Συναγερμός για νάρκη κοντά στην ακτή στα Χανιά: μέτρα και επόμενα βήματα

Νάρκη εντοπίσθηκε σε μικρή απόσταση από την ακτή στην παραλία-σπήλαιο Κουταλάς (Κόκκινο Χωριό, Αποκόρωνας). Το Λιμεναρχείο Χανίων ενημέρωσε το Πολεμικό Ναυτικό και ενεργοποιήθηκαν οι σχετικές διαδικασίες.

Εντοπισμός και άμεση κινητοποίηση

Αναστάτωση προκλήθηκε στα Χανιά μετά τον εντοπισμό ενός πυρομαχικού στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας-σπηλαίου Κουταλάς, στο Κόκκινο Χωριό του Αποκόρωνα. Το εύρημα βρισκόταν σε μικρή απόσταση από την ακτή και προξένησε την άμεση κινητοποίηση των λιμενικών αρχών.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η νάρκη εντοπίστηκε μόλις 10 μέτρα από την παραλία και σε βάθος περίπου 12 έως 15 μέτρων. Για την ασφάλεια της περιοχής ενημερώθηκε το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων, το οποίο προχώρησε στην ενεργοποίηση των προβλεπόμενων πρωτοκόλλων.

«Η νάρκη βρισκόταν μόλις 10 μέτρα από την παραλία»

Τι έπραξαν οι Αρχές

Το Λιμεναρχείο ενημέρωσε την αρμόδια υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού, υπεύθυνη για τη διαχείριση και την ασφαλή εξουδετέρωση πυρομαχικών. Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να απομακρυνθεί με ασφάλεια το αντικείμενο.

Απομακρυσμός πολιτών από την παραλία-περιοχή παρέμβασης

Ειδοποίηση και άφιξη ειδικών του Πολεμικού Ναυτικού

Εκτίμηση και εξουδετέρωση της νάρκης με βάση τα πρωτόκολλα ασφαλείας

Η παραλία-σπήλαιο Κουταλάς είναι γνωστός προορισμός, ιδιαίτερα κατά τη θερινή περίοδο, γι' αυτό και το εύρημα θεωρείται ιδιαίτερα σοβαρό όσον αφορά τον κίνδυνο για λουόμενους και επισκέπτες.

Τοπικές συνέπειες και οδηγίες

Οι αρμόδιες Αρχές κάλεσαν τους πολίτες και τους επισκέπτες να τηρήσουν τις οδηγίες που θα εκδοθούν έως ότου ολοκληρωθεί η επιχείρηση εξουδετέρωσης. Η συνδρομή των κατοίκων, μέσω της έγκαιρης ενημέρωσης φορέων σε περίπτωση νέων εντοπισμών, θεωρείται κρίσιμη για την ταχεία και ασφαλή διαχείριση παρόμοιων περιστατικών.

Στοιχείο Πληροφορία Τοποθεσία Παραλία-σπήλαιο Κουταλάς, Κόκκινο Χωριό (Αποκόρωνας) Απόσταση από ακτή 10 μέτρα Βάθος 12–15 μέτρα Εμπλεκόμενες υπηρεσίες Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων, Πολεμικό Ναυτικό

Η εξέλιξη της επιχείρησης θα καθορίσει το χρόνο επαναφοράς της προσβασιμότητας στην παραλία. Μέχρι τότε, η τοπική κοινωνία και οι επισκέπτες πρέπει να συμμορφώνονται με τις υποδεικνύουσες αρχές για την προσωπική και δημόσια ασφάλεια.