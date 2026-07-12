Σοβαρό τροχαίο κοντά στις Μοίρες: δικυκλιστής διεκομίσθη με ασθενοφόρο

Σύγκρουση αυτοκινήτου με μηχανή το απόγευμα του Σαββάτου σε δρόμο της ενδοχώρας Ηρακλείου. Ο νεαρός αναβάτης εκτινάχθηκε στην άσφαλτο και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Η Τροχαία διερευνά τα αίτια.

Σύγκρουση αυτοκινήτου με δικύκλo κοντά στις Μοίρες

Τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου 11 Ιουλίου σε δρόμο της ενδοχώρας του νομού Ηρακλείου, κοντά στις Μοίρες, όταν αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μηχανή. Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης ο οδηγός του δίκυκλου εκτινάχθηκε στην άσφαλτο.

Άμεσα στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε για νοσηλεία. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για νεαρό αναβάτη, χωρίς ωστόσο να έχουν δημοσιοποιηθεί λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας του.

Διερεύνηση των συνθηκών από την Τροχαία

Η Τροχαία πραγματοποιεί προανάκριση για να εξακριβώσει τα αίτια του ατυχήματος και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες διαδραματίστηκε η σύγκρουση. Στο πλαίσιο αυτό ερευνώνται μεταξύ άλλων η ταχύτητα των οχημάτων, η ορατότητα και η πιθανή εμπλοκή τρίτων παραγόντων.

Τοποθεσία: δρόμος της ενδοχώρας, κοντά στις Μοίρες .

δρόμος της ενδοχώρας, . Χρόνος: απόγευμα Σαββάτου 11/07.

απόγευμα Σαββάτου 11/07. Δράση υπηρεσιών: παρέμβαση ΕΚΑΒ, προανάκριση από Τροχαία.

Για τους κατοίκους της περιοχής, τέτοια περιστατικά υπογραμμίζουν την ανάγκη αυξημένης προσοχής σε αγροτικούς και επαρχιακούς δρόμους, όπου οι συνθήκες κυκλοφορίας μπορεί να αλλάζουν γρήγορα και όπου η απόσταση από νοσοκομειακές μονάδες συχνά καθιστά κρίσιμη την έγκαιρη ιατρική φροντίδα.

Στοιχείο Πληροφορία Ημερομηνία 11/07 (Σάββατο) Τοποθεσία κοντά στις Μοίρες, ενδοχώρα Ηρακλείου Εμπλεκόμενα οχήματα αυτοκίνητο και μηχανή Ιατρική επέμβαση μεταφορά με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ

Οι τοπικές αρχές καλούν τους οδηγούς να τηρούν τα όρια ταχύτητας και να αποφεύγουν επικίνδυνες προσπεράσεις, ιδιαίτερα σε οδικά τμήματα εκτός αστικού ιστού όπου υπάρχει αυξημένος κίνδυνος για δίκυκλα. Οποιαδήποτε πληροφορία για το συμβάν μπορεί να συμβάλλει στην ταχύτερη διαλεύκανση της υπόθεσης και στην πρόληψη παρόμοιων συμβάντων στο μέλλον.

Θα ακολουθήσουν νεότερα όταν οι αρμόδιες αρχές δώσουν συμπληρωματικά στοιχεία για την κατάσταση του τραυματία και τα συμπεράσματα της προανάκρισης.