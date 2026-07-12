Χερσόνησος: ΙΧ παρέσυρε τέσσερα σταθμευμένα οχήματα — κινητοποίηση ΕΚΑΒ και έρευνα

Πρωινό τροχαίο στην ανατολική Χερσόνησο με ένα αυτοκίνητο να προξενεί σοβαρές υλικές ζημιές σε τέσσερα σταθμευμένα οχήματα. Τρεις ασθενοφόρα στο σημείο, μια τραυματίας διακομίστηκε στο νοσοκομείο.

Τι συνέβη

Σήμερα νωρίς το πρωί, γύρω στις 07:00, σημειώθηκε σοβαρό τροχαίο στην ανατολική πλευρά της Χερσονήσου. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες παρισταμένων, οδηγός ιδιωτικού αυτοκινήτου έχασε τον έλεγχο, βγήκε εκτός οδοστρώματος και συγκρούστηκε με σειρά σταθμευμένων αυτοκινήτων, προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές.

Στο συμβάν έσπευσαν άμεσα συνεργεία του ΕΚΑΒ, που απέστειλαν τρία ασθενοφόρα, και υπηρεσίες της τοπικής αστυνομίας για τη διενέργεια ερευνών. Οι αρχικές πληροφορίες αναφέρουν πως ο οδηγός εξήλθε από το όχημα χωρίς εμφανή τραύματα, ενώ η συνεπιβάτιδα που βρισκόταν στο αυτοκίνητο τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο εφημερεύον νοσοκομείο, χωρίς όμως να διατρέχει κίνδυνο για τη ζωή της.

Αντίκτυπος στην τοπική κυκλοφορία και την ασφάλεια

Το συμβάν προκάλεσε άμεση αναστάτωση στην περιοχή, ειδικά σε ώρες αυξημένης κίνησης κατά την τουριστική περίοδο. Οι ζημιές στα σταθμευμένα οχήματα ήταν σημαντικές: σύμφωνα με τις περιγραφές, τέσσερα ΙΧ υπέστησαν σοβαρές υλικές βλάβες ενώ το όχημα που προκάλεσε τη σύγκρουση μετατράπηκε σε «άμορφη μάζα σιδερικών». Η τοπική αστυνομία διενεργεί αυτοψία στο σημείο για τη διερεύνηση των ακριβών συνθηκών και αιτίων του ατυχήματος.

Αριθμός οχημάτων : 4 σταθμευμένα και 1 όχημα που προκάλεσε το περιστατικό

: 4 σταθμευμένα και 1 όχημα που προκάλεσε το περιστατικό Ιατρική επέμβαση : τρία ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο σημείο

: τρία ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο σημείο Κατάσταση τραυματιών: μία συνεπιβάτιδα τραυματισμένη, χωρίς κίνδυνο για τη ζωή

«επιχείρησε να ξεφύγει για να μην συλληφθεί»

Μαρτυρίες ανέφεραν επίσης ότι ο οδηγός προσπάθησε αρχικά να απομακρυνθεί από το σημείο για να αποφύγει τη σύλληψη. Η πληροφορία αυτή ερευνάται από τις αρχές και θα αποτελέσει μέρος της αστυνομικής διερεύνησης μαζί με πιθανές εξετάσεις αλκοτέστ ή άλλες διαδικασίες που προβλέπονται σε ανάλογες περιπτώσεις.

Στοιχείο Περιγραφή Ώρα ≈ 07:00 Τοποθεσία Ανατολική πλευρά Χερσονήσου Οχήματα με ζημιές 4 σταθμευμένα Επέμβαση ΕΚΑΒ 3 ασθενοφόρα Τραυματίες 1 συνεπιβάτιδα (χωρίς κίνδυνο)

Οι κάτοικοι και οι επισκέπτες της περιοχής καλούνται να δείξουν αυξημένη προσοχή όταν διέρχονται από το συγκεκριμένο σημείο κατά τις πρωινές ώρες, μέχρι η αστυνομία να ολοκληρώσει τις εργασίες απομάκρυνσης των οχημάτων και τον καθαρισμό της οδού. Επιπλέον, οι ιδιοκτήτες των πληγέντων οχημάτων θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τις αρμόδιες αρχές και τις ασφαλιστικές τους εταιρείες για την καταγραφή των ζημιών και τις περαιτέρω διαδικασίες αποκατάστασης.

Η έρευνα συνεχίζεται για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος, ενώ οι τοπικές αρχές αναμένεται να δώσουν περαιτέρω πληροφορίες όταν ολοκληρωθούν οι προκαταρκτικές εκτιμήσεις και οι απαραίτητες διαδικαστικές ενέργειες.