Απαγόρευση βαρέων οχημάτων στο παράπλευρο δίκτυο του άξονα Πάτρα – Πύργος: τι αλλάζει για την Πάτρα

Ανακοινώθηκε από τον υφυπουργό Υποδομών η επικείμενη υπουργική απόφαση που απαγορεύει την κίνηση οχημάτων άνω των <strong>3,5 τόνων</strong> σε τμήματα της Παλαιάς Εθνικής και επαρχιακών οδών, με στόχο τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και την αποφυγή παράκαμψης του αυτοκινητοδρόμου.

Ανακοινώθηκε από το βήμα της Βουλής

Ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Νίκος Ταχιάος, προανήγγειλε από τη Βουλή την έκδοση υπουργικής απόφασης που θα επιβάλει την απαγόρευση κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων, άνω των 3,5 τόνων, στο παράπλευρο και εναλλακτικό δίκτυο του αυτοκινητόδρομου Πάτρα – Πύργος, στο τμήμα από τα Καμίνια έως την Κάτω Αχαΐα. Η κίνηση αυτή εξηγείται ως μέτρο για τη διατήρηση και τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην περιοχή.

Λόγοι της παρέμβασης και αποτελέσματα προηγούμενων μέτρων

Στην απάντησή του σε επίκαιρη ερώτηση ο υφυπουργός τόνισε την ανάγκη να διατηρηθεί το υψηλό επίπεδο ασφάλειας στην Παλαιά Εθνική Οδό Πατρών – Πύργου και επισήμανε ότι έχουν ήδη υλοποιηθεί σειρά παρεμβάσεων κατά τη διάρκεια των διαδοχικών κυβερνήσεων. Αυτές, σύμφωνα με τον ίδιο, συνέβαλαν στη μείωση των ατυχημάτων και των δυστυχημάτων σε αυτόν τον οδικό άξονα.

«οι παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν στον οδικό άξονα περιόρισαν στο ελάχιστο τόσο τα ατυχήματα όσο και τα δυστυχήματα.»

Προτεινόμενα σημεία απαγόρευσης

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο υφυπουργός, η απαγόρευση θα αφορά συγκεκριμένα τμήματα της Παλαιάς Εθνικής Οδού και επαρχιακών δρόμων στην περιοχή. Τα σημεία είναι τα εξής:

Παλαιά Εθνική Οδός (Π.Ε.Ο.) Πατρών – Πύργου: από τη συμβολή των οδών Καλαβρύτων και Ακτής Δυμαίων μέχρι τη συμβολή της Π.Ε.Ο. με την Επαρχιακή Οδό Κάτω Αχαΐας – Ελαιοχωρίου .

και μέχρι τη συμβολή της Π.Ε.Ο. με την Επαρχιακή Οδό . Επαρχιακή Οδός Κάτω Αχαΐας – Ελαιοχωρίου: από τη συμβολή της με την Π.Ε.Ο. Πατρών – Πύργου μέχρι τη συμβολή της με τη Νέα Εθνική Οδό Πατρών – Πύργου.

Νέα Εθνική Οδός (Ν.Ε.Ο.) Πατρών – Πύργου: από τη συμβολή με την Επαρχιακή Οδό Κάτω Αχαΐας – Ελαιοχωρίου έως τη συμβολή με κλάδο του ανισόπεδου κόμβου Κάτω Αχαΐας.

Επαρχιακή Οδός Γαστούνης – Αυγείου: από τη συμβολή της με κλάδο του ανισόπεδου κόμβου Γαστούνης μέχρι τη συμβολή της με τη Ν.Ε.Ο.

Επαρχιακή Οδός Αμαλιάδας – Μουζακίου: από τη συμβολή της με τον ανισόπεδο κόμβο Αμαλιάδας μέχρι την οδό Καλαβρύτων .

. Επαρχιακή Οδός Αμαλιάδας – Κουρούτας: από τη συμβολή της με την οδό (συγκεκριμένη συμβολή αναφέρεται στην απόφαση).

Οδικός άξονας Περιγραφή τμήματος Π.Ε.Ο. Πατρών – Πύργου Από Καλαβρύτων & Ακτής Δυμαίων έως συμβολή με Επαρχ. Κάτω Αχαΐας – Ελαιοχωρίου Επαρχ. Κάτω Αχαΐας – Ελαιοχωρίου Από συμβολή με Π.Ε.Ο. έως συμβολή με Ν.Ε.Ο. Πατρών – Πύργου Ν.Ε.Ο. Πατρών – Πύργου Από συμβολή με Επαρχ. Κάτω Αχαΐας – Ελαιοχωρίου έως κλάδο κόμβου Κάτω Αχαΐας

Τι σημαίνει αυτό για την τοπική κίνηση

Η απαγόρευση στοχεύει να αποτρέψει την παράκαμψη του αυτοκινητοδρόμου μέσω της Παλαιάς Εθνικής Οδού, πρακτική που, σύμφωνα με το υπουργείο, ελλοχεύει κίνδυνο για τους μετακινούμενους και τους κατοίκους των οικισμών. Για τους οδηγούς επαγγελματικών οχημάτων και τις μεταφορικές εταιρείες αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να σχεδιάζουν τη διέλευσή τους αποκλειστικά επί του αυτοκινητόδρομου, όταν αφορά τη διαδρομή Πάτρα – Πύργος, προκειμένου να αποφευχθούν κυρώσεις μετά την έκδοση του ΦΕΚ.

Παράλληλα, οι τοπικοί κάτοικοι ενδέχεται να δουν μείωση της διέλευσης βαρέων οχημάτων εντός οικισμών και κατά μήκος των παραλιακών και εσωτερικών επαρχιακών δρόμων, κάτι που θα μπορούσε να επηρεάσει τόσο την ησυχία όσο και την οδική ασφάλεια στον αστικό ιστό.

Η απόφαση, όπως ανέφερε ο υφυπουργός, βασίζεται σε μελέτη που εκπονήθηκε κατ' εντολή των υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και πλέον αναμένεται η έκδοση του ΦΕΚ που θα οριστικοποιήσει τα μέτρα και τις σχετικές κυρώσεις.