Απειλητικά συνθήματα στην οικία και το γραφείο της Σέβης Βολουδάκη στα Χανιά

Σε εξέλιξη η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. για την ταυτοποίηση των δραστών που έγραψαν απειλές στην κατοικία και το πολιτικό γραφείο της υφυπουργού Μετανάστευσης στα Χανιά. Το περιστατικό προκάλεσε αντιδράσεις κομμάτων και ανησυχία στην τοπική κοινωνία.

Έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. για τα απειλητικά συνθήματα

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η αστυνομική διερεύνηση για την ταυτοποίηση των προσώπων που έγραψαν απειλητικά μηνύματα στην οικία και στο πολιτικό γραφείο της υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Σέβης Βολουδάκη, στην πόλη των Χανίων.

Η καταγραφή του περιστατικού δείχνει ότι οι δράστες έδρασαν τις νυχτερινές ώρες της Κυριακής 12 Ιουλίου και έφτασαν έως την είσοδο της κατοικίας όπου διαμένει η υφυπουργός με την οικογένειά της. Στα σημεία που βρέθηκαν συνθήματα υπήρχαν προειδοποιητικά και απειλητικά μηνύματα.

«Έφτασαν μέχρι την πόρτα του σπιτιού μου και του γραφείου. Έγραψαν απειλητικά συνθήματα, “γκαζάκια στα σπίτια σας”, “θάνατος”».

Η υφυπουργός χαρακτήρισε τους υπεύθυνους «άνανδρους και θρασύδειλους» και τόνισε ότι δεν θα αναστείλει τη δημόσια και πολιτική δραστηριότητά της. Εκ μέρους της ΕΛ.ΑΣ. αναφέρθηκε άμεση ανταπόκριση και προτεραιότητα στις έρευνες για την ταυτοποίηση και σύλληψη των δραστών.

Το περιεχόμενο και οι τοπικές συνέπειες

Ανάμεσα στα γραμμένα συνθήματα αναφέρονται φράσεις όπως «Θάνατος στη ΝΔ» και «Γκαζάκια στα σπίτια σας». Σε κάποιες αναφορές υπάρχει επίσης ανάκληση της υπόθεσης της δολοφονίας της Βάγιας Νέστορα, στοιχείο που προσδίδει επιπλέον φόρτιση στο περιστατικό.

Δημόσια ανησυχία για την ασφάλεια πολιτικών και οικογενειών στην πόλη.

Αυξημένη αστυνομική παρουσία και ελέγχοι στα σημεία της περιοχής.

Πολιτική αντίδραση και έκκληση για ταχεία διαλεύκανση της υπόθεσης.

Η τοπική κοινωνία των Χανίων παρακολουθεί την εξέλιξη των ερευνών, ενώ η υπόθεση έχει προκαλέσει ευρύτερες πολιτικές αντιδράσεις σε κεντρικό επίπεδο. Η τακτική ενημέρωση από τις αρμόδιες αρχές και η διερεύνηση ενδεχόμενων βιντεοληπτικού υλικού και μαρτυριών θεωρούνται κρίσιμες για την προσαγωγή στοιχείων.

Τι σημαίνει για τους κατοίκους

Παρά την πολιτική διάσταση, για τους κατοίκους των Χανίων το γεγονός αναζωπυρώνει συζητήσεις για την ασφάλεια στην πόλη και την προστασία δημόσιων προσώπων αλλά και των οικογενειών τους. Η τοπική αστυνομία έχει λάβει καταθέσεις και συλλέγει στοιχεία από τον χώρο, ενώ οι Αρχές εκτιμούν ότι οι έρευνες θα οδηγήσουν σε αποτελέσματα το επόμενο διάστημα.

Στοιχείο Πληροφορία Ημερομηνία περιστατικού 12 Ιουλίου Θεματική των συνθημάτων Απειλές κατά της ΝΔ, αναφορά σε «γκαζάκια», αναφορά σε δολοφονία

Η υπόθεση παραμένει ανοικτή και οι τοπικές αρχές καλούν όποιον διαθέτει πληροφορίες να επικοινωνήσει με την Ελληνική Αστυνομία. Η ταχεία διαλεύκανση θα είναι σημαντική τόσο για την ασφάλεια της ενδιαφερόμενης οικογένειας όσο και για την εμπιστοσύνη των πολιτών στις τοπικές αρχές.