Αρχίατρος Βρετανίας: Η τηλεργασία απειλεί τη σωματική δραστηριότητα — πιθανές συνέπειες για τη δημόσια υγεία

Ο αρχίατρος της Αγγλίας προειδοποιεί ότι η εργασιακή μετάβαση στο σπίτι ενδέχεται να μειώνει δραματικά την καθημερινή κίνηση, με συνέπειες που αξίζει να παρακολουθήσουν οι πολιτικές δημόσιας υγείας και οι εργοδότες.

Μια νέα ανησυχία για τη «διευρυμένη» εργασία από το σπίτι

Ο σερ Κρις Γουίτι, αρχίατρος της Αγγλίας, εξέφρασε δημόσια προβληματισμό για το ενδεχόμενο η διάδοση της τηλεργασίας να ενισχύσει την καθιστική ζωή και να περιορίσει την καθημερινή σωματική δραστηριότητα. Η παρατήρηση αυτή έρχεται σε συνδυασμό με τη δημοσίευση νέων οδηγιών για την ενίσχυση της άσκησης από τους τέσσερις αρχιάτρους του Ηνωμένου Βασιλείου και με δεδομένα που δείχνουν σημαντικές αλλαγές στις συνήθειες των εργαζομένων μετά την πανδημία.

«Η υβριδική εργασία σημαίνει ότι αρκετοί άνθρωποι μπορεί πολύ εύκολα να μην κάνουν σχεδόν τίποτε άλλο από το να βγαίνουν από το σπίτι τους, ενώ προηγουμένως πήγαιναν καθημερινά στη δουλειά και αυτό συνεπαγόταν τουλάχιστον κάποια σωματική δραστηριότητα»

Η ανησυχία δεν στηρίζεται αποκλειστικά σε υποθέσεις: η τηλεργασία έχει πλέον διαδοθεί ευρέως στη Βρετανία, με περίπου 23 εκατομμύρια ανθρώπους να εργάζονται από το σπίτι τουλάχιστον εν μέρει. Ειδικά στο Λονδίνο, μια μελέτη του King’s College ανέδειξε ότι το 61% των κατοίκων εργάζεται από το σπίτι τουλάχιστον μία ημέρα την εβδομάδα, έναντι 37% πριν από την πανδημία.

Τι δείχνουν τα στοιχεία για την άσκηση;

Στο πλαίσιο των οδηγιών που συνοδεύουν τις δηλώσεις, αναφέρεται ότι μόλις ένα στα τρία άτομα στη Βρετανία εκπληρώνει την πρόταση των 30 λεπτών άσκησης ημερησίως και περίπου 20 εκατομμύρια πολίτες δεν φτάνουν το ελάχιστο όριο των 150 λεπτών μέτριας άσκησης την εβδομάδα. Αυτά τα στοιχεία υπογραμμίζουν το ρίσκο επιδείνωσης παραγόντων κινδύνου για χρόνιες νόσους, εάν οι μεταβολές στην εργασία οδηγήσουν σε μόνιμη μείωση της καθημερινής κίνησης.

Δείκτης Επίπεδο Αριθμός εργαζομένων που εργάζονται από το σπίτι (Μ.Β.) 23 εκατ. % κατοίκων Λονδίνου που τηλεεργάζονται τουλάχιστον 1 μέρα/εβδ. 61% (προ-πανδημίας: 37%) Άτομα που δεν φτάνουν 150 λεπτά άσκησης/εβδ. 20 εκατ.

Πιθανές επιπτώσεις και τι αξίζει να προσέξουν οι φορείς

Αδράνεια: Η μείωση των καθημερινών μετακινήσεων — ακόμα και σύντομων — μπορεί να μειώσει συνολικά την ενέργεια που καταναλώνει ο οργανισμός σε ημερήσια βάση.

Η μείωση των καθημερινών μετακινήσεων — ακόμα και σύντομων — μπορεί να μειώσει συνολικά την ενέργεια που καταναλώνει ο οργανισμός σε ημερήσια βάση. Υγεία καρδιάς και μεταβολισμός: Η παρατεταμένη καθιστική ζωή συνδέεται με παράγοντες κινδύνου για καρδιαγγειακές νόσους και μεταβολικά προβλήματα.

Η παρατεταμένη καθιστική ζωή συνδέεται με παράγοντες κινδύνου για καρδιαγγειακές νόσους και μεταβολικά προβλήματα. Κοινωνικές και εργασιακές συνέπειες: Οι αλλαγές στο ωράριο και στη δομή της εργασίας μπορεί να επηρεάσουν την ψυχική ευεξία και τη συνολική καθημερινή ρουτίνα που προάγει την κίνηση.

Οι ίδιοι οι αρχίατροι επισημαίνουν ότι τα διαθέσιμα στοιχεία για τις μακροπρόθεσμες συνέπειες της τηλεργασίας στη σωματική υγεία δεν είναι ακόμη οριστικά, και ότι απαιτούνται επιπλέον μελέτες καθώς η τηλεργασία έχει παγιωθεί για εκατομμύρια ανθρώπους μετά την πανδημία. Παρά ταύτα, τα τρέχοντα δεδομένα και οι νέες οδηγίες προτείνουν την επανεξέταση των πολιτικών ασφάλειας και υγείας στην εργασία, με έμφαση στην ενσωμάτωση ευκαιριών για φυσική δραστηριότητα.

Σε επίπεδο εργοδοτών και φορέων πολιτικής, τα πιθανά μέτρα που αναδεικνύονται από τις συζητήσεις περιλαμβάνουν ευέλικτα ωράρια που διευκολύνουν σύντομες διακοπές με κίνηση, ενθάρρυνση περπατήματος κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων, και σχεδιασμό χώρων ή προγραμμάτων που προωθούν τη φυσική άσκηση. Το ζήτημα αφορά τόσο την πρόληψη χρόνιων νοσημάτων όσο και τη διατήρηση της παραγωγικότητας και της ευεξίας του εργατικού δυναμικού.