρώνεται από ψηφιακή πλατφόρμα υποβολής αιτημάτων και νέα διαγνωστικά εργαλεία, ενώ τονίστηκε το ζήτημα της σχολικής στέγης και οι μεγάλες προσλήψεις αναπληρωτών.

Εγκαίνια και νέες δυνατότητες για το ΚΕΔΑΣΥ Κέρκυρας

Εγκαινιάστηκε στην Κέρκυρα το νέο κτήριο του Κέντρου Διεπιστημονικής Αξιολόγησης – Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ), σε εκδήλωση που παραβρέθηκαν η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, και ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Στέφανος Γκίκας. Η μεταστέγαση σε μισθωμένο, σύγχρονο κτίριο που εξασφάλισε η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων αποσκοπεί στην αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχει το Κέντρο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το νέο κτήριο εξυπηρετεί περισσότερες από 1.000 οικογένειες, παρέχοντας δομές αξιολόγησης και υποστήριξης για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες και προβλήματα προσαρμογής στο σχολικό περιβάλλον. Παράλληλα, ανακοινώθηκε η λειτουργία ψηφιακής πλατφόρμας για την κατάθεση αιτημάτων αξιολόγησης, με στόχο την ταχύτερη και πιο οργανωμένη διαχείριση των περιπτώσεων.

Στην παρουσίαση τονίστηκε επίσης η ένταξη εννέα νέων διαγνωστικών εργαλείων σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα και η προμήθεια νέου τεχνολογικού εξοπλισμού για το ΚΕΔΑΣΥ, μέτρα που στοχεύουν στη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών αξιολόγησης και υποστήριξης.

«βρισκόμαστε σε διαρκή συνεργασία με τα αρμόδια Υπουργεία, Μεταφορών και Υποδομών, Εσωτερικών, όμως δεν είναι κάτι που δεν μπορεί να λυθεί από τη μια μέρα. Απαιτεί πολλή μεγάλη προσπάθεια, συνδυασμό χρηματοδοτικών εργαλείων και εξεύρεση κατάλληλων χώρων».

Η Υπουργός, κατά την επίσκεψή της, επισκέφθηκε επίσης το 7ο Γυμνάσιο Κέρκυρας και το Πειραματικό Νηπιαγωγείο Κέρκυρας, όπου αναφέρθηκε στο πλήθος των φετινών προσλήψεων αναπληρωτών που, όπως σημείωσε, εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τις 40.000. Στο πλαίσιο αυτό υπογράμμισε την ανάγκη συνεχούς συνεργασίας μεταξύ κεντρικών υπηρεσιών και τοπικών αρχών για την εξεύρεση σχολικών χώρων.

Τοπικές επιπτώσεις και επόμενα βήματα

Η λειτουργία του νέου κτηρίου αναμένεται να μειώσει τους χρόνους αναμονής για αξιολογήσεις στην Κέρκυρα και να ενισχύσει την πρόσβαση σε εξειδικευμένες υπηρεσίες για γονείς και εκπαιδευτικούς. Επιπλέον, ο τεχνολογικός εξοπλισμός και τα νέα διαγνωστικά εργαλεία θα μπορούσαν να βελτιώσουν την ακρίβεια και την αποτελεσματικότητα των παρεχόμενων αξιολογήσεων.

Στο επίκεντρο παραμένει όμως το ζήτημα της σχολικής στέγης, για το οποίο η Υπουργός επισήμανε την ανάγκη συνεργασίας πολλών φορέων και την αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων. Η Περιφέρεια και οι Δήμοι που αναζητούν χώρους για εκπαιδευτικές δομές αναγνωρίζονται ως ενεργοί εταίροι στην προσπάθεια αυτή.

Νέο κτήριο : μισθωμένο, σύγχρονο, εξυπηρετεί πάνω από 1.000 οικογένειες.

: μισθωμένο, σύγχρονο, εξυπηρετεί πάνω από 1.000 οικογένειες. Ψηφιακή πλατφόρμα : για κατάθεση αιτημάτων αξιολόγησης.

: για κατάθεση αιτημάτων αξιολόγησης. Διαγνωστικά εργαλεία : εννέα νέα εργαλεία σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα.

: εννέα νέα εργαλεία σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα. Προσλήψεις: αναμένεται ότι οι αναπληρωτές φέτος θα ξεπεράσουν τις 40.000.

Θέμα Στοιχείο Εξυπηρετούμενες οικογένειες Πάνω από 1.000 Νέα διαγνωστικά εργαλεία 9 Πρόσληψη αναπληρωτών (εκτίμηση) Πάνω από 40.000

Η υλοποίηση των ανακοινωθέντων μέτρων —ψηφιακή πλατφόρμα, διαγνωστικά εργαλεία, τεχνολογικός εξοπλισμός— θα κριθεί από τη συνέχεια της συνεργασίας μεταξύ Υπουργείου, Περιφέρειας, Δήμων και τοπικών σχολικών μονάδων. Για τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς της Κέρκυρας, το κρίσιμο επόμενο διάστημα είναι η ομαλή έναρξη λειτουργίας της δομής και η ταχεία ενεργοποίηση των νέων υπηρεσιών που ανακοινώθηκαν.