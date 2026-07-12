Διεθνής αναγνώριση για τα κρασιά της Σαντορίνης στο φεστιβάλ Grappoli της Σικελίας

Τα κρασιά της Σαντορίνης προκάλεσαν θετικές εντυπώσεις στον διεθνή χώρο του κρασιού κατά τη συμμετοχή τους στο φεστιβάλ Grappoli στο Belpasso, με εξαίρετες αξιολογήσεις και ειδικό masterclass.

Δυναμική παρουσία των ηφαιστειακών οίνων της Σαντορίνης στην Ιταλία

Σημαντική προβολή πέτυχαν οι οινοποιοί της Σαντορίνης στο 5ο διεθνές Φεστιβάλ Κρασιού Grappoli, που διοργανώθηκε το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Αστικό Πάρκο Peppino Impastato στο Belpasso της Σικελίας. Η εκδήλωση συγκέντρωσε πάνω από 90 οινοποιεία, επαγγελματίες του κλάδου και δημοσιογράφους, δίνοντας την ευκαιρία στα κρασιά του νησιού να συγκριθούν με άλλες ηφαιστειακές παραγωγές της Μεσογείου και του Ατλαντικού.

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης επισημάνθηκε ο ρόλος της Σαντορίνης ως περιοχής με ξεκάθαρη οινοποιητική ταυτότητα. Η πρόεδρος του Συνδέσμου Οινοποιών Σαντορίνης, Ιωάννα Βαμβακούρη, παρουσίασε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του τοπικού αμπελώνα: το ηφαιστειακό έδαφος, τις αυτόρριζες ποικιλίες και τις παραδοσιακές καλλιεργητικές τεχνικές που συνθέτουν την ξεχωριστή προσωπικότητα των τοπικών οίνων.

«Από τη Σαντορίνη στις Αζόρες»

Το ειδικό masterclass με αυτό τον τίτλο ανέδειξε τις ομοιότητες και τις διαφορές μεταξύ των ηφαιστειακών terroir και έδωσε στους επαγγελματίες και τους οινόφιλους ένα συγκριτικό πλαίσιο αξιολόγησης. Οι εντυπώσεις για τις ετικέτες της Σαντορίνης ήταν γενικά πολύ θετικές, με υψηλές αξιολογήσεις από ειδικούς και δημοσιογράφους του χώρου.

Η συμμετοχή σε διεθνείς εκδηλώσεις τύπου Grappoli έχει πολλαπλό ενδιαφέρον για τη Θήρα: όχι μόνο ενισχύει την εξωστρέφεια των τοπικών παραγωγών, αλλά συμβάλλει και στην προβολή του νησιού ως προορισμού που συνδυάζει τουρισμό και ποιοτική τοπική παραγωγή.

Οικονομικό όφελος: πιθανή αύξηση της ζήτησης για ετικέτες Σαντορίνης στις διεθνείς αγορές.

πιθανή αύξηση της ζήτησης για ετικέτες Σαντορίνης στις διεθνείς αγορές. Προβολή προορισμού: η ανάδειξη τοπικών προϊόντων συμβάλλει στην ενίσχυση του τουριστικού προφίλ του νησιού.

η ανάδειξη τοπικών προϊόντων συμβάλλει στην ενίσχυση του τουριστικού προφίλ του νησιού. Γνώση και σύγκριση: το masterclass έδωσε τεχνογνωσία και συγκριτικά στοιχεία στους επαγγελματίες.

Η ελληνική παρουσία στο φεστιβάλ υπογραμμίστηκε και από την τοποθέτηση του βουλευτή Κυκλάδων και προέδρου της Ένωσης Συνεταιρισμών Θηραϊκών Προϊόντων, Μάρκου Καφούρου, ο οποίος τόνισε τη σημασία της Σαντορίνης για την ανάδειξη της ελληνικής αμπελουργίας σε διεθνές επίπεδο.

Στοιχείο Περιγραφή Εκδήλωση 5ο Φεστιβάλ Grappoli Ημερομηνία 4 Ιουλίου Τοποθεσία Belpasso, Αστικό Πάρκο Peppino Impastato Συμμετέχοντα οινοποιεία Πάνω από 90

Για τους παραγωγούς της Σαντορίνης η διεθνής αποδοχή μεταφράζεται σε ευκαιρίες συνεργασίας, εισόδου σε νέες αγορές και ενίσχυσης του brand name του νησιού. Σε τοπικό επίπεδο, αυτό μπορεί να βοηθήσει στη διατήρηση των παραδοσιακών τεχνικών παραγωγής και στην υποστήριξη των τοπικών συνεταιρισμών.

Η συνεχής παρουσία σε τέτοιες πλατφόρμες επιβεβαιώνει τη θέση της Σαντορίνης στον διεθνή οινοποιητικό χάρτη και δημιουργεί βάσεις για περαιτέρω ανάπτυξη, χωρίς ωστόσο να αποσαφηνίζει άμεσα ποσοτικά οφέλη για όλους τους παραγωγούς. Οι τοπικές δομές θα παρακολουθήσουν τις εξελίξεις, στοχεύοντας στην αξιοποίηση της διεθνούς αναγνωρισιμότητας προς όφελος της τοπικής οικονομίας και της αμπελουργικής κοινότητας.