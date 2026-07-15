Αστυνομικός απεγκλώβισε άνδρα από φλεγόμενο διαμέρισμα στη Νεάπολη

Άνδρας διασώθηκε έγκαιρα μετά από πυρκαγιά σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου στη Νεάπολη. Η άμεση επέμβαση αστυνομικού και η άφιξη πυροσβεστών απέτρεψαν μεγαλύτερη έκταση ζημιών.

Επέμβαση και συνέπειες για τη γειτονιά

Στις 23:10 το βράδυ της Δευτέρας προκλήθηκε φωτιά σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου στη Νεάπολη. Η φωτιά ξεκίνησε, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, από αναμμένο μάτι της κουζίνας πάνω στο οποίο είχε παραμείνει σκεύος με φαγητό. Το διαμέρισμα ανήκει σε υπήκοο Βουλγαρίας, ο οποίος εκείνη την ώρα κοιμόταν και δεν είχε αντιληφθεί την εκδήλωση της φωτιάς.

Καθοριστική για την αποφυγή τραγωδίας ήταν η άμεση επέμβαση αστυνομικού του Αστυνομικού Τμήματος Βοιών, ο οποίος εισήλθε στο φλεγόμενο διαμέρισμα, εντόπισε τον ένοικο και τον απεγκλώβισε με ασφάλεια. Χρησιμοποίησε επίσης τον υπηρεσιακό πυροσβεστήρα για να περιορίσει και να σβήσει την αρχική εστία, πριν καταφτάσει το πυροσβεστικό όχημα.

Απεγκλωβισμένος: 1 άνδρας (κάτοικος του διαμερίσματος)

1 άνδρας (κάτοικος του διαμερίσματος) Χρόνος εκδήλωσης: 23:10

23:10 Αντιμετώπιση στο σημείο: αστυνομικός παρέμβασε, αργότερα έφτασε όχημα της Πυροσβεστικής Κλιμακίου Νεάπολης

Ο απεγκλωβισμένος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Κέντρο Υγείας Νεάπολης για παροχή πρώτων βοηθειών και απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Ο αστυνομικός που συμμετείχε στην επιχείρηση υποβλήθηκε σε προληπτικό ιατρικό έλεγχο στο ίδιο κέντρο. Οι πυροσβέστες της Νεάπολης, που έφτασαν στο σημείο με ένα όχημα και τέσσερις πυροσβέστες, ανέλαβαν την προανάκριση και την πλήρη κατάσβεση των υπολειμμάτων της φωτιάς.

Στοιχείο Πληροφορία Ώρα 23:10 Θέση Διαμέρισμα πρώτου ορόφου, Νεάπολη Απεγκλωβισμένος 1 άνδρας Πυροσβεστική 1 όχημα, 4 πυροσβέστες

Οι φλόγες κατέστρεψαν μεγάλο τμήμα της κουζίνας και προκάλεσαν εκτεταμένες υλικές ζημιές. Υπήρξε κίνδυνος επέκτασης σε γειτονικές κατοικίες, που αποφεύχθηκε χάρη στην έγκαιρη παρέμβαση αρχικά του αστυνομικού και στη συνέχεια της Πυροσβεστικής.

Για τους κατοίκους της περιοχής, το περιστατικό υπογραμμίζει την ανάγκη προσοχής σε καθημερινές πηγές κινδύνου, όπως η παραμονή αναμμένων εστιών μαγειρέματος χωρίς επίβλεψη. Επιπλέον, δείχνει τη σημασία της γρήγορης επικοινωνίας με τις τοπικές υπηρεσίες σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και την αξία του συντονισμού μεταξύ Αστυνομίας και Πυροσβεστικής στο πεδίο.