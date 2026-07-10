Δύο νεοσσοί μαυροπελαργού γεννήθηκαν σε φωλιά των Φερών — θετικό σημάδι για το Δέλτα Έβρου

Στις Φέρες καταγράφηκε φέτος αναπαραγωγή του μαυροπελαργού (Ciconia nigra): το ζευγάρι ανέθρεψε δύο μικρά στη φωλιά που παρακολουθεί η Μονάδα Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων Δέλτα Έβρου και Δαδιάς/ΟΦΥΠΕΚΑ.

Σημαντική καταγραφή για την περιοχή των Φερών

Στις Φέρες, σε φωλιά που παρακολουθεί συστηματικά η Μονάδα Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων Δέλτα Έβρου και Δαδιάς/ΟΦΥΠΕΚΑ, καταγράφηκε φέτος η επιτυχής γέννηση δύο νεοσσών του μαυροπελαργού (Ciconia nigra). Η παρουσία του είδους σε αναπαραγωγική δραστηριότητα στην περιοχή αποτελεί θετικό στοιχείο για την τοπική βιοποικιλότητα και για τις προσπάθειες προστασίας υγροτόπων και δασικών εκτάσεων κοντά στο Δέλτα.

Ο μαυροπελαργός είναι γνωστός για την προτίμησή του σε απομονωμένες, δασωμένες τοποθεσίες και για την ευαισθησία του στην ανθρώπινη όχληση, χαρακτηριστικά που καθιστούν κάθε τέτοια αναπαραγωγή ειδικής σημασίας για τη διαχείριση του τοπικού φυσικού περιβάλλοντος. Η παρακολούθηση της φωλιάς πραγματοποιείται από την αρμόδια μονάδα τα τελευταία χρόνια, στοιχείο που επιτρέπει τη συγκέντρωση δεδομένων και την αξιολόγηση της πορείας του πληθυσμού.

«Αξίζει να σημειώσουμε ότι στην παρακολούθηση της φωλιάς έχουμε έναν πολύτιμο βοηθό και σύμμαχο, τον κ. Σάββα, κάτοικο των Φερών, ο οποίος μας συνδράμει σταθερά και τον ευχαριστούμε θερμά για την ανεκτίμητη βοήθεια και την προσφορά του!»

Η τοπική συνδρομή κατοίκων, όπως αναφέρεται από τη Μονάδα, ενισχύει την αποτελεσματικότητα της παρακολούθησης και μειώνει τους κινδύνους άσκοπης όχλησης. Για τους κατοίκους της περιοχής αυτό σημαίνει αυξημένη ευθύνη αλλά και ευκαιρία για συμμετοχή σε δράσεις προστασίας και εκπαίδευσης.

Είδος: Ciconia nigra (μαυροπελαργός)

Ciconia nigra (μαυροπελαργός) Τοποθεσία: Φέρες, περιοχή παρακολούθησης Μονάδας Δέλτα Έβρου/Δαδιάς

Φέρες, περιοχή παρακολούθησης Μονάδας Δέλτα Έβρου/Δαδιάς Αποτέλεσμα: δύο νεοσσοί αναθρέφονται επιτυχώς

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται συνοπτικά οι διαφορές που έχουν τοπικό σημασία ανάμεσα στο μαύρο και το κοινό λευκοπελαργό, ώστε οι πολίτες να κατανοήσουν καλύτερα γιατί το πρώτο είδος απαιτεί ειδική προσέγγιση.

Χαρακτηριστικό Μαυροπελαργός Λευκοπελαργός Προτίμηση φωλιάσματος Δασωμένες, απομονωμένες περιοχές Ανοικτές περιοχές, κοντά σε οικισμούς Αντιδραστικότητα στην όχληση Υψηλή Χαμηλότερη

Για τους κατοίκους και τους επισκέπτες των Φερών ισχύουν οι βασικές οδηγίες αποφυγής όχλησης: διατήρηση απόστασης από τη φωλιά, αποφυγή δυνατών ή επαναλαμβανόμενων παρεμβάσεων στην περιοχή και ενημέρωση των αρμοδίων σε περίπτωση παρατήρησης ανθρώπινης παρέμβασης ή τραυματισμού πτηνών. Η συνέχιση της παρακολούθησης από τη Μονάδα και η συνεργασία με τοπικούς εθελοντές παραμένουν κρίσιμα στοιχεία για τη διατήρηση του θετικού αυτού αποτελέσματος.

Η καταγραφή δύο νεοσσών φέτος αποτελεί ενθαρρυντικό δείγμα ότι η περιοχή διατηρεί χαρακτηριστικά ικανά να στηρίξουν και ευάλωτα είδη. Η τοπική κοινότητα, οι φορείς διαχείρισης και οι επισκέπτες έχουν ρόλο στην εξασφάλιση της σταθερότητας αυτής της παρουσίας.