Αύξηση κόστους στις πτήσεις Κέρκυρα–Αθήνα: επιβαρύνσεις έως και πάνω από 110 ευρώ το καλοκαίρι

Αύξηση στις τιμές των εισιτηρίων από την εκτόξευση των τιμών καυσίμων πλήττει τη σύνδεση Κέρκυρας–Αθήνας. Οι επιβαρύνσεις είναι εμφανείς ήδη τον χειμώνα και εντείνονται την εποχή αιχμής.

Αύξηση τιμών και άμεσες συνέπειες για κατοίκους και επισκέπτες

Οι τιμές των αεροπορικών καυσίμων έχουν καταγράψει υψηλές αυξήσεις, με την άνοδο να φτάνει έως και 106% σε σχέση με προηγούμενα επίπεδα, σύμφωνα με τοπικές αναφορές. Αυτή η εξέλιξη μεταφράζεται σε σημαντικές αυξήσεις στα κόστη των εισιτηρίων για το δρομολόγιο Κέρκυρα–Αθήνα, τόσο κατά τη χειμερινή περίοδο όσο και κατά την τουριστική σεζόν.

Οι ελληνικές αεροπορικές εταιρείες έχουν ήδη προχωρήσει σε αναπροσαρμογές τιμών στο δίκτυό τους. Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις η επιβάρυνση ανά εισιτήριο το χειμώνα κυμαίνεται κατά 10-20 ευρώ, ενώ κατά τους καλοκαιρινούς μήνες και λόγω της αυξημένης ζήτησης, οι αυξήσεις μπορούν να ξεπεράσουν ακόμα και 110 ευρώ ανά άτομο.

Τι σημαίνει για την Κέρκυρα

Η γραμμή προς την Αθήνα αποτελεί βασική αρτηρία για την επικοινωνία του νησιού με την πρωτεύουσα: εξυπηρετεί τόσο μόνιμους κατοίκους που μετακινούνται για εργασία ή υπηρεσίες όσο και επισκέπτες που συνδέουν την Κέρκυρα με άλλες περιοχές. Οι αυξήσεις στα εισιτήρια έχουν πολλαπλές επιπτώσεις:

Αύξηση του κόστους μετακινήσεων για μόνιμους κατοίκους.

Πιθανή επιβράδυνση ταξιδιών εκτός σεζόν λόγω της επιβάρυνσης των εισιτηρίων.

Επιπρόσθετη πίεση στον τουριστικό προϋπολογισμό επιχειρήσεων και επισκεπτών κατά την αιχμή.

Επιπλέον, γεωγραφικοί παράγοντες λειτουργούν με διαφορετικό τρόπο: η Ελλάδα θεωρείται σχετικά ευνοημένη σε σχέση με απομακρυσμένες περιοχές της Ασίας και Μέσης Ανατολής, επειδή οι αποστάσεις προς τους ευρωπαϊκούς προορισμούς είναι μικρότερες και άρα οι προσαρμογές πορείας και η κατανάλωση επιπλέον καυσίμων μικρότερες.

Πρακτικές πληροφορίες για επιβάτες

Καθώς οι αυξήσεις συνδέονται με το κόστος καυσίμων και τη ζήτηση, οι επιβάτες μπορούν να λάβουν υπόψη τα εξής:

Κράτηση εισιτηρίων εκτός αιχμής για μειωμένες τιμές.

Έλεγχος προσφορών και ευελιξία στις ημερομηνίες ταξιδιού.

Σύγκριση εταιρειών και δρομολογίων πριν την αγορά.

Σεζόν Αναφερόμενη αύξηση Χειμώνας 10–20 € Καλοκαίρι / αιχμή πάνω από 110 € (σε επιλεγμένες περιπτώσεις)

Η εξέλιξη τιμών στα καύσιμα συνδέεται και με γεωπολιτικούς παράγοντες στην περιοχή του Ορμούζ, οι οποίοι επιδρούν στην προσφορά και το κόστος μεταφοράς των καυσίμων. Αυτές οι πιέσεις μεταφέρονται κατά κύριο λόγο στις αεροπορικές εταιρείες και τελικά στους καταναλωτές.

Για την τοπική κοινωνία της Κέρκυρας, η παρακολούθηση των τιμολογιακών πολιτικών και η ενημέρωση για τις διαθέσιμες εναλλακτικές μετακινήσεις καθίστανται κρίσιμες, ιδιαίτερα για όσους μετακινούνται συχνά προς και από την Αθήνα ή οργανώνουν ταξίδια κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου.