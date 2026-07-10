Συγχαρητήρια ΠτΔ για την ασφαλή προσγείωση F‑16 στη Ζάκυνθο μετά από τεχνική βλάβη

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας συνεχάρη τον αντισμήναρχο που προσγείωσε με ασφάλεια το F‑16 στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου, ενώ ευχαρίστησε και τις αρμόδιες υπηρεσίες για την άμεση ανταπόκριση.

Άμεση αναγνώριση της επέμβασης μετά το περιστατικό με F‑16

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, επικοινώνησε προσωπικά με τον αντισμήναρχο Γεώργιο Χαντζόπουλο για την ασφαλή αντιμετώπιση περιστατικού που σημειώθηκε με μαχητικό αεροσκάφος F‑16 στη Ζάκυνθο. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η προσγείωση στο αεροδρόμιο του νησιού πραγματοποιήθηκε με ασφάλεια μετά από τεχνική βλάβη σε εκπαιδευτική πτήση την Πέμπτη 9 Ιουλίου.

Στην επικοινωνία του ο Πρόεδρος συνεχάρη τον χειριστή για την ψυχραιμία, τις ικανότητες και την άρτια εκπαίδευσή του, στοιχεία τα οποία, όπως αναφέρεται, συνέβαλαν καθοριστικά ώστε να αποφευχθούν συνέπειες. Παράλληλα, ο κ. Τασούλας επικοινώνησε και με τον υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια και με τον Αρχηγό ΓΕΑ, αντιπτέραρχο Δημοσθένη Γρηγοριάδη, τους οποίους συνεχάρη για την αντιμετώπιση του περιστατικού από την Πολεμική Αεροπορία.

Σημαντική αναφορά έγινε και για την επέμβαση της Πυροσβεστικής: ο Πρόεδρος απέστειλε θερμές ευχαριστίες και συγχαρητήρια προς τον αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος, αντιστράτηγο Θεόδωρο Βάγια, για την ακαριαία κινητοποίηση κλιμακίου της Πυροσβεστικής στο σημείο.

Ημερομηνία περιστατικού: Πέμπτη 9 Ιουλίου.

Πέμπτη 9 Ιουλίου. Τοποθεσία: Αεροδρόμιο Ζακύνθου (προσγείωση μετά από εκπαιδευτική πτήση).

Αεροδρόμιο Ζακύνθου (προσγείωση μετά από εκπαιδευτική πτήση). Κύριοι εμπλεκόμενοι: Αντισμήναρχος Γ. Χαντζόπουλος, Υπουργός Εθν. Άμυνας, Α/ΓΕΑ, Πυροσβεστική.

Για τη Ζάκυνθο, ένα νησί με έντονη τουριστική κίνηση και περιορισμένες υποδομές έκτακτης ανάγκης, τέτοιες εξελίξεις εγείρουν ερωτήματα και ενδιαφέρον για το επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας των τοπικών υπηρεσιών. Η δημόσια αναγνώριση από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας αναδεικνύει την αξία της εκπαίδευσης και της συνεργασίας μεταξύ Πολεμικής Αεροπορίας και πολιτικών σωμάτων διάσωσης.

Το γεγονός της ομαλής κατάληξης της υπόθεσης προσφέρει άμεση ανακούφιση στην τοπική κοινωνία· παράλληλα, επισημαίνει την ανάγκη συνέχισης της ενημέρωσης προς τους κατοίκους σχετικά με την ασφάλεια πτήσεων και τις δυνατότητες άμεσης επέμβασης. Η αναγνώριση των χειριστών και των υπηρεσιών λειτουργεί ως δημόσιο μήνυμα εμπιστοσύνης προς τους φορείς που διασφαλίζουν τη λειτουργία του αεροδρομίου και την προστασία των κατοίκων και επισκεπτών.

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Η τοπική κοινότητα παρακολουθεί τις σχετικές ανακοινώσεις και την πιθανή εξέλιξη τυχόν διερευνητικών διαδικασιών που αφορούν τα αίτια της βλάβης. Εν τω μεταξύ, η προτεραιότητα παραμένει η διασφάλιση της ασφάλειας πτήσεων και η διατήρηση των επιχειρησιακών προτύπων που επέτρεψαν την ομαλή έκβαση του περιστατικού.