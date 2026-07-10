Δολωματικοί ψεκασμοί σε Πινακάτες, Βυζίτσα, Καλά Νερά και Μηλιές 12–13 Ιουλίου

Η Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης Μαγνησίας προγραμματίζει προληπτικούς δολωματικούς ψεκασμούς για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς στις τοπικές κοινότητες Πινακάτες, Βυζίτσα, Καλά Νερά και Μηλιές, με οδηγίες προς ελαιοκαλλιεργητές, κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους.

Προληπτική επέμβαση στον δάκο της ελιάς

Η Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης των Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων έχει προγραμματίσει δολωματικούς ψεκασμούς σε συγκεκριμένες ελαιοκομικές ζώνες της περιοχής, με στόχο την προληπτική καταπολέμηση του δάκου της ελιάς. Οι εργασίες θα γίνουν σε τοπικές κοινότητες του νότιου Πηλίου τις επόμενες ημέρες — γεγονός που αφορά άμεσα τους παραγωγούς της περιοχής και τη διαχείριση των μελισσιών και των ποιμνίων.

Με βάση μετρήσεις δακοσυλλήψεων, την κατάσταση του καρπού και τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες, οι υπηρεσίες εκτιμούν ότι είναι αναγκαίο να εφαρμοστεί δολωματικός ψεκασμός στις εξής περιοχές:

Τοποθεσία Ημερομηνία επέμβασης Πινακάτες Κυριακή 12 Ιουλίου Βυζίτσα Κυριακή 12 Ιουλίου Καλά Νερά Δευτέρα 13 Ιουλίου Μηλιές Δευτέρα 13 Ιουλίου

«Καλούνται οι ελαιοκαλλιεργητές να μεριμνήσουν για την προσπελασιμότητα των περιφραγμένων ελαιοκτημάτων τους από τα συνεργεία ψεκασμού και την κοπή των ζιζανίων για την αποτελεσματική εφαρμογή του δολωματικού ψεκασμού σε όλα τα ελαιοκτήματα. Εξαιρούνται της εφαρμογής του δολωματικού ψεκασμού τα πιστοποιημένα βιολογικά ελαιοκτήματα, υπό την προϋπόθεση οι ιδιοκτήτες/κάτοχοί τους έχουν έγκαιρα δηλώσει αυτά στην Υπηρεσία μας. Επίσης, καλούνται οι κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι να μεριμνήσουν για την ασφάλεια των ποιμνίων τους και των μελισσιών τους».

Η ανακοίνωση της υπηρεσίας περιλαμβάνει βασικές πρακτικές οδηγίες που πρέπει να ακολουθήσουν οι παραγωγοί για την ασφαλή και αποτελεσματική εφαρμογή των ψεκασμών:

Εξασφάλιση προσπέλασης στα περιφραγμένα ελαιοκτήματα ώστε τα συνεργεία να εργαστούν απρόσκοπτα.

Κλάδεμα ή κοπή ζιζανίων γύρω από τα δέντρα για καλύτερη κάλυψη του ψεκασμού.

Οι πιστοποιημένοι βιολογικοί παραγωγοί να έχουν δηλώσει εγκαίρως το χαρακτηρισμό του ελαιοκτήματος, εφόσον επιθυμούν να εξαιρεθούν.

Μέριμνα από κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους για την προστασία των ζώων και των κυψελών κατά τις ημέρες εφαρμογής.

Η τοπική εφαρμογή δολωματικών ψεκασμών στοχεύει στη μείωση της πίεσης του δάκου πριν από την ωρίμανση του καρπού, μειώνοντας ενδεχόμενες απώλειες στην παραγωγή. Για τους ελαιοκαλλιεργητές της περιοχής, η έγκαιρη προετοιμασία των ελαιοκτημάτων αυξάνει την αποτελεσματικότητα της δράσης και περιορίζει την ανάγκη για πρόσθετες επεμβάσεις.

Για πρακτικά θέματα και τυχόν διευκρινίσεις, οι παραγωγοί καλούνται να επικοινωνήσουν με τη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης της Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

Η τοπική κοινότητα πρέπει να τύχει άμεσης ενημέρωσης, καθώς οι ημερομηνίες και οι περιοχές είναι καθορισμένες και η συνεργασία μεταξύ υπηρεσιών και παραγωγών κρίνεται κρίσιμη για την προστασία της ελαιοπαραγωγής στη Μαγνησία.