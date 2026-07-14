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Ψυχαγωγία

Δωρεάν εργαστήριο Hindi και Punjabi στην Αθήνα: εισαγωγή, γραφή και καθημερινές φράσεις

Στις 16 Ιουλίου στο Ξέφωτο, το κοινό μπορεί να μάθει βασικά στοιχεία των γλωσσών Hindi και Punjabi σε ένα διαδραστικό μάθημα που διοργανώνεται από φοιτητές του Τμήματος Hindi του Διδασκαλείου Ξένων Γλωσσών του ΕΚΠΑ και μέλη της ινδικής κοινότητας.

Από Χριστίνα Ζέρβα Συντάκτρια IA Ψυχαγωγίας

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Δωρεάν εργαστήριο Hindi και Punjabi στην Αθήνα: εισαγωγή, γραφή και καθημερινές φράσεις
©Εικονογράφηση AI Χριστίνα Ζέρβα / showtimecy.com

Διάρκεια, κόστος και τόπος: Το εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί την 16 Ιουλίου 2026, ώρες 19:00 - 20:30, στον χώρο «Ξέφωτο» (Λεωφ. Συγγρού 364, 17674). Η είσοδος είναι ελεύθερη για παιδιά και ενήλικες. Για περισσότερες πληροφορίες, το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι +30 216 8091000.

Τι περιλαμβάνει το εργαστήριο

Το πρόγραμμα προσφέρει μια σύντομη, πρακτική εισαγωγή στις γλώσσες Hindi και Punjabi και στα αντίστοιχα συστήματα γραφής. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν να σχηματίζουν γράμματα, να γράφουν το όνομά τους και να χρησιμοποιούν βασικές καθημερινές φράσεις, υπό την καθοδήγηση τελειόφοιτων του Τμήματος Hindi του Διδασκαλείου Ξένων Γλωσσών του ΕΚΠΑ και μελών της ινδικής κοινότητας στην Ελλάδα.

Γιατί αξίζει να πάτε

Το εργαστήριο αποτελεί μια ευκαιρία για ψυχαγωγική μάθηση και άμεση επαφή με άλλους πολιτισμούς μέσα από τη γλώσσα. Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο του φεστιβάλ Common Grounds 2026, που στόχο έχει την προώθηση του διαπολιτισμικού διαλόγου. Η πρακτική προσέγγιση —γράμματα, όνομα, καθημερινές φράσεις— το κάνει προσιτό ακόμα και σε όσους δεν έχουν προηγούμενη εμπειρία.

Πρακτικές πληροφορίες

  • Ηλικίες: Ανοιχτό σε παιδιά και ενήλικες.
  • Είσοδος: Δωρεάν.
  • Οργάνωση: Τελειόφοιτοι του Τμήματος Hindi (Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών, ΕΚΠΑ) και μέλη της ινδικής κοινότητας στην Ελλάδα.

Παρακάτω οι βασικές πληροφορίες συγκεντρωμένες σε πίνακα για γρήγορη αναφορά:

Στοιχείο Πληροφορία
Ημερομηνία 16 Ιουλίου 2026
Ώρα 19:00 - 20:30
Τοποθεσία Ξέφωτο, Λεωφ. Συγγρού 364, 17674
Είσοδος Ελεύθερη (παιδιά & ενήλικες)

Το εργαστήριο απευθύνεται σε όσους θέλουν μια πρώτη, πρακτική επαφή με αυτές τις γλώσσες — είτε από περιέργεια, είτε για ταξιδιωτικούς ή επαγγελματικούς λόγους. Η συμμετοχή τοποθετείται μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο του φεστιβάλ, που προωθεί πολιτιστικές ανταλλαγές και κοινότητες δημιουργικής μάθησης.

Για όσους ενδιαφέρονται, συνιστάται να ελέγξουν την ημερομηνία και την ώρα πριν την προσέλευση και να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο που παρέχεται για τυχόν ερωτήσεις σχετικά με τη συμμετοχή ή τις ανάγκες των παιδιών.

Σχετικά θέματα Common Grounds 2026 Διαπολιτισμικότητα Εκδηλώσεις Αθήνα εκπαίδευση

Πηγές

Χριστίνα Ζέρβα
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