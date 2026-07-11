Ασημένιο μετάλλιο για τον Παναγιώτη Μαργαρίτη στο Πανελλήνιο Πυγμαχίας

Ο πυγμάχος του Α.Σ. Απολλώνειο Πιερίας, Παναγιώτης Μαργαρίτης, κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στην κατηγορία των 75 κιλών στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 2026 στα Γρεβενά, στην πρώτη του συμμετοχή σε εθνικό επίπεδο.

Διάκριση από την Πιερία στα Γρεβενά

Ο νεαρός πυγμάχος του Α.Σ. Απολλώνειο Πιερίας, Παναγιώτης Μαργαρίτης, κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στην κατηγορία των 75 κιλών στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Πυγμαχίας 2026 που διεξήχθη στα Γρεβενά. Η διάκριση αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς προέκυψε στην πρώτη του συμμετοχή σε πανελλήνιο επίπεδο.

Υπό την καθοδήγηση της προπονήτριας Αναστασίας Βαβύλα, ο αθλητής επέδειξε σταθερότητα και αγωνιστικό θάρρος καθ' όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης. Στον ημιτελικό επικράτησε κατά πλειοψηφία του Λόγου Μαθία από τον Α.Σ. Μαχητές Σαντορίνης, εξασφαλίζοντας την παρουσία του στον τελικό.

Στον τελικό βρέθηκε αντιμέτωπος με τον Χριστόφορο Τσακαλίδη (Μονομάχοι Καβάλας). Η νίκη τελικά κρίθηκε υπέρ του αντιπάλου με ομόφωνη απόφαση των κριτών, δίνοντας στον Μαργαρίτη τη δεύτερη θέση και το αργυρό μετάλλιο.

Αθλητής: Παναγιώτης Μαργαρίτης

Παναγιώτης Μαργαρίτης Σύλλογος: Α.Σ. Απολλώνειο Πιερίας

Α.Σ. Απολλώνειο Πιερίας Κατηγορία: 75 κιλά

75 κιλά Διάκριση: Ασημένιο μετάλλιο, Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Πυγμαχίας 2026 (Γρεβενά)

Ασημένιο μετάλλιο, Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Πυγμαχίας 2026 (Γρεβενά) Προπονήτρια: Αναστασία Βαβύλα

Η επιτυχία του Μαργαρίτη αντανακλά την προσπάθεια του τοπικού συλλόγου για την προώθηση της πυγμαχίας στην Πιερία και αναδεικνύει το έργο των προπονήσεων που πραγματοποιούνται στην περιοχή. Η παρουσία αθλητών του νομού σε πανελλήνιες διοργανώσεις ενισχύει το αγωνιστικό προφίλ των τοπικών ομάδων και αποτελεί παράγοντα έμπνευσης για νεότερους αθλητές.

Στάδιο Αποτέλεσμα Ημιτελικός Νίκη κατά πλειοψηφία επί Λόγου Μαθία Τελικός Ηττα με ομόφωνη απόφαση από Χριστόφορο Τσακαλίδη

Για την τοπική κοινότητα της Πιερίας, το μετάλλιο σηματοδοτεί τη θετική πορεία ενός πρωταθλητή που ανέβηκε γρήγορα επίπεδο. Ο Α.Σ. Απολλώνειο Πιερίας αποκτά έτσι έναν ακόμη λόγο να ενισχύσει τα προπονητικά προγράμματα και τις δομές υποστήριξης των νεαρών αθλητών.

Η διάκριση ανοίγει προοπτικές για τον ίδιο τον αθλητή σε επόμενες διοργανώσεις και υπογραμμίζει τον ρόλο της συστηματικής καθοδήγησης από έμπειρη προπονήτρια, όπως η Αναστασία Βαβύλα, στην εξέλιξη ταλαντούχων πυγμάχων.