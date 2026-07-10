Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ανοίγει σε δημόσιο διάλογο το σχέδιο ψηφιακού μετασχηματισμού με στόχο βελτίωση υπηρεσιών, συνεργασία με το πανεπιστήμιο και ενεργό συμμετοχή πολιτών και φορέων.

Η Περιφέρεια ζητά τη γνώμη πολιτών και φορέων

Ξεκίνησε η δημόσια διαβούλευση για το «Στρατηγικό Σχέδιο Ψηφιακού Μετασχηματισμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας». Η παρουσίαση του σχεδίου έγινε σε Συνέντευξη Τύπου από τον Περιφερειάρχη Γιώργο Αμανατίδη και τον αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη για την ψηφιακή διακυβέρνηση, Αναστάσιο Ραφαηλίδη. Το σχέδιο εισάγεται τώρα στη φάση όπου οι κάτοικοι, οι επιχειρήσεις και οι επιστημονικοί φορείς καλούνται να καταθέσουν παρατηρήσεις και προτάσεις.

Στην ανακοίνωση τονίστηκε ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός δεν είναι ένα παράλληλο πρόγραμμα αλλά ένας οριζόντιος πυλώνας που επηρεάζει πολλούς τομείς της περιφερειακής λειτουργίας, τη διοίκηση και την παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες. Στην τεκμηρίωση του σχεδίου συμμετείχε επιστημονικά το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, το οποίο υπέβαλε την επιστημονική επιμέλεια και την τεκμηρίωση της πρότασης.

«Πρέπει να ακολουθήσουμε τα νέα δεδομένα και να δημιουργήσουμε τις συνθήκες ώστε οι συμπολίτες μας να παίρνουν περισσότερα σε λιγότερο χρόνο με την συμβολή της νέας τεχνολογίας. Για να γίνει αυτό χρειάζεται Στρατηγική.»

Η δημόσια διαβούλευση ανοίγει την δυνατότητα να κατατεθούν απόψεις από μια σειρά συμμετόχων: πολίτες, επιχειρήσεις, παραγωγικοί φορείς και η ακαδημαϊκή κοινότητα. Η Περιφέρεια επιδιώκει, μέσω αυτού του διαλόγου, να βελτιώσει την προσβασιμότητα υπηρεσιών, να επιταχύνει διαδικασίες, και να ενισχύσει την ψηφιακή ικανότητα των δομών της.

Στόχος: βελτίωση διοικητικών υπηρεσιών και παραγωγής έργου.

βελτίωση διοικητικών υπηρεσιών και παραγωγής έργου. Συνεργασία: Περιφέρεια με Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.

Περιφέρεια με Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Κάλεσμα: ενεργή συμμετοχή πολιτών, επιχειρήσεων και φορέων.

Για τους κατοίκους των Γρεβενών η έναρξη της διαβούλευσης σηματοδοτεί ευκαιρίες αλλά και προκλήσεις: από την απλούστευση διαδικασιών που αφορούν τοπικές υπηρεσίες μέχρι την ανάγκη για ψηφιακή κατάρτιση και υποδομές σε απομακρυσμένες περιοχές. Η υλοποίηση των μέτρων θα απαιτήσει πόρους, χρονοπρογράμματα και τοπική συνεργασία με δήμους και επιχειρήσεις για να γίνει η μετάβαση ομαλή και ισότιμη για όλους τους κατοίκους της περιφέρειας.

Πρωταγωνιστές Ρόλος Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας Υιοθέτηση πολιτικής και συντονισμός Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Επιστημονική επιμέλεια και τεκμηρίωση Πολίτες & Φορείς Συμμετοχή στη διαβούλευση, υποβολή προτάσεων

Η φάση της δημόσιας διαβούλευσης αποτελεί κρίσιμο στάδιο: οι προτάσεις που θα συγκεντρωθούν θα διαμορφώσουν την τελική μορφή του σχεδίου και τα επόμενα βήματα εφαρμογής. Για την τοπική κοινωνία των Γρεβενών, η πρόκληση είναι να παρακολουθήσει ενεργά τη διαδικασία και να αναδείξει προτεραιότητες που αφορούν την καθημερινή εξυπηρέτηση, τις υποδομές και την ψηφιακή εκπαίδευση.

Η Περιφέρεια προτρέπει τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν στη διαβούλευση ενισχύοντας έτσι τη διαφάνεια και την προσαρμογή του σχεδίου στις πραγματικές ανάγκες της Δυτικής Μακεδονίας.