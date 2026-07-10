Απομακρύνθηκε το F-16 από τον διάδρομο της Ζακύνθου — σταδιακή επανέναρξη πτήσεων

Μετά από συντονισμένη επιχείρηση περίπου 4,5 ωρών απομακρύνθηκε το μαχητικό που είχε αναγκαστικά προσγειωθεί στο «Δ. Σολωμός». Ο διάδρομος επαναλειτούργησε και αναμένεται ομαλοποίηση των πτήσεων.

Σύντομη περιγραφή του συμβάντος

Μετά από επιχείρηση που διήρκεσε περίπου 4,5 ώρες, το μαχητικό αεροσκάφος F-16 που είχε πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου απομακρύνθηκε από τον αεροδιάδρομο. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε πριν τα μεσάνυχτα και, σύμφωνα με την υπηρεσία του αεροδρομίου, ο διάδρομος έχει επανεκκινήσει λειτουργίες ώστε να εξομαλυνθούν οι προγραμματισμένες πτήσεις.

Στο σημείο επιχείρησαν συνεργεία της Πολεμικής Αεροπορίας, η Πυροσβεστική Υπηρεσία, η Fraport και η Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου, με συντονισμένες ενέργειες για την ασφάλεια και την απομάκρυνση του αεροσκάφους.

Πώς πραγματοποιήθηκε η επιχείρηση απομάκρυνσης

Αρχική εκτίμηση και έλεγχος καυσίμων από ειδικό κλιμάκιο της Πολεμικής Αεροπορίας.

Στερέωση του αεροσκάφους με ειδικούς ιμάντες και ανύψωση με γερανοφόρο όχημα.

Μεταφορά του F-16 στην περιοχή του παλιού αεροδρομίου για αποσυναρμολόγηση.

Επιτόπιοι έλεγχοι και χρήση αφρού από την Πυροσβεστική για περιορισμό μικρής εστίας φωτιάς.

Κατά την επιχείρηση, ο πιλότος είχε εγκαταλείψει εγκαίρως το αεροσκάφος και δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Η Πυροσβεστική προχώρησε σε άμεση κατάσβεση με χρήση ειδικών μέσων, ενώ τεχνικοί ελέγχοι πραγματοποιήθηκαν στον διάδρομο για να διαπιστωθεί αν υπήρξαν φθορές στον τάπητα.

Τοπικές συνέπειες και πρακτικές πληροφορίες

Η προσωρινή διακοπή λειτουργίας του αεροδρομίου προκάλεσε αναστάτωση σε προγραμματισμένες πτήσεις και διέκοψε την κανονική ροή αφίξεων-αναχωρήσεων. Η επαναλειτουργία του διαδρόμου δρομολογεί σταδιακή εξυπηρέτηση των καθυστερημένων δρομολογίων, αλλά η πλήρης ομαλοποίηση απαιτεί χρόνο για τον συντονισμό των πτήσεων και την ενημέρωση των αερομεταφορέων.

Σημεία ενδιαφέροντος για κατοίκους και επισκέπτες:

Επιβάτες με ακυρώσεις ή καθυστερήσεις πρέπει να επικοινωνούν με την αεροπορική εταιρεία ή το πρακτορείο τους για ενημέρωση.

Οι επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου και τα καταλύματα κλήθηκαν να διευκολύνουν τυχόν παράταση διαμονής επισκεπτών μέχρι να αποκατασταθεί πλήρως η αεροπορική σύνδεση.

Σε περίπτωση εντοπισμού ζημιών στον διάδρομο, απαιτούνται επιπλέον έλεγχοι πριν από την πλήρη επανεκκίνηση.

Στιγμιότυπο Περιγραφή Ώρα άφιξης κλιμακίου Περίπου 19:30 Διάρκεια επιχείρησης απομάκρυνσης ~4,5 ώρες Ώρα ολοκλήρωσης ανύψωσης 22:02 (έναρξη ανύψωσης)

Η δημοτική αρχή και οι αρμόδιες υπηρεσίες παραμένουν σε επαγρύπνηση ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια και να αποκατασταθεί το συντομότερο δυνατόν η κανονικότητα στις μεταφορές. Η συνεργασία των εμπλεκόμενων φορέων κρίθηκε καθοριστική για την ομαλή και ασφαλή διεκπεραίωση της επιχείρησης.

Επιπτώσεις στην τοπική οικονομία: Η προσωρινή παύση των πτήσεων μπορεί να προκαλέσει άμεση δυσλειτουργία στις αφίξεις επισκεπτών — ιδίως σε περίοδο αυξημένης τουριστικής κίνησης — και επιβαρύνει την τοπική εφοδιαστική αλυσίδα και τις επιχειρήσεις που εξαρτώνται από την αεροπορική σύνδεση.

Οι κάτοικοι και οι επισκέπτες καλούνται να ακολουθούν τις επίσημες ανακοινώσεις του αεροδρομίου και του Δήμου για τυχόν νέες ενημερώσεις και οδηγίες.