Διάκριση για ξενοδοχείο της Οίας στα παγκόσμια βραβεία φιλοξενίας του 2026

Δύο ελληνικά ξενοδοχεία ξεχωρίζουν στα Travel + Leisure World’s Best Awards 2026, με το ένα να βρίσκεται στην Οία της Σαντορίνης — εξέλιξη με άμεσο αντίκτυπο στον τουρισμό της Θήρας.

Διεθνής αναγνώριση για ξενοδοχεία, με παρουσία και στη Σαντορίνη

Δύο ελληνικά καταλύματα συγκαταλέγονται μεταξύ των κορυφαίων προορισμών φιλοξενίας στον κόσμο σύμφωνα με τα Travel + Leisure World’s Best Awards 2026. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνεται και ένα resort στην Οία της Σαντορίνης, μια εξέλιξη που επηρεάζει ευθέως την τοπική αγορά του τουρισμού και το προφίλ του νησιού.

Συγκεκριμένα, το THE DOLLI at Acropolis αναγνωρίστηκε ως No1 City Hotel στην Αθήνα και No5 City Hotel στην Ευρώπη. Το ξενοδοχείο στεγάζεται στο ιστορικό Μέγαρο Καλλιμασιώτη και άνοιξε το 2023 μετά από επταετή αποκατάσταση. Η διάκριση αναδεικνύει την επαναχρησιμοποίηση κτιρίων με πολιτιστική αξία και την σύνδεση της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς με τη σύγχρονη φιλοξενία.

«Φιλοδοξούμε να είναι το ωραιότερο ξενοδοχείο στην πόλη»

Η παραπάνω δήλωση, που είχε γίνει κατά το σχεδιασμό του εγχειρήματος, φαίνεται να επιβεβαιώνεται από την πρόσφατη ανάδειξη στις διεθνείς λίστες. Παράλληλα, το Canaves Epitome στην Οία παρουσιάζεται ως μια ξεχωριστή περίπτωση νησιώτικης πολυτέλειας, με έμφαση στη διαμόρφωση εμπειριών που ξεπερνούν τη συνηθισμένη προσέγγιση της θέας και της τοποθεσίας.

Για τη Θήρα και τους κατοίκους της Σαντορίνης, τέτοιες διεθνείς διακρίσεις έχουν πολλαπλές συνέπειες: ενισχύουν την προβολή του νησιού σε απαιτητικές διεθνείς αγορές, αυξάνουν την προσέλκυση του υψηλού εισοδήματος τουρισμού αλλά και θέτουν ζητήματα διαχείρισης επισκεψιμότητας, υποδομών και τοπικής απασχόλησης.

Προβολή : Η παρουσία σε παγκόσμιες λίστες λειτουργεί ως ισχυρό εργαλείο μάρκετινγκ για το νησί.

: Η παρουσία σε παγκόσμιες λίστες λειτουργεί ως ισχυρό εργαλείο μάρκετινγκ για το νησί. Ανάπτυξη υπηρεσιών : Η ζήτηση για υψηλού επιπέδου υπηρεσίες αυξάνεται, δημιουργώντας ευκαιρίες για τοπικές επιχειρήσεις.

: Η ζήτηση για υψηλού επιπέδου υπηρεσίες αυξάνεται, δημιουργώντας ευκαιρίες για τοπικές επιχειρήσεις. Προκλήσεις: Αυξανόμενη πίεση σε υποδομές, μεταφορές και περιβάλλον απαιτεί σχεδιασμό από την Αυτοδιοίκηση και τους φορείς του τουρισμού.

Τα χαρακτηριστικά που αναφέρθηκαν για το DOLLI —όπως η αποκατάσταση του ιστορικού μεγάρου του 1925, η αρχιτεκτονική του ταυτότητα και οι περιορισμένος αριθμός δωματίων (46)— επιβεβαιώνουν ένα μοντέλο φιλοξενίας στο οποίο η ποιότητα και η διαχείριση της εμπειρίας υπερτερούν της μαζικής προσέλκυσης. Στον αντίποδα, το Canaves Epitome στην Οία αντιπροσωπεύει την εκδοχή ενός resort με έντονο νησιώτικο αποτύπωμα και στοιχεία που προσελκύουν επισκέπτες που αναζητούν αποκλειστικότητα.

Ξενοδοχείο Τοποθεσία Διάκριση (αναφερόμενη) THE DOLLI at Acropolis Αθήνα (Μέγαρο Καλλιμασιώτη) No1 City Hotel στην Αθήνα, No5 City Hotel στην Ευρώπη Canaves Epitome Οία, Σαντορίνη Διακεκριμένο ανάμεσα σε κορυφαίες επιλογές (Travel + Leisure)

Για κατοίκους και επαγγελματίες της Θήρας, κάθε τέτοια διάκριση σημαίνει και ανάγκη για συνεργασία μεταξύ δημοτικών αρχών, φορέων του τουρισμού και επιχειρηματιών ώστε τα οφέλη να μοιραστούν τοπικά και να περιοριστούν οι αρνητικές επιπτώσεις—κυκλοφοριακή φόρτιση, αυξημένο κόστος ζωής και πιέσεις στο οικιστικό περιβάλλον.

Η συνέχεια θα κριθεί από τις αποφάσεις που θα ληφθούν σε τοπικό επίπεδο για τη διαχείριση της ζήτησης και την προστασία του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος της Σαντορίνης, ώστε η διεθνής προβολή να μεταφραστεί σε βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη για το νησί.