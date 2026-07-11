Εκδήλωση μνήμης στις Κορφές για τον Σωτήρη Τζουρά και τους πεσόντες ήρωες

Ο Δήμος Καλαβρύτων, η Δημοτική Κοινότητα Κορφών και ο Πολιτιστικός Σύλλογος διοργανώνουν την Κυριακή 12 Ιουλίου σειρά εκδηλώσεων στην κεντρική πλατεία και στον Ιερό Ναό των Κορφών για να τιμήσουν τον καταδρομέα Σωτήρη Τζουρά και τους πεσόντες της κοινότητας.

Πρόγραμμα και τόπος της εκδήλωσης

Στις Κορφές του Δήμου Καλαβρύτων προγραμματίζεται την Κυριακή 12 Ιουλίου εκδήλωση μνήμης για τον καταδρομέα Σωτήρη Τζουρά και για όλους τους πεσόντες ήρωες με καταγωγή από την κοινότητα. Η πρωτοβουλία ανήκει στο Δήμο Καλαβρύτων, τη Δημοτική Κοινότητα Κορφών και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Κορφών.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, στις 9:30 π.μ. θα τελεστεί μνημόσυνο στον Ιερό Ναό της Γεννήσεως της Θεοτόκου. Ακολούθως, στις 10:00 π.μ., θα πραγματοποιηθεί Επιμνημόσυνη Δέηση στο Μνημείο Πεσόντων, όπου θα λάβουν χώρα:

ομιλία από τον Δήμαρχο Καλαβρύτων Θανάση Παπαδόπουλο ,

, προσκλητήριο πεσόντων και κατάθεση στεφάνων,

σιγή ενός λεπτού και ανάκρουση του εθνικού ύμνου.

Η ζωή και η θυσία του Σωτήρη Τζουρά

Ο Σωτήρης Τζουράς γεννήθηκε στις 26 Δεκεμβρίου 1953 στις Κορφές. Μετά το Δημοτικό έμεινε στην αγροτική οικογένεια και βοήθησε στις εργασίες του τόπου του. Κλήθηκε να υπηρετήσει τη στρατιωτική του θητεία στις 7 Αυγούστου 1973 και κατατάχθηκε στο στρατόπεδο εκπαίδευσης καταδρομέων στο Μεγάλο Πεύκο. Μετά την εκπαίδευση τοποθετήθηκε στην Α' Μοίρα Καταδρομών.

Στις 4 Ιουλίου 1974 πήρε δεκαήμερη άδεια για να βρεθεί στο χωριό του και επέστρεψε στη μονάδα στις 14 Ιουλίου. Μία εβδομάδα αργότερα, κατά την επιχείρηση «Νίκη», έχασε τη ζωή του ενώ επέβαινε σε μεταγωγικό αεροσκάφος που καταρρίφθηκε προσεγγίζοντας το Αεροδρόμιο Λευκωσίας, την εποχή της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο.

Τοπικές διαστάσεις και πρακτικές πληροφορίες

Η εκδήλωση έχει ιδιαίτερη βαρύτητα για τους κατοίκους των Κορφών και ευρύτερα για τον Δήμο Καλαβρύτων, καθώς συνδέει την τοπική μνήμη με την εθνική ιστορία. Θα συμμετάσχουν τοπικές αρχές και πολιτιστικοί φορείς. Οι διοργανωτές καλούν τους δημότες να τιμήσουν την εκδήλωση με σεβασμό και ελάχιστες καθυστερήσεις, καθώς το πρόγραμμα ακολουθείται με αυστηρό χρονοδιάγραμμα.

Στοιχείο Πληροφορία Ημερομηνία Κυριακή 12 Ιουλίου Ώρα μνημοσύνου 9:30 π.μ. (Ι.Ν. Γεννήσεως της Θεοτόκου) Ώρα επιμνημόσυνης δέησης 10:00 π.μ. (Μνημείο Πεσόντων) Ομιλητής Δήμαρχος Καλαβρύτων Θανάσης Παπαδόπουλος

Η εκδήλωση υπενθυμίζει τη σύνδεση της μικρής τοπικής κοινότητας με κρίσιμα κεφάλαια της νεότερης ελληνικής ιστορίας. Η παρουσία συγγενών, κατοίκων και φορέων στη μνήμη των πεσόντων υπογραμμίζει τη διαρκή σημασία της δημόσιας τιμής προς όσους θυσιάστηκαν.