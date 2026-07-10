Αρκαλοχώρι: πέντε χρόνια μετά τον σεισμό, παραμένουν φόβος, ανασφάλεια και ανάγκη για στέγη

Έρευνα του έργου Helping Homes καταγράφει μακροχρόνιες επιπτώσεις σε κατοικία, ασφάλεια και κοινωνική συνοχή· αναδεικνύεται ανάγκη για συνεχή ψυχοκοινωνική υποστήριξη και πολιτικές ανθεκτικότητας.

Συνεχιζόμενες συνέπειες στην καθημερινότητα

Έρευνα πεδίου που παρουσιάστηκε σε εκδήλωση του Οργανισμού INZEB στο Ηράκλειο φωτίζει τις διαρκείς επιπτώσεις του σεισμού στο Αρκαλοχώρι και στη ζωή των κατοίκων, πέντε χρόνια μετά το συμβάν. Η μελέτη υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Helping Homes» και συνέκρινε την εμπειρία της Κρήτης με αυτή της Θεσσαλίας μετά την καταιγίδα «Ντάνιελ». Τα ευρήματα αναδεικνύουν ότι οι φυσικές καταστροφές επηρεάζουν όχι μόνο τις κατοικίες αλλά και το αίσθημα ασφάλειας, την καθημερινότητα και τη συνοχή των τοπικών κοινωνιών.

Η απώλεια ή η σοβαρή ζημιά κατοικίας αναφέρεται ως βασικός παράγοντας αποσταθεροποίησης, με άμεσο αντίκτυπο στην ασφάλεια και την ψυχολογία των πληγέντων. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης τονίστηκε η ανάγκη για πολιτικές που ενισχύουν την ανθεκτικότητα των κατοικιών και των κοινοτήτων απέναντι στα ακραία φαινόμενα που φέρνει η κλιματική κρίση.

Τι δείχνει η έρευνα — κύρια ευρήματα

Καταγράφεται έντονο αίσθημα φόβου και ανασφάλειας μεταξύ των κατοίκων.

και μεταξύ των κατοίκων. Η ζημιά ή απώλεια κατοικίας επιβαρύνει την καθημερινότητα και τη σταθερότητα των οικογενειών.

Αναδεικνύεται η ανάγκη για διαρκή ψυχοκοινωνική υποστήριξη και παρεμβάσεις ενίσχυσης της τοπικής ανθεκτικότητας.

Στην εκδήλωση υπήρξε έμφαση στη σχέση αποκατάστασης και πρόληψης: η στέγαση που ανακατασκευάζεται πρέπει να συμβάλλει στην ανθεκτικότητα απέναντι σε μελλοντικές κρίσεις, και όχι απλώς να αντικαθιστά ό,τι χάθηκε.

«Η ανθεκτικότητα δεν μετριέται μόνο σε κυβικά σκυροδέματος ή σε ενεργειακές κλάσεις. Μετριέται στην ικανότητα μιας κοινωνίας να προστατεύει τους ανθρώπους της πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την κρίση.» — Γιάννης Αναστασάκης

Ο λόγος αυτός του Γ. Αναστασάκη, Πρεσβευτή του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για το Κλίμα, υπογράμμισε ότι οι πολιτικές δεν πρέπει να περιορίζονται σε τεχνικές λύσεις αλλά να ενσωματώνουν μέτρα κοινωνικής προστασίας και πρόνοιας.

Περιοχή Κύρια ζητήματα που καταγράφηκαν Κρήτη (Αρκαλοχώρι) Στέγη, φόβος, ψυχοκοινωνική επιβάρυνση, απώλεια καθημερινής ασφάλειας Θεσσαλία Σοβαρές επιπτώσεις σε κατοικίες και κοινοτικές δομές μετά την καταιγίδα

Για τους κατοίκους του Αρκαλοχωρίου τα συμπεράσματα της έρευνας σημαίνουν συγκεκριμένες ανάγκες: ταχύτητα και ποιότητα στην αποκατάσταση κατοικιών, προσβάσιμες υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης και τοπικές πολιτικές που ενισχύουν την προετοιμασία και την ανθεκτικότητα των κοινοτήτων.

Η παρουσίαση στον Ηράκλειο ανέδειξε επίσης ότι κοινά μοτίβα εμφανίζονται ανεξαρτήτως του είδους της καταστροφής — σεισμός ή ακραίο καιρικό φαινόμενο — γεγονός που απαιτεί συνολική στρατηγική αντιμετώπισης των συνεπειών σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.

Συμπερασματικά, οι κάτοικοι του Αρκαλοχωρίου παραμένουν αντιμέτωποι με μακροχρόνιες συνέπειες: το ζήτημα της στέγης και της ασφάλειας παραμένει στο προσκήνιο και η τοπική κοινωνία χρειάζεται συνεχή υποστήριξη για να αποκαταστήσει την καθημερινότητα και την κοινωνική συνοχή.