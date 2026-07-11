Δράμα: συζήτηση για AI μετά το «Agent Kim» που δημιούργησε σκηνές δράσης εξ ολοκλήρου με τεχνητή νοημοσύνη

Το νοτιοκορεατικό δράμα με πρωταγωνιστή τον So Ji Sub έφτασε σε υψηλή τηλεθέαση και στην κορυφή του Netflix εκτός αγγλικής γλώσσας, ενώ μια τριλεπτη σκηνή δράσης παράχθηκε αποκλειστικά με παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη — γεγονός που ανοίγει συζήτηση για την αξιοποίηση της AI στην κινηματογραφική παραγωγή.

Μια τεχνολογική μεταβολή που προκαλεί αντιδράσεις

Η σειρά «Agent Kim Reactivated», με πρωταγωνιστή τον ηθοποιό So Ji Sub, έγινε αντικείμενο διεθνούς συζήτησης όχι μόνο για τα νούμερα τηλεθέασης αλλά και για την τεχνική χρήση τεχνητής νοημοσύνης στην παραγωγή. Μετά από τέσσερα επεισόδια, η παραγωγή κατέγραψε ποσοστό τηλεθέασης 21,6% στη Νότια Κορέα και βρέθηκε κορυφαία στη διεθνή κατάταξη του Netflix για προγράμματα εκτός αγγλικής γλώσσας.

«Πριν από κάθε επεισόδιο, η ομάδα παραγωγής ανακοίνωνε επίσης ότι μέρος της διαδικασίας παραγωγής χρησιμοποιούσε τεχνολογία βασισμένη στην τεχνητή νοημοσύνη.»

Το στοιχείο που πυροδότησε αντιδράσεις είναι μια σύντομη, περίπου τριών λεπτών σκηνή δράσης η οποία, σύμφωνα με αναφορές της παραγωγής, δημιουργήθηκε εξ ολοκλήρου με παραγωγική AI, χωρίς παραδοσιακές λήψεις με κάμερα ή τη φυσική παρουσία του πρωταγωνιστή και κασκαντέρ.

Τι περιλαμβάνει η σκηνή και ποια τεχνολογία χρησιμοποιήθηκε

Στη συγκεκριμένη ενότητα αναδημιουργείται η περίοδος που ο χαρακτήρας Kim Bu Jang ήταν ενεργός ως μυστικός πράκτορας. Η σκηνή περιλαμβάνει:

έκρηξη κτιρίου,

καταδίωξη αυτοκινήτων μέσα σε χιονισμένη σήραγγα,

μπαίνει όχημα σε ποτάμι και έντονες ανταλλαγές πυροβολισμών.

Η παραγωγή χρησιμοποίησε έναν ψηφιακό «σωσία» του ηθοποιού, κατασκευασμένο με την κορεατική πλατφόρμα AICRON και τεχνολογίες οπτικών εφέ του Morpheus Studio. Όπως αναφέρεται, καμία από αυτές τις σκηνές δεν περιλάμβανε απευθείας συμμετοχή του So Ji Sub ή κασκαντέρ.

Επιπτώσεις και προβληματισμοί

Ειδικοί και παρατηρητές του χώρου σημειώνουν ότι μέχρι πρόσφατα τα δημιουργήματα AI παρουσίαζαν σημαντικούς περιορισμούς — ασταθή χαρακτηριστικά προσώπων, αφύσικες κινήσεις ή μη ρεαλιστικές αναλογίες. Στην παρούσα παραγωγή, ωστόσο, οι εικόνες και οι κινήσεις των χαρακτήρων παρουσιάζονται τόσο ρεαλιστικές που πολλοί θεατές δυσκολεύονται να τις διακρίνουν από πραγματικά πλάνα. Αυτό εγείρει σειρά θεμάτων με άμεσο ενδιαφέρον και για το ελληνικό κοινό και τους επαγγελματίες της οπτικοακουστικής βιομηχανίας στη Δράμα:

ζήτημα πνευματικών δικαιωμάτων και χρήσης ψηφιακών σωσιών,

ασφάλεια εργασίας και ρόλος των κασκαντέρ,

ηθικές προεκτάσεις και διαφάνεια προς το κοινό σχετικά με τη χρήση AI.

Στοιχείο Αναφορά Επεισόδια αναφοράς 4 Τηλεθέαση στη Ν. Κορέα 21,6% Κατάταξη στο Netflix Πρώτο πρόγραμμα εκτός αγγλικής γλώσσας

Για την τοπική κοινωνία της Δράμας, όπου υπάρχουν δημιουργικές ομάδες, κινηματογραφικά εργαστήρια και σχολές που ασχολούνται με οπτικοακουστικές τέχνες, η περίπτωση αυτή μπορεί να λειτουργήσει ως αφορμή για δημόσιο διάλογο: πώς θα ενσωματωθούν οι νέες τεχνολογίες στην παραγωγή, ποιες δεξιότητες θα ζητηθούν στο μέλλον και ποιοι κανόνες πρέπει να θεσπιστούν για την προστασία εργαζομένων και δικαιωμάτων.

Η «πρώτη φορά» που επισημαίνεται για την κορεατική εμπορική τηλεόραση καταδεικνύει τεχνολογική μετακίνηση που δεν αφορά μόνο τα στούντιο των μεγάλων κέντρων. Η εξέλιξη αυτή πιθανόν να επιταχύνει επενδύσεις σε λογισμικό, εξοπλισμό και εκπαίδευση, αλλά και να προκαλέσει νομοθετικές πρωτοβουλίες σε επίπεδο προστασίας προσωπικών δεδομένων και πνευματικής ιδιοκτησίας.

Σε κάθε περίπτωση, η χρήση παραγωγικής AI σε τόσο εμφανές κομμάτι της αφήγησης ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στη σχέση τεχνολογίας και τέχνης, με άμεσο ενδιαφέρον για τους κατοίκους της Δράμας που ασχολούνται ή παρακολουθούν τις εξελίξεις στον χώρο των media και της δημιουργικής οικονομίας.