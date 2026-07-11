Εγκαίνια ανανεωμένου ΤΕΠ στο Βουβάλειο με την επίσκεψη Γεωργιάδη και Αμερικανών βουλευτών

Ο υπουργός Υγείας εγκαινίασε το πλήρως ανακαινισμένο Τμήμα Επειγόντων του Γ.Ν. Καλύμνου παρουσία του Υπουργού Ναυτιλίας και αντιπροσωπείας αμερικανών βουλευτών, με πολιτικές συζητήσεις για εξοπλιστικά να χαρακτηρίζουν την επίσκεψη.

Εγκαινιάστηκε το νέο Τμήμα Επειγόντων του Γ.Ν. «Βουβάλειο»

Στην Κάλυμνο βρέθηκε το Σάββατο 11/7 ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, για την επίσημη παράδοση του πλήρως ανακαινισμένου Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) του Γενικού Νοσοκομείου «Βουβάλειο». Τα εγκαίνια έγιναν το πρωί, παρουσία και του Υπουργού Ναυτιλίας Βασίλη Κικίλια. Η αναβάθμιση του ΤΕΠ αποτελεί σημαντική εξέλιξη για την καθημερινή φροντίδα των κατοίκων και των επισκεπτών του νησιού, καθώς βελτιώνει την αντιμετώπιση επειγουσών περιστατικών εντός του τοπικού συστήματος υγείας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην εκδήλωση προσέδωσε η παρουσία του Καλυμνιακής καταγωγής μέλους της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, Κωνσταντίνου (Γκας) Μπιλιράκη, ο οποίος επισκέφθηκε το νησί επικεφαλής πολυμελούς αποστολής από τις ΗΠΑ. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο κ. Μπιλιράκης συμμετείχε σε δεκάδαμελή αποστολή, στην οποία συμπεριλαμβάνονται και άλλοι βουλευτές του Αμερικανικού Κογκρέσου.

«Ήταν μία πολύ ωραία στιγμή της σημερινής ημέρας»

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης ο υπουργός Υγείας είχε την ευκαιρία να συζητήσει με τον κ. Μπιλιράκη ζητήματα τόσο τοπικού ενδιαφέροντος όσο και διεθνούς φύσης. Στο περιθώριο των εγκαινίων ο κ. Γεωργιάδης φέρεται να ζήτησε από τον Αμερικανό βουλευτή να μεσολαβήσει για την αποτροπή ενδεχόμενης πώλησης μαχητικών F-35 στην Τουρκία — ένα ζήτημα που χαρακτηρίζεται κρίσιμο για τα εθνικά και περιφερειακά μας συμφέροντα. Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο υπουργός ανέφερε ότι του δόθηκε η ευκαιρία να τεθεί το θέμα και ότι υπάρχει σχετικό βίντεο με την απάντηση του κ. Μπιλιράκη.

Για τους κατοίκους της Καλύμνου η ανακαίνιση του ΤΕΠ σημαίνει:

βελτιωμένη διαχείριση επειγόντων περιστατικών εντός του νησιού,

μικρότερες μεταφορές ασθενών εκτός νησιού σε επείγουσες καταστάσεις,

ενίσχυση της εμπιστοσύνης στη δυναμική του τοπικού νοσοκομείου.

Η επίσκεψη των δύο υπουργών και η παρουσία αμερικανικής αντιπροσωπείας έχουν επίσης συμβολικό χαρακτήρα: προβάλλουν την εθνική μέριμνα για τα νησιά του Αιγαίου αλλά φέρνουν και διεθνείς διασυνδέσεις στην τοπική σφαίρα. Για την Κάλυμνο, που στηρίζει σημαντικό μέρος της καθημερινότητάς της σε περιορισμένες ιατρικές υποδομές, η ανακαίνιση του ΤΕΠ λειτουργεί ως άμεση βελτίωση υπηρεσιών υγείας και ως στοιχείο τοπικής ασφάλειας.

Σε επίπεδο πρακτικής πληροφορίας, οι κάτοικοι και οι φορείς του νησιού μπορούν να αναμένουν σταδιακή λειτουργία των νέων χώρων και πιθανές ανακοινώσεις για ωράρια και δυνατότητες μετά το πέρας των εργασιών. Οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση για τη στελέχωση ή τα προσφερόμενα ιατρικά κονδύλια θα ανακοινωθεί από το νοσοκομείο ή το υπουργείο.

Στοιχείο Πληροφορία Ημερομηνία επίσκεψης 11/7 Αφορμή Εγκαίνια ανακαινισμένου ΤΕΠ στο Γ.Ν. «Βουβάλειο» Παρουσία Α. Γεωργιάδης, Β. Κικίλιας, Κ. (Γκας) Μπιλιράκης και αποστολή από ΗΠΑ

Η τοπική κοινότητα παρακολουθεί πλέον τις επόμενες κινήσεις για τη στελέχωση και λειτουργία του ΤΕΠ, ενώ η πολιτική διάσταση της επίσκεψης υπενθυμίζει πως ζητήματα ασφάλειας και εξοπλισμών παραμένουν στο προσκήνιο και επηρεάζουν, έμμεσα, την καθημερινότητα των νησιωτών.