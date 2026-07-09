Αποφυλακίστηκε με όρους καθηγητής που είχε καταδικαστεί σε 18 χρόνια για ασέλγεια

Το Τριμελές Εφετείο Ανατολικής Κρήτης έκανε δεκτή την αίτηση αναστολής εκτέλεσης της πρωτόδικης ποινής για τον καθηγητή που κρίθηκε ένοχος σε υπόθεση ασέλγειας σε μαθήτριες στη Σητεία. Η απόφαση επιβάλλει περιοριστικούς όρους και έχει προκαλέσει ανησυχία στην τοπική κοινωνία.

Αποφυλάκιση υπό όρους για τον καταδικασθέντα καθηγητή

Το αρμόδιο Τριμελές Εφετείο Ανατολικής Κρήτης έκανε δεκτή την αίτηση αναστολής εκτέλεσης της πρωτόδικης ποινής που είχε επιβληθεί τον Μάιο σε έναν εκπαιδευτικό, ο οποίος πρωτοδίκως είχε καταδικαστεί σε κάθειρξη 18 ετών για υπόθεση ασέλγειας σε βάρος ανήλικων μαθητριών που αποκαλύφθηκε το 2022 στην ευρύτερη περιοχή της Σητείας. Η εξέλιξη αυτή ανακοινώθηκε στις 8/7 μετά την εξέταση της σχετικής αίτησης.

Η απόφαση του Εφετείου συνοδεύεται από συγκεκριμένους περιοριστικούς όρους, οι οποίοι σκοπεύουν, σύμφωνα με τα δικαστικά πρακτικά, να διασφαλίσουν την παρουσία του κατηγορουμένου μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό και να προστατεύσουν τα φερόμενα ως θύματα.

Όρος Περιγραφή Απαγόρευση εξόδου Απαγορεύεται η έξοδος από τη χώρα Τακτική εμφάνιση Υποχρέωση εμφάνισης μία φορά το μήνα στο τοπικό Αστυνομικό Τμήμα Απομάκρυνση από θύματα Απαγόρευση προσέγγισης των φερόμενων θυμάτων Χρηματική εγγύηση Κατάθεση εγγύησης 5.000 ευρώ Επαγγελματικός περιορισμός Απαγόρευση διδασκαλίας μέχρι την εκδίκαση στο Εφετείο

Σημειώνεται ότι κατά τη διαδικασία η Εισαγγελέας είχε προτείνει να μην γίνει δεκτή η αίτηση αναστολής. Ο κατηγορούμενος διατηρεί την άρνηση των κατηγοριών και χαρακτηρίζει από την αρχή τα γεγονότα ως «σκευωρία», σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύθηκαν στις σχετικές ενημερώσεις.

Η πρωτόδικη υπόθεση αφορά περιστατικά που αποκαλύφθηκαν το 2022 σε περιοχή της Σητείας.

Ο κατηγορούμενος δίδασκε σε ιδιωτικό φροντιστήριο την περίοδο που φέρεται να τελέστηκαν οι πράξεις.

Η απόφαση αναστολής ισχύει μέχρι την εκδίκαση σε δεύτερο βαθμό.

Η εξέλιξη έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία και αναστάτωση στις οικογένειες των φερόμενων θυμάτων, που σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες έχουν εκφράσει απογοήτευση για την πορεία της δικαστικής διαδικασίας. Επίσης, αναφέρονται αρνητικές συνέπειες στην ψυχολογική κατάσταση των κοριτσιών, όπως μεταφέρουν ασφαλείς πηγές.

Για τους κατοίκους της περιοχής η υπόθεση παραμένει ευαίσθητη: θίγει το θέμα της ασφάλειας στον χώρο της εκπαίδευσης και την εμπιστοσύνη σε φορείς που απευθύνονται σε παιδιά και εφήβους. Η τοπική κοινωνία αναμένει πλέον την εκδίκαση στο Εφετείο για τις επόμενες κινήσεις της δικαιοσύνης και για διευκρινίσεις που θα διαμορφώσουν το τελικό αποτέλεσμα της υπόθεσης.

Παρακολουθούμε την εξέλιξη της δίκης και θα ενημερώσουμε για κάθε νέα δικαστική απόφαση ή επίσημη ανακοίνωση των εμπλεκομένων αρχών.