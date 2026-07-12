Ανοδος τιμών κατοικιών στην Ελλάδα: τα Χανιά στην κορυφή της λίστας

Η μέση ζητούμενη τιμή πώλησης κατοικίας αυξήθηκε ετησίως κατά 6,1% το 2ο τρίμηνο του 2026, ενώ η αγορά ενοικίασης δείχνει μετριασμένη άνοδο. Τα Χανιά καταγράφονται ανάμεσα στις πιο ακριβές περιοχές της Κρήτης.

Ανεβαίνει το κόστος στέγης — έντονη ζήτηση και στις ενοικιάσεις

Σημαντική άνοδο σημείωσε η μέση ζητούμενη τιμή πώλησης κατοικίας στην Ελλάδα στο 2ο τρίμηνο του 2026, με ετήσια μεταβολή +6,1%, σύμφωνα με τον δείκτη SPI του Spitogatos. Παρά την αύξηση, ο ρυθμός επιβραδύνθηκε σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025, όταν η άνοδος είχε φθάσει στο +9,7%.

Η αγορά ενοικίασης, αν και συνεχίζει να δέχεται πιέσεις, παρουσίασε πολύ πιο μικρή ετήσια μεταβολή +1,3%, στοιχείο που υποδηλώνει σχετική άμβλυνση στις αυξήσεις συγκριτικά με το προηγούμενο έτος (τότε η άνοδος ήταν +7,2%).

Στα μεγάλα αστικά κέντρα οι τάσεις παραμένουν ανοδικές: στην Αττική οι ζητούμενες τιμές πώλησης αυξήθηκαν +5,3% ετησίως, ενώ στην ενοικίαση καταγράφηκε άνοδος +4,5%. Στη Θεσσαλονίκη η μέση ζητούμενη τιμή πώλησης ενισχύθηκε κατά +7,7%, με τις ζητούμενες τιμές ενοικίασης να ανεβαίνουν +6,6%.

Εθνική τάση: ΜΖΤ πώλησης +6,1% , ΜΖΤ ενοικίασης +1,3% (2ο τρίμηνο 2026 vs 2ο τρίμηνο 2025).

, ΜΖΤ ενοικίασης +1,3% (2ο τρίμηνο 2026 vs 2ο τρίμηνο 2025). Αττική: πώληση +5,3% , ενοικίαση +4,5% .

, ενοικίαση . Θεσσαλονίκη: πώληση +7,7%, ενοικίαση +6,6%.

Στο πλαίσιο αυτό, τα Χανιά αναφέρονται ως μία από τις περιοχές με τις υψηλότερες ζητούμενες τιμές στην Κρήτη, γεγονός που έχει άμεσο αντίκτυπο στην τοπική αγορά στέγασης: αυξάνεται το κόστος απόκτησης κατοικίας για τους μόνιμους κατοίκους και πιέζονται οι διαθέσιμες επιλογές για φθηνότερη ενοικίαση.

Πεδίο Ετήσια μεταβολή (2ο τρ. 2026) Μέση ζητούμενη τιμή πώλησης (εθνικό) +6,1% Μέση ζητούμενη τιμή ενοικίασης (εθνικό) +1,3% Αττική — πώληση / ενοικίαση +5,3% / +4,5% Θεσσαλονίκη — πώληση / ενοικίαση +7,7% / +6,6%

Για τους κατοίκους των Χανίων οι συνέπειες είναι πολλαπλές: όποιος επιθυμεί να αγοράσει αντιμετωπίζει υψηλότερο εισαγωγικό κόστος, ενώ όσοι νοικιάζουν ενδέχεται να βρουν περιορισμένες επιλογές σε τιμές που να καλύπτουν τις οικονομικές δυνατότητές τους. Η αύξηση της ζήτησης στα τουριστικά και παραθαλάσσια τμήματα του νομού επιβαρύνει περαιτέρω την κατάσταση, ιδιαίτερα σε περιοχές με περιορισμένη προσφορά νέων κατοικιών.

Ειδικοί της αγοράς συνιστούν προσεκτικό σχεδιασμό σε όσους προγραμματίζουν αγορά ή ενοικίαση: επανεξέταση προϋπολογισμού, έρευνα πολλαπλών προσφορών και αξιολόγηση μακροπρόθεσμων προοπτικών για την περιοχή. Για την τοπική διοίκηση και τους φορείς του νησιού, η τάση επιβάλλει την προτεραιότητα στην ενθάρρυνση πρόσθετης κατοικίας με προσιτά ενοίκια και σε πολιτικές που στηρίζουν τη στεγαστική δυνατότητα των μόνιμων κατοίκων.

Η εξέλιξη αυτή καταγράφεται σε εθνικό επίπεδο αλλά οι τοπικές ιδιαιτερότητες των Χανίων — τουριστική ζήτηση, περιορισμένη προσφορά σε ορισμένες περιοχές και ενδιαφέρον επενδυτών— καθιστούν την πορεία των τιμών θέμα με άμεση σημασία για την κοινωνία και την οικονομία του νομού.