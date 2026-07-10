Διήμερη γιορτή μπάσκετ στο Πάρκο Σιδηροδρόμων: το Kalamata 3on3 επανέρχεται με κοινωνικό πρόσημο

Το Kalamata 3on3 – Love4TheGame μετατρέπει το Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων σε ανοιχτό χώρο άθλησης, ψυχαγωγίας και κοινωνικής προσφοράς στις 11–12 Ιουλίου, με κατηγορίες για όλες τις ηλικίες και δράσεις συλλογής ρουχισμού.

Ανοικτή διοργάνωση με αθλητικό και κοινωνικό χαρακτήρα

Το διήμερο αθλητικό φεστιβάλ Kalamata 3on3 – Love4TheGame θα πραγματοποιηθεί στις 11 και 12 Ιουλίου 2026 στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων της Καλαμάτας. Η πρωτοβουλία, με την υποστήριξη του Δήμου, στοχεύει να συνδέσει το μπάσκετ με την τοπική κοινωνία, τον δημόσιο χώρο και δράσεις αλληλεγγύης.

Η εκδήλωση απευθύνεται σε όλες τις ηλικιακές ομάδες και προβλέπει αγωνιστικές κατηγορίες που καλύπτουν από παιδικές ως και ανδρικές ομάδες, ενώ δίνεται έμφαση στις αξίες του σεβασμού, του fair play και της προσωπικής ευθύνης.

Δραστηριότητες και παράπλευρες δράσεις

Πέρα από τα τουρνουά, στον χώρο θα λειτουργήσουν παράλληλες δράσεις για μικρούς και μεγάλους, με στόχο την ψυχαγωγία και την κοινωνική συμμετοχή:

Διαγωνισμοί ελεύθερων βολών και τριπόντων

Trick Shot Challenge και Basketball e-Gaming Corner

Δημιουργικές δραστηριότητες για παιδιά και μουσική

Συλλογή ρουχισμού και αθλητικού εξοπλισμού για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου

Πρωτοβουλίες για ανακύκλωση και μείωση πλαστικών μιας χρήσης

Η διοργάνωση στοχεύει επίσης στη μετατροπή του πάρκου σε σημείο συνάντησης για οικογένειες και φίλους του μπάσκετ, ενισχύοντας τον δημόσιο χαρακτήρα του χώρου.

Συμμετοχή και τοπική στήριξη

Ο Αθλητικός Σύλλογος Καλαμάτας «ΑΣΤΕΡΑΣ» έχει αναλάβει την οργάνωση, ενώ κατά την προετοιμασία του εγχειρήματος ομάδα του συλλόγου επισκέφτηκε τον Δήμαρχο Καλαμάτας, Θανάση Βασιλόπουλο, ενημερώνοντας για τη διοργάνωση και προσφέροντας συμβολικά μια μπλούζα της εκδήλωσης. Η ανταπόκριση του κοινού ήδη δείχνει μεγάλο ενδιαφέρον από μικρούς και μεγάλους.

Στοιχείο Πληροφορία Ημερομηνίες 11–12 Ιουλίου 2026 Τόπος Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων, Καλαμάτα Διοργάνωση Αθλητικός Σύλλογος Καλαμάτας «ΑΣΤΕΡΑΣ» με στήριξη Δήμου

Για τους κατοίκους της Καλαμάτας και τις οικογένειες, η εκδήλωση προσφέρει ευκαιρίες άθλησης, ψυχαγωγίας και συμμετοχής σε δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης. Η πρόσβαση στον χώρο και οι παράλληλες δραστηριότητες καθιστούν το Kalamata 3on3 μια επιλογή για το καλοκαιρινό πρόγραμμα μικρών και μεγάλων.