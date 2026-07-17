Το Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών θα φιλοξενήσει το διεθνές Intercontinental Drifting Cup

Από τις 13 έως τις 15 Νοεμβρίου το Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών αναλαμβάνει διεθνή ρόλο, φιλοξενώντας το Intercontinental Drifting Cup της FIA — μια διοργάνωση που αναμένεται να προσελκύσει ομάδες και θεατές από τέσσερις ηπείρους και θα δοκιμάσει τις υποδομές και την επιχειρηματική δραστηριότητα της περιοχής.

Σημαντική διεθνής διοργάνωση στο οδικό κέντρο των Σερρών

Το Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών επιλέχτηκε για να υποδεχθεί το Intercontinental Drifting Cup, μια διοργάνωση της FIA που θα πραγματοποιηθεί από τις 13 έως τις 15 Νοεμβρίου. Η επιλογή της πίστας φέρνει στην περιοχή διεθνείς οδηγούς και ομάδες από την Ευρώπη, την Ασία, την Αφρική και την αμερικανική ήπειρο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την τοπική οικονομία και την τουριστική κίνηση.

Η πίστα των Σερρών είναι από τις πιο σύγχρονες στην Ελλάδα και μία από τις σημαντικότερες στα Βαλκάνια. Βρίσκεται περίπου 8 χλμ. από την πόλη και διαθέτει χαρακτηριστικά που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις διεθνών αγώνων, συμπεριλαμβανομένων εξειδικευμένων χώρων ασφάλειας και τεχνολογικού εξοπλισμού για τον έλεγχο αγώνων.

Τεχνικά χαρακτηριστικά και υποδομές

Παράμετρος Τιμή Μήκος πίστας 3.186 μέτρα Πλάτος 12–15 μέτρα Αριθμός στροφών 16 Ευθεία εκκίνησης-τερματισμού 662 μέτρα Περίπου εμβαδόν paddock 4.900 τ.μ. Boxes 18

Επιπλέον, η πίστα είναι εξοπλισμένη με το σύστημα χρονομέτρησης MyLaps X2 και διαθέτει έξι LED πίνακες ενημέρωσης συμβατούς με προδιαγραφές FIA, τοποθετημένους σε στρατηγικά σημεία της διαδρομής. Οι συγκεκριμένοι πίνακες μεταδίδουν οδηγίες και μηνύματα του race control σε πραγματικό χρόνο, ενισχύοντας την ασφάλεια και τη διαχείριση του αγώνα.

Επιπτώσεις για την τοπική κοινότητα

Η διοργάνωση αναμένεται να αυξήσει την επισκεψιμότητα τόσο της πόλης όσο και της ευρύτερης περιφέρειας. Οι βασικές επιπτώσεις που πρέπει να γνωρίζουν οι κάτοικοι και οι τοπικές επιχειρήσεις είναι:

Αυξημένη ζήτηση σε καταλύματα, εστίαση και υπηρεσίες μετακίνησης κατά τις ημερομηνίες της εκδήλωσης.

Απαραίτητη ενίσχυση της τοπικής οργάνωσης σχετικά με στάθμευση, σήμανση και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις γύρω από την πίστα.

Ευκαιρίες προβολής για τοπικές επιχειρήσεις μέσω χορηγιών και παροχής υπηρεσιών στους επισκέπτες και στα πληρώματα.

Η Ομοσπονδία Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Ελλάδος (ΟΜΑΕ) έχει αναλάβει τη διοργάνωση, γεγονός που διασφαλίζει τυπικές διαδικασίες ασφάλειας και συνεργασία με διεθνείς αρχές του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Παράλληλα, η παρουσία ξένων ομάδων δημιουργεί ανάγκες σε τεχνική υποστήριξη και logistics, όπου ενδέχεται να συμμετάσχουν τοπικά συνεργεία και επιχειρήσεις.

Τι πρέπει να προσέξουν οι κάτοικοι

Για όσους σχεδιάζουν να επισκεφθούν την πίστα ή αναμένουν επιβαρύνσεις στην κυκλοφορία, χρήσιμες πρακτικές συμβουλές συνοψίζονται παρακάτω:

Ελέγξτε νωρίτερα διαθεσιμότητα καταλυμάτων και κρατήσεις μετακίνησης.

Προγραμματίστε διαδρομές προς και από την πίστα ώστε να αποφευχθεί συμφόρηση τις ώρες αιχμής.

Οι επαγγελματίες της περιοχής μπορούν να επικοινωνήσουν με τη διοργάνωση για πιθανές συνεργασίες ή παροχή υπηρεσιών.

Η ανάληψη μιας τόσο μεγάλης διεθνούς διοργάνωσης κατατάσσει τις Σέρρες σε ευρωπαϊκή και διεθνή ατζέντα μηχανοκίνητου αθλητισμού για φέτος. Η επιτυχής διεξαγωγή του Intercontinental Drifting Cup θα έχει πολλαπλά οφέλη: από οικονομική κίνηση έως ενίσχυση του διεθνούς προφίλ της περιοχής.

Η τοπική κοινωνία και οι φορείς οφείλουν να παρακολουθήσουν στενά τις ανακοινώσεις της ΟΜΑΕ για λεπτομέρειες σχετικά με εισιτήρια, πρόσβαση και τυχόν ειδικές ρυθμίσεις, ώστε η παρουσία του θεσμού στις Σέρρες να αποβεί επωφελής και καλά οργανωμένη.