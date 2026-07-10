Άργος: σε κρίσιμο σημείο 20χρονος μετά από πυροβολισμούς — νέα προθεσμία για τους αστυνομικούς

Νέα 24ωρη προθεσμία ζήτησαν και έλαβαν οι δύο αστυνομικοί που κατηγορούνται για τον τραυματισμό του 20χρονου στο Άργος. Το θύμα νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ η οικογένειά του μιλά για σοβαρά τραύματα.

Νέα προθεσμία και ιατρική ενημέρωση

Οι δύο αστυνομικοί που κατηγορούνται για τον τραυματισμό του 20χρονου στο Άργος ζήτησαν και έλαβαν νέα προθεσμία 24 ωρών για να απολογηθούν, όπως μετέδωσε τοπικά και πανελλαδικά μέσα. Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της 7ης Ιουλίου μετά από καταδίωξη, ενώ το θύμα παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο.

Ο συνήγορος υπεράσπισης Πέτρος Κουκούλης δήλωσε ότι πρόκειται για πολύπλοκη δικογραφία και ότι αναμένονται κρίσιμα έγγραφα. Από την πλευρά της, η δικηγόρος της μητέρας, Μαρία Σφέτσου, επιβεβαίωσε πως η μητέρα κατέθεσε σήμερα το πρωί.

Στοιχεία από τη σκηνή και ιατρικές επισημάνσεις

Σύμφωνα με τις πρώτες ανακοινώσεις και τις μαρτυρίες που έχουν δημοσιοποιηθεί, οι αστυνομικοί άνοιξαν πυρ μετά από καταδίωξη για υπερβολική ταχύτητα. Ο 20χρονος, αφού εξήλθε από το αυτοκίνητό του, προσπάθησε να διαφύγει πεζός και ανέβηκε σε μάντρα, όπου και δέχθηκε τα πυρά.

Στον τόπο βρέθηκαν 13 κάλυκες .

. Στο μαντρότοιχο εντοπίστηκαν σημάδια από σφαίρες.

Κατά δήλωση της μητέρας, το παιδί φέρει πολλαπλά τραύματα στο κεφάλι.

«Τον σκοτώσανε. Τώρα μόνο με μηχανήματα λειτουργεί το σωματάκι του και έχει 7 σφαίρες στο κεφάλι»

Η μητέρα έκανε λόγο για 7 σφαίρες στο κεφάλι και υποστήριξε ότι ο γιος πάσχει από αυτισμό και δεν είχε όπλο μαζί του. Επισημάνθηκε επίσης ότι, κατά την ίδια, οι γιατροί αναφέρθηκαν σε σφαίρες που δεν συνηθίζονται για χρήση από την Αστυνομία.

Δικαστικές εξελίξεις και τοπικές αντιδράσεις

Οι δύο αστυνομικοί αντιμετωπίζουν κατηγορίες που, σύμφωνα με τις αρχικές ανακοινώσεις, αφορούν ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο. Και οι δύο αρνούνται τις κατηγορίες. Η αναβολή στην απολογία σημαίνει ότι θα υπάρξει επιπλέον χρόνος για να συγκεντρωθούν στοιχεία και έγγραφα που επικαλείται η υπεράσπιση.

Σε τοπικό επίπεδο η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία και συζητήσεις για τα όρια χρήσης βίας από τις αρχές, καθώς και για την προστασία ευάλωτων ομάδων. Το Κόμμα ΚΚΕ και άλλοι φορείς ζητούν άμεση δημοσιοποίηση όλων των στοιχείων και πλήρη διερεύνηση των ευθυνών.

Στοιχείο Αναφορά Ημερομηνία περιστατικού 7 Ιουλίου Κάλυκες στη σκηνή 13 Δηλούμενες σφαίρες στο κεφάλι 7 (κατά μητέρας)

Η υπόθεση παρακολουθείται στενά από τις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές και θα έχει συνέχεια σε δικαστικό επίπεδο τις επόμενες ημέρες. Για τους κατοίκους του Άργους, η εξέλιξη των ερευνών και η επίσημη ιατρική ενημέρωση είναι κρίσιμα στοιχεία για την κατανόηση του τι συνέβη και για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στην τοπική δημόσια ασφάλεια.