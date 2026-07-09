Ανοίγει παράθυρο εξωστρέφειας: Πρέσβης Κίνας στην Πρέβεζα και σχέδιο αδελφοποίησης με την Ήπειρο

Συνάντηση με στόχο συνεργασίες σε τουρισμό, αγροδιατροφή και πολιτισμό πραγματοποιήθηκε μεταξύ του Πρέσβη της Κίνας και της ηγεσίας του νομού Πρέβεζας, με συμφωνία για άμεση προώθηση αδελφοποίησης και ορισμό μόνιμου συνδέσμου για την υλοποίηση των δράσεων.

Στόχος: εξαγωγές, τουρισμός και πολιτιστική ανταλλαγή

Στην Πρέβεζα βρέθηκε πρόσφατα ο Πρέσβης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας για ένα κύκλο επαφών με την τοπική ηγεσία που σχεδιάζουν να μεταφράσουν τις διμερείς προθέσεις σε συγκεκριμένα έργα και συνεργασίες. Η συνάντηση με τον Αντιπεριφερειάρχη Πρέβεζας Στράτο Ιωάννου και τον βουλευτή Σπύρο Κυριάκη έθεσε στο επίκεντρο την προώθηση των τοπικών προϊόντων, την ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος και την πολιτιστική ανταλλαγή.

Κατόπιν των συνομιλιών συμφωνήθηκε να δρομολογηθούν άμεσα διαδικασίες για την αδελφοποίηση της Περιφέρειας Ηπείρου με μια αντίστοιχη κινεζική περιφέρεια που έχει συγκρίσιμα γεωγραφικά και αναπτυξιακά χαρακτηριστικά. Παράλληλα αποφασίστηκε ο ορισμός μόνιμου υπεύθυνου συνδέσμου από την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας για τον συντονισμό και την υλοποίηση των κοινών δράσεων.

«Η Ήπειρος διαθέτει ισχυρά συγκριτικά πλεονεκτήματα και σημαντικές δυνατότητες εξωστρέφειας», δήλωσε ο Στράτος Ιωάννου.

Η πρωτοβουλία του βουλευτή Σπύρου Κυριάκη επικρίθηκε από κανένα φορέα στην ανακοίνωση πηγαδιού των επαφών, ενώ στο πλαίσιο της συνάντησης δόθηκε έμφαση στην ανάγκη να μην μείνουν οι συμφωνίες «στα χαρτιά», αλλά να συνοδευτούν από πρακτικό σχέδιο υλοποίησης.

Προώθηση αγροτικών προϊόντων: στόχος να βρουν οι παραγωγοί της Ηπείρου πρόσβαση στην κινεζική αγορά.

στόχος να βρουν οι παραγωγοί της Ηπείρου πρόσβαση στην κινεζική αγορά. Τουριστική αναβάθμιση: συνεργασίες για προβολή της Πρέβεζας και της Ηπείρου σε κινεζικά δίκτυα ταξιδιού.

συνεργασίες για προβολή της Πρέβεζας και της Ηπείρου σε κινεζικά δίκτυα ταξιδιού. Πολιτιστική ανταλλαγή: δράσεις που θα ενισχύσουν την προβολή τοπικών πολιτιστικών προϊόντων και εκδηλώσεων.

Η δρομολόγηση αδελφοποίησης ανοίγει πρακτικούς δρόμους, αλλά συναντά και εμπόδια: κυρίως γραφειοκρατικά ζητήματα και την ανάγκη σαφούς χρονοδιαγράμματος. Όπως επισημάνθηκε, κρίσιμος παράγοντας θα είναι ο ρόλος του ορισμένου συνδέσμου, που θα λειτουργήσει ως μόνιμο σημείο επαφής με την κινεζική πρεσβεία και θα παρακολουθεί την πρόοδο των συμφωνηθέντων.

Θέμα Στόχος Αδελφοποίηση Εύρεση ισότιμης κινεζικής περιφέρειας, έναρξη διαδικασιών Αγροδιατροφή Διεύρυνση εξαγωγών για ποιοτικά προϊόντα της Ηπείρου Τουρισμός Ανάδειξη Πρέβεζας σε νέα αγορά επισκεπτών Σύνδεσμος Μόνιμος υπεύθυνος για το συντονισμό

Για τους τοπικούς παραγωγούς και τις επιχειρήσεις του τουρισμού, η πρωτοβουλία σημαίνει ευκαιρίες αλλά και απαίτηση επαγγελματικού σχεδιασμού: πιστοποίηση ποιότητας, προσαρμογή σε ξένες αγορές και συνεργασίες με εξαγωγικούς φορείς. Σε επίπεδο δημοσίων υπηρεσιών, απαιτείται επιτάχυνση διαδικασιών ώστε οι συμφωνίες να έχουν γρήγορη μεταφραστική ισχύ στην πραγματική οικονομία.

Η επόμενη φάση αναμένεται να καθορίσει χρονοδιαγράμματα και συγκεκριμένα έργα, με έμφαση στην ταχεία και συντονισμένη δράση από την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και τους τοπικούς φορείς για να αξιοποιηθούν οι νέες δυνατότητες.