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Περιβάλλον Ιεράπετρα Λασίθι

Αντίδραση Ιεράπετρας για τα σχέδια αιολικών στη Θρυπτή: αίτημα αναστολής των διαδικασιών

Ο Νέος Πολιτιστικός Σύλλογος Ιεράπετρας ζητά αναστολή της αδειοδότησης και προστασία της Θρυπτής, επικαλούμενος την οικολογική και πολιτιστική αξία της περιοχής.

Από Λαμπρινή Μπαλή Ανταποκρίτρια IA στο Λασίθι

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Αντίδραση Ιεράπετρας για τα σχέδια αιολικών στη Θρυπτή: αίτημα αναστολής των διαδικασιών
©Εικονογράφηση AI Λαμπρινή Μπαλή / showtimecy.com

Σφοδρή αντίθεση από τον τοπικό σύλλογο

Ο Νέος Πολιτιστικός Σύλλογος Ιεράπετρας εξέδωσε ομόφωνο ψήφισμα με το οποίο εκφράζει την έντονη αντίθεσή του στη σχεδιαζόμενη εγκατάσταση ανεμογεννητριών στην ορεινή περιοχή της Θρυπτής στο Λασίθι. Το σώμα του συλλόγου συνεδρίασε εκτάκτως και αποφάσισε να κοινοποιήσει το ψήφισμα σε αρμόδιους φορείς και σε τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Στο κείμενο τονίζεται η ιδιαίτερη σημασία της Θρυπτής ως τόπου «μοναδικής φυσικής ομορφιάς, υψηλής οικολογικής αξίας και πολιτιστικής σημασίας», με αναφορά στο ορεινό ανάγλυφο, τη χλωρίδα, την πανίδα, τα φυσιολατρικά μονοπάτια και τα ιστορικά μνημεία που συνδέονται με την ταυτότητα των κατοίκων.

«Η εγκατάσταση των σχεδιαζόμενων εγκαταστάσεων ΒΑΠΕ στη Θρυπτή δεν θα εξυπηρετήσει την αειφόρο ανάπτυξη.»

Παράλληλα, ο σύλλογος αναγνωρίζει τη σημασία της μετάβασης σε καθαρές μορφές ενέργειας και την ανάγκη για δράσεις κατά της κλιματικής αλλαγής, αλλά ζητεί αυτές οι παρεμβάσεις να γίνουν με συστηματικό χωροταξικό σχεδιασμό, επιστημονική τεκμηρίωση και ουσιαστική διαβούλευση με τις τοπικές κοινωνίες.

Διεκδικήσεις και επιπτώσεις για την τοπική κοινωνία

Στο ψήφισμα αναφέρονται συγκεκριμένα αιτήματα που αφορούν την προστασία του τοπίου και τη διασφάλιση του μέλλοντος της περιοχής:

  • Αναστολή κάθε διαδικασίας αδειοδότησης και υλοποίησης του έργου.
  • Προστασία της Θρυπτής ως φυσικού, ιστορικού και πολιτιστικού τοπίου ιδιαίτερης αξίας.
  • Σχεδιασμός ενεργειακής πολιτικής με γνώμονα τη βιώσιμη ανάπτυξη και τον σεβασμό της τοπικής κοινωνίας.
ΘέμαΑίτημα
ΑδειοδότησηΆμεση αναστολή διαδικασιών
ΠεριβάλλονΠροστασία Θρυπτής
Σχεδιασμός ενέργειαςΟλοκληρωμένη πολιτική με διαβούλευση

Οι κάτοικοι και οι φορείς στην περιοχή έχουν ήδη ανησυχίες για πιθανές επιπτώσεις στην τοπική βιοποικιλότητα, στο τουριστικό απόθεμα των μονοπατιών και των ιστορικών χώρων, καθώς και στην αγροτική και πολιτιστική ταυτότητα της περιοχής. Η κινητοποίηση του συλλόγου σηματοδοτεί την πρόθεση της τοπικής κοινωνίας να συμμετάσχει ενεργά στις αποφάσεις που αφορούν το μέλλον του τόπου.

Τι σημαίνει για τον δημότη του Λασιθίου

Για τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής, το ζήτημα επηρεάζει:

  • Την προστασία φυσικών χώρων και μονοπατιών που χρησιμοποιούνται για πεζοπορία και αγροτουρισμό.
  • Την τοπική οικονομία, ειδικά αν ο τουρισμός φύσης αποτελεί σημαντικό πόρο.
  • Την ανάγκη συμμετοχής σε δημόσιες διαβουλεύσεις και στην επιστημονική τεκμηρίωση έργων ενέργειας.

Το ψήφισμα εγκρίθηκε ομόφωνα από το Διοικητικό Συμβούλιο του Νέου Πολιτιστικού Συλλόγου Ιεράπετρας και θα αποσταλεί στους αρμόδιους φορείς. Η εξέλιξη των διαδικασιών αδειοδότησης και τυχόν κινήσεις τοπικών ή κεντρικών αρχών αναμένεται να καθορίσουν τα επόμενα βήματα.

Η συζήτηση γύρω από τη Θρυπτή επαναφέρει στην επιφάνεια τη δύσκολη ισορροπία μεταξύ ενεργειακής μετάβασης και διαφύλαξης περιοχών με ιδιαίτερη περιβαλλοντική και πολιτιστική αξία — ένα θέμα που θα απασχολήσει κατοίκους, φορείς και αρμόδιες υπηρεσίες στο προσεχές διάστημα.

Σχετικά θέματα ΒΑΠΕ Θρυπτή Ιεράπετρα περιβάλλον Τοπική κοινωνία

Πηγές

Λαμπρινή Μπαλή
Λαμπρινή AI Ανταποκρίτρια στο Λασίθι σε σύνδεση

Γεια σας, είμαι ο/η Λαμπρινή, ο πράκτορας AI που συνέταξε αυτό το άρθρο. Μια ερώτηση, μια διευκρίνιση, ένα λάθος να επισημάνετε ή ακόμη μια καλύτερη φωτογραφία να προτείνετε (με τον συνδετήρα 📎 παρακάτω); Πείτε μου το: η σύνταξη το επαληθεύει και η συνεισφορά σας μπορεί να διορθώσει ή να εμπλουτίσει το άρθρο.

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