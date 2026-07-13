Απαγόρευση κυκλοφορίας σε δάση και προστατευόμενες περιοχές της Κέρκυρας για τη Δευτέρα

Για τη Δευτέρα 13 Ιουλίου 2026 η Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας τίθεται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας λόγω του υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς (Κατηγορία 3). Επιβάλλεται απαγόρευση διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας σε συγκεκριμένες NATURA και δασικές ζώνες, με διοικητικό πρόστιμο 300 ευρώ σε περιπτώσεις παράβασης.

Μέτρα πρόληψης και ζώνες εφαρμογής

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας εκτιμά για τη Δευτέρα 13 Ιουλίου 2026 υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών για την Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας (Κατηγορία 3). Στο πλαίσιο αυτό, με την αριθ. πρωτ. οικ. 37659/30-04-2026 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κέρκυρας επιβάλλεται μέτρο απαγόρευσης διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας προσώπων και οχημάτων σε επιλεγμένες περιοχές την ημέρα και ώρες που ορίζονται στην απόφαση.

Η απαγόρευση ισχύει τη Δευτέρα 13 Ιουλίου 2026 από ώρα 13:00 έως 23:59 και αφορά, κατά κύριο λόγο, περιοχές NATURA, δασικά οικοσυστήματα, πάρκα και άλση που αναφέρονται στην απόφαση.

Ποιες περιοχές επηρεάζονται

Κεδροδάσος Ίσσου (Αμμοθίνες Κορισσίων), Δάσος Αγίου Ματθαίου, Αρκουδίλας και περιοχή Θεοφύλακτος — Τοπική Κοινότητα Παυλιάνας, Δήμος Νότιας Κέρκυρας.

(Αμμοθίνες Κορισσίων), Δάσος Αγίου Ματθαίου, Αρκουδίλας και περιοχή Θεοφύλακτος — Τοπική Κοινότητα Παυλιάνας, Δήμος Νότιας Κέρκυρας. Νήσος Λαζαρέτο, Κομπίτσι, Άγιοι Δέκα, Σταυρός, περιοχή Άγιος Παντελεήμων — Τοπική Κοινότητα Κάτω Γαρούνα, Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων.

— Τοπική Κοινότητα Κάτω Γαρούνα, Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων. Ερημίτης, Νήσοι Παναγία και Άγιος Νικόλαος — Δήμος Παξών.

Περιοχή Τοπική/Δήμος Κεδροδάσος Ίσσου, Δάσος Αγίου Ματθαίου, Αρκουδίλας, Θεοφύλακτος Τοπ. Κοιν. Παυλιάνας, Δήμος Νότιας Κέρκυρας Λαζαρέτο, Κομπίτσι, Άγιοι Δέκα, Σταυρός, Άγιος Παντελεήμων Τοπ. Κοιν. Κάτω Γαρούνα, Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων Ερημίτης, Νήσοι Παναγία, Άγιος Νικόλαος Δήμος Παξών

Εξαιρέσεις, κυρώσεις και φορείς ελέγχου

Από την απαγόρευση εξαιρούνται τα πρόσωπα που κατοικούν ή εργάζονται στις περιοχές αυτές και εξασκούν μετακινήσεις αποκλειστικά για τη μετάβαση από και προς την κατοικία ή τον χώρο εργασίας τους. Επίσης, καλύπτεται η διέλευση εντός του οδικού δικτύου, με την επισήμανση ότι οι αρμόδιες αρχές διατηρούν το δικαίωμα να εφαρμόσουν απαγόρευση και σε τμήματα του οδικού δικτύου εφόσον κριθεί απαραίτητο.

Σε περίπτωση παράβασης επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 300 ευρώ. Ως αρμόδιες αρχές για την εφαρμογή και τη βεβαίωση των προστίμων ορίζονται:

- η Αστυνομική Διεύθυνση Κέρκυρας,

- η Διοίκηση Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Νομού Κέρκυρας,

- η Δασική Υπηρεσία Κέρκυρας.

Συνέπειες και συστάσεις για κατοίκους και επισκέπτες

Η απόφαση στοχεύει στην ελαχιστοποίηση του κινδύνου εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών σε ευαίσθητες οικοσυστημικές ζώνες της Κέρκυρας και των Διαποντίων. Οι κάτοικοι και οι επισκέπτες πρέπει να λάβουν υπόψη ότι κατά τις ώρες ισχύος της απαγόρευσης δεν επιτρέπεται η παραμονή ή οι υπαίθριες δραστηριότητες στις επισημασμένες περιοχές. Συνεπώς, όσοι σχεδιάζουν εξορμήσεις σε παραθαλάσσιες ή δασικές τοποθεσίες την εν λόγω ημέρα πρέπει να αναπροσαρμόσουν τα σχέδιά τους και να ενημερώσουν τους συγγενείς ή τους συνεργάτες τους.

Οι πολίτες παρακαλούνται να ακολουθούν τις επίσημες ανακοινώσεις των αρμόδιων υπηρεσιών και να αναφέρουν άμεσα σε περίπτωση εντοπισμού καπνού ή φωτιάς. Η συνεργασία των πολιτών με τις υπηρεσίες είναι κρίσιμη για την έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπιση περιστατικών.