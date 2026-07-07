Χανιά: Στην τελική ευθεία η Πράξη Εφαρμογής για το «Μόντε Βάρδια» – Ενστάσεις έως 20/07

Επαναναρτήθηκαν οι Πίνακες και τα Διαγράμματα της 2/2011 Πράξης Εφαρμογής για τη μελέτη «Μόντε Βάρδια». Κρίσιμη προθεσμία ενστάσεων έως τις 20 Ιουλίου 2026.

Μια εκκρεμότητα 15 ετών πλησιάζει στο τέλος της

Σε φάση ολοκλήρωσης εισέρχεται μια σύνθετη πολεοδομική διαδικασία για την περιοχή «Μόντε Βάρδια» στα Χανιά, η οποία παρέμενε ανοιχτή από το 2011. Ο Δήμος προχώρησε στην εκ νέου ανάρτηση των Πινάκων και των Διαγραμμάτων του Γ’ Κεφαλαίου της Πράξης Εφαρμογής 2/2011, κίνηση που φέρνει το σχέδιο πόλης ένα βήμα πριν από την κύρωση και την έναρξη εφαρμογής του στην πράξη.

Με την περάτωση των προβλεπόμενων σταδίων και την κύρωση, οι ιδιοκτήτες θα έχουν τη δυνατότητα να διαχειριστούν και να αξιοποιήσουν τις περιουσίες τους βάσει του ισχύοντος πολεοδομικού πλαισίου στην περιοχή. Η εξέλιξη αυτή, που χαρακτηρίζεται κομβική για τη γειτονιά, σηματοδοτεί για πολλούς κατοίκους το τέλος μιας πολύχρονης αναμονής για σαφές θεσμικό καθεστώς.

Τι αλλάζει για τους ιδιοκτήτες

Η Πράξη Εφαρμογής αποτελεί το εργαλείο με το οποίο η εγκεκριμένη πολεοδομική μελέτη αποκτά πρακτικό αποτύπωμα: εξειδικεύονται κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι, προκύπτουν οι τελικές ρυμοτομικές γραμμές και αποτυπώνεται η κατανομή εισφορών γης/χρήματος, όπου προβλέπεται από το θεσμικό πλαίσιο. Η κύρωσή της στην περίπτωση του «Μόντε Βάρδια» θα επιτρέψει νόμιμες πράξεις αξιοποίησης γης, οικοδομικές άδειες και εν γένει σαφή προγραμματισμό για κάθε ακίνητο εντός της περιοχής μελέτης.

Ο Δήμαρχος Χανίων Παναγιώτης Σημανδηράκης υπογράμμισε τη σημασία της προόδου που καταγράφηκε μετά από πολυετή εργασία της Υπηρεσίας Δόμησης, δίνοντας έμφαση στη διάσταση για την καθημερινότητα των πολιτών. Από πλευράς του, ο Αντιδήμαρχος Υπηρεσίας Δόμησης, Δημοτικής Περιουσίας και Κυκλοφοριακών Θεμάτων Νίκος Χαζιράκης σημείωσε ότι, εφόσον δεν υπάρξουν ενστάσεις κατά την ανάρτηση, η διαδικασία κύρωσης μπορεί να ολοκληρωθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Προθεσμία και βασικά στοιχεία της ανάρτησης

Η ανάρτηση συνοδεύεται από συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα για υποβολή τυχόν παρατηρήσεων:

Πεδίο Πληροφορία Μελέτη Πολεοδομική μελέτη «Μόντε Βάρδια» Πράξη Εφαρμογής Αρ. 2/2011, Γ’ Κεφάλαιο Ανάρτηση Πίνακες και Διαγράμματα Προθεσμία ενστάσεων 20-07-2026 Φορέας Δήμος Χανίων – Υπηρεσία Δόμησης

Σύμφωνα με τον Δήμο, περισσότερες πληροφορίες για την ανάρτηση των στοιχείων και για τη διαδικασία που ακολουθείται είναι διαθέσιμες στην επίσημη ιστοσελίδα του, μέσω του σχετικού συνδέσμου ενημέρωσης και προκηρύξεων.

Τι πρέπει να κάνουν οι ενδιαφερόμενοι

Οι ιδιοκτήτες και κάθε ενδιαφερόμενος στην περιοχή της μελέτης καλούνται να ελέγξουν προσεκτικά τα αναρτημένα στοιχεία ώστε να επιβεβαιώσουν την ορθή αποτύπωση των ιδιοκτησιών τους και τυχόν ρυθμίσεων που τους αφορούν. Ο Δήμος ευχαρίστησε τα στελέχη της Υπηρεσίας Δόμησης για την επιστημονική επάρκεια και τη συνέπεια με την οποία εργάστηκαν όλα τα προηγούμενα χρόνια για να φτάσει η διαδικασία σε αυτό το σημείο.

Αναζητήστε τους Πίνακες και τα Διαγράμματα της ανάρτησης μέσα από την ιστοσελίδα του Δήμου Χανίων.

και τα της ανάρτησης μέσα από την ιστοσελίδα του Δήμου Χανίων. Ελέγξτε την αποτύπωση του ακινήτου και των ορίων του, καθώς και τυχόν ρυμοτομικές επιβαρύνσεις.

Σε περίπτωση ασυμφωνίας ή ανάγκης διευκρινίσεων, υποβάλετε ένσταση έως 20/07/2026, σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπηρεσίας Δόμησης.

Γιατί η εξέλιξη είναι σημαντική για τα Χανιά

Η κύρωση μιας Πράξης Εφαρμογής δεν είναι μια τυπική διοικητική πράξη: ξεκαθαρίζει το καθεστώς γης, διασφαλίζει προβλέψεις για κοινόχρηστους χώρους και υποδομές και δίνει επιτέλους τη δυνατότητα νόμιμων επενδύσεων και παρεμβάσεων αναβάθμισης. Σε μια περιοχή όπως το «Μόντε Βάρδια», όπου η πολυετής εκκρεμότητα είχε «παγώσει» πρωτοβουλίες μικρών και μεγαλύτερων ιδιοκτητών, η προώθηση προς την κύρωση δημιουργεί προοπτική για οργανωμένη ανάπτυξη με διαφάνεια και σαφή κανόνες.

Η δημοτική αρχή επισημαίνει τον ανθρώπινο παράγοντα που υποκρύπτεται πίσω από κάθε τεχνικό βήμα. Με δεδομένο ότι η ανάρτηση είναι ανοικτή και το στάδιο των ενστάσεων βρίσκεται σε εξέλιξη, η έγκαιρη ενημέρωση και ο προσεκτικός έλεγχος από τους θιγόμενους και τους εμπλεκόμενους αποτελεί κρίσιμο στοιχείο για ομαλή μετάβαση στην τελική κύρωση.

Πληροφορίες και έγγραφα για την ανάρτηση του Γ’ Κεφαλαίου της Πράξης Εφαρμογής 2/2011 της πολεοδομικής μελέτης «Μόντε Βάρδια», καθώς και λεπτομέρειες για τη διαδικασία ενστάσεων, είναι διαθέσιμα στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Χανίων.