Δύο συλλήψεις στην Κέρκυρα για κατοχή αναδιπλούμενων μαχαιριών

Στο πλαίσιο στοχευμένων αστυνομικών ελέγχων στην Κέρκυρα συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί, ηλικίας 33 και 21 ετών, στους οποίους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν αναδιπλούμενα μαχαίρια. Οι συλλήψεις έγιναν από Ο.Π.Κ.Ε. και ΔΙ.ΑΣ. και οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα.

Στοχευμένοι έλεγχοι και κατάσχεση μαχαιριών σε δύο περιπτώσεις

Δύο αλλοδαποί συνελήφθησαν μέσα στο τελευταίο 24ωρο στην Κέρκυρα κατά τη διάρκεια στοχευμένων αστυνομικών ελέγχων για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν από αστυνομικές υπηρεσίες της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κέρκυρας, με τη συμμετοχή των ομάδων Ο.Π.Κ.Ε. και ΔΙ.ΑΣ..

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, στις δύο ανεξάρτητες περιπτώσεις βρέθηκαν και κατασχέθηκαν αναδιπλούμενα μαχαίρια. Οι συλληφθέντες, ηλικίας 33 και 21 ετών, παραπέμφθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα πλημμελειοδικών Κέρκυρας.

Ποιοι ενήργησαν: Ομάδες Ο.Π.Κ.Ε. και ΔΙ.ΑΣ.

Ομάδες Ο.Π.Κ.Ε. και ΔΙ.ΑΣ. Ηλικίες συλληφθέντων: 33 και 21 ετών

33 και 21 ετών Κατασχεθέν αντικείμενο: αναδιπλούμενα μαχαίρια

αναδιπλούμενα μαχαίρια Διαδικασία: Οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα πλημμελειοδικών Κέρκυρας

Τι σημαίνει για τους κατοίκους

Οι στοχευμένοι έλεγχοι αποσκοπούν στον περιορισμό της παράνομης οπλοκατοχής και στην πρόληψη επεισοδίων βίας σε δημόσιους χώρους, ιδιαίτερα κατά την τουριστική περίοδο. Η παρουσία των περιπολιών και των ειδικών ομάδων επιδιώκει να αυξήσει το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών και των επισκεπτών του νησιού.

Στοιχείο Πληροφορία Αριθμός συλλήψεων 2 Ηλικίες 33, 21 Κατασχεθέντα Αναδιπλούμενα μαχαίρια Αρμόδια υπηρεσία Διεύθυνση Αστυνομίας Κέρκυρας

Για τους κατοίκους της Κέρκυρας η ενημέρωση αυτή υπενθυμίζει την ανάγκη συνεργασίας με τις αρχές: η άμεση αναφορά ύποπτων περιστατικών και η τήρηση των κανόνων οπλοκατοχής είναι κρίσιμες για την πρόληψη. Παράλληλα, οι έλεγχοι αναμένονται να συνεχιστούν στο πλαίσιο της επιχειρησιακής δράσης στην περιοχή.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια δικαστική αρχή, όπου θα αποφασιστούν οι επόμενες νομικές ενέργειες.