Αίθριος καιρός σήμερα στην Πιερία — μέγιστες έως 32°C, ήπιος άνεμος από Δ

Η Πιερία καταγράφει σήμερα, 15 Ιουλίου 2026, γενικά ηλιοφάνεια με θερμοκρασίες που κυμαίνονται μεταξύ 24°C και 32°C. Ήπια θα είναι η αίσθηση της θερμοκρασίας χάρη στον δυτικό άνεμο.

Σύνθεση καιρού για την Πιερία — 15 Ιουλίου 2026

Στην Πιερία επικρατεί σήμερα γενικά αίθριος καιρός, με τις θερμοκρασίες να κινούνται από 24 °C έως 32 °C στο εύρος του νομού. Η σχετική υγρασία καταγράφεται περίπου στο 65%, ενώ ο άνεμος πνέει από τα δυτικά με ταχύτητα γύρω στα 7 km/h, παράγοντες που διαμορφώνουν μια σχετικά ήπια αίσθηση καλοκαιρινής ημέρας.

Οι διακυμάνσεις ανά ζώνη είναι εμφανείς: στα παράκτια τμήματα οι θερμοκρασίες προσεγγίζουν τα υψηλότερα επίπεδα του εύρους, ενώ στις περιοχές των πρόποδων και των ημιορεινών ζωνών οι τιμές είναι συνήθως 2–3 °C χαμηλότερες.

Τοποθεσία Εύρος θερμοκρασίας Αίσθηση Υγρασία Άνεμος Κατερίνη (κέντρο) 24 – 32 °C 22 °C 65% Δ, 7 km/h Λιτόχωρο (πρόποδες) 21 – 29 °C 19 °C 70% Δ, 7 km/h Πλαταμώνας (παραλία) 23 – 31 °C 21 °C 68% Δ, 7 km/h Κολινδρός (ημιορεινή) 22 – 30 °C 20 °C 67% Δ, 7 km/h

Αναλυτικότερη περιγραφή της ημέρας ανά δίωρο δείχνει ότι το πρωί η ατμόσφαιρα θα παραμείνει καθαρή με ήπιες τιμές γύρω στους 24 °C, στο μεσημέρι αναμένεται άνοδος περίπου στους 27 °C και το βραδάκι η θερμοκρασία θα σταθεροποιηθεί κοντά στους 26 °C.

Τι σημαίνει για κατοίκους και επισκέπτες

Οι σημερινές συνθήκες ευνοούν υπαίθριες δραστηριότητες, εκδρομές και παραμονή στην παραλία, ειδικά τις πρωινές και βραδινές ώρες. Ωστόσο, στα πιο θερμά διαστήματα του μεσημεριού οι ευπαθείς ομάδες (ηλικιωμένοι, μικρά παιδιά) πρέπει να προφυλάσσονται από την άμεση ηλιακή έκθεση και να διατηρούν καλή ενυδάτωση.

Φροντίστε για επαρκή νερό και σκιά κατά τις μεσημεριανές ώρες.

Οι δραστηριότητες στα ορεινά (Ολύμπου, πρόποδες) θα βρουν ελαφρώς δροσερότερο περιβάλλον.

Ο ασθενής δυτικός άνεμος δεν αναμένεται να προκαλέσει προβλήματα στις ακτές.

Προσοχή στις τοπικές διακυμάνσεις: οι μικρότερες κοιλότητες και οι ημιορεινές ζώνες παρουσιάζουν πάντα ελαφρώς χαμηλότερες θερμοκρασίες από τις παραθαλάσσιες περιοχές, γεγονός χρήσιμο για όσους προγραμματίζουν εξορμήσεις στο βουνό ή πικ νικ στα χωριά του νομού.

Η πενθήμερη τάση δείχνει συνέχιση της σταθερής, ηλιόλουστης διάταξης, με αυξητικές τάσεις τις μεθεπόμενες ημέρες και μέγιστες που θα φτάνουν σε υψηλότερα επίπεδα (εκτιμήσεις δείχνουν ημέρες με θερμοκρασίες άνω των 33–34 °C σε ορισμένες ημέρες της περιόδου). Καθώς πρόκειται για γενική τάση, συνιστάται να ακολουθείτε τις καθημερινές ενημερώσεις για πιθανές αλλαγές.

Πρακτική σημείωση: για τρέχουσα εικόνα ορατότητας και τοπικές διακυμάνσεις, οι οδηγοί και οι επαγγελματίες του τουρισμού μπορούν να συμβουλεύονται τους χάρτες καιρού και τις τοπικές προγνώσεις πριν από μετακινήσεις.