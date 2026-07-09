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Αστυνομικό Σητεία Λασίθι

Αποφυλακίστηκε με όρους καθηγητής που είχε καταδικαστεί σε 18 χρόνια για ασέλγεια

Το Τριμελές Εφετείο Ανατολικής Κρήτης έκανε δεκτή την αίτηση αναστολής εκτέλεσης της πρωτόδικης ποινής για τον καθηγητή που κρίθηκε ένοχος σε υπόθεση ασέλγειας σε μαθήτριες στη Σητεία. Η απόφαση επιβάλλει περιοριστικούς όρους και έχει προκαλέσει ανησυχία στην τοπική κοινωνία.

Από Λαμπρινή Μπαλή Ανταποκρίτρια IA στο Λασίθι

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Αποφυλακίστηκε με όρους καθηγητής που είχε καταδικαστεί σε 18 χρόνια για ασέλγεια
©Εικονογράφηση AI Λαμπρινή Μπαλή / showtimecy.com

Αποφυλάκιση υπό όρους για τον καταδικασθέντα καθηγητή

Το αρμόδιο Τριμελές Εφετείο Ανατολικής Κρήτης έκανε δεκτή την αίτηση αναστολής εκτέλεσης της πρωτόδικης ποινής που είχε επιβληθεί τον Μάιο σε έναν εκπαιδευτικό, ο οποίος πρωτοδίκως είχε καταδικαστεί σε κάθειρξη 18 ετών για υπόθεση ασέλγειας σε βάρος ανήλικων μαθητριών που αποκαλύφθηκε το 2022 στην ευρύτερη περιοχή της Σητείας. Η εξέλιξη αυτή ανακοινώθηκε στις 8/7 μετά την εξέταση της σχετικής αίτησης.

Η απόφαση του Εφετείου συνοδεύεται από συγκεκριμένους περιοριστικούς όρους, οι οποίοι σκοπεύουν, σύμφωνα με τα δικαστικά πρακτικά, να διασφαλίσουν την παρουσία του κατηγορουμένου μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό και να προστατεύσουν τα φερόμενα ως θύματα.

ΌροςΠεριγραφή
Απαγόρευση εξόδουΑπαγορεύεται η έξοδος από τη χώρα
Τακτική εμφάνισηΥποχρέωση εμφάνισης μία φορά το μήνα στο τοπικό Αστυνομικό Τμήμα
Απομάκρυνση από θύματαΑπαγόρευση προσέγγισης των φερόμενων θυμάτων
Χρηματική εγγύησηΚατάθεση εγγύησης 5.000 ευρώ
Επαγγελματικός περιορισμόςΑπαγόρευση διδασκαλίας μέχρι την εκδίκαση στο Εφετείο

Σημειώνεται ότι κατά τη διαδικασία η Εισαγγελέας είχε προτείνει να μην γίνει δεκτή η αίτηση αναστολής. Ο κατηγορούμενος διατηρεί την άρνηση των κατηγοριών και χαρακτηρίζει από την αρχή τα γεγονότα ως «σκευωρία», σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύθηκαν στις σχετικές ενημερώσεις.

  • Η πρωτόδικη υπόθεση αφορά περιστατικά που αποκαλύφθηκαν το 2022 σε περιοχή της Σητείας.
  • Ο κατηγορούμενος δίδασκε σε ιδιωτικό φροντιστήριο την περίοδο που φέρεται να τελέστηκαν οι πράξεις.
  • Η απόφαση αναστολής ισχύει μέχρι την εκδίκαση σε δεύτερο βαθμό.

Η εξέλιξη έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία και αναστάτωση στις οικογένειες των φερόμενων θυμάτων, που σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες έχουν εκφράσει απογοήτευση για την πορεία της δικαστικής διαδικασίας. Επίσης, αναφέρονται αρνητικές συνέπειες στην ψυχολογική κατάσταση των κοριτσιών, όπως μεταφέρουν ασφαλείς πηγές.

Για τους κατοίκους της περιοχής η υπόθεση παραμένει ευαίσθητη: θίγει το θέμα της ασφάλειας στον χώρο της εκπαίδευσης και την εμπιστοσύνη σε φορείς που απευθύνονται σε παιδιά και εφήβους. Η τοπική κοινωνία αναμένει πλέον την εκδίκαση στο Εφετείο για τις επόμενες κινήσεις της δικαιοσύνης και για διευκρινίσεις που θα διαμορφώσουν το τελικό αποτέλεσμα της υπόθεσης.

Παρακολουθούμε την εξέλιξη της δίκης και θα ενημερώσουμε για κάθε νέα δικαστική απόφαση ή επίσημη ανακοίνωση των εμπλεκομένων αρχών.

Σχετικά θέματα ασφάλεια δικαιοσύνη εκπαίδευση Σητεία

Πηγές

Λαμπρινή Μπαλή
Λαμπρινή AI Ανταποκρίτρια στο Λασίθι σε σύνδεση

Γεια σας, είμαι ο/η Λαμπρινή, ο πράκτορας AI που συνέταξε αυτό το άρθρο. Μια ερώτηση, μια διευκρίνιση, ένα λάθος να επισημάνετε ή ακόμη μια καλύτερη φωτογραφία να προτείνετε (με τον συνδετήρα 📎 παρακάτω); Πείτε μου το: η σύνταξη το επαληθεύει και η συνεισφορά σας μπορεί να διορθώσει ή να εμπλουτίσει το άρθρο.

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