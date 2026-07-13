Έκτακτη επιχείρηση στην Αλεξανδρούπολη: φωτιά στον Άβαντα με ισχυρή κινητοποίηση

Φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στον Άβαντα Αλεξανδρούπολης. Στο σημείο επιχειρούν επίγεια και εναέρια μέσα ενώ κλιμάκιο της Διεύθυνσης Εμπρησμών μεταβαίνει για έρευνα των αιτίων.

Άμεση αντίδραση των δυνάμεων για την προστασία της περιοχής

Φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Κυριακής σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στον οικισμό Άβαντα της Αλεξανδρούπολης. Η αναφορά σημειώνει ότι το περιστατικό ξεκίνησε λίγο μετά τις 19:00 και προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν συνολικά 23 πυροσβέστες, με τη συνδρομή μίας ομάδας πεζοπόρου τμήματος της 7ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 6 πυροσβεστικά οχήματα. Παράλληλα, για την ενίσχυση των επιχειρήσεων κινητοποιήθηκαν και εναέρια μέσα.

«Ένα ελικόπτερο και τρία αεροσκάφη πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού στην περιοχή.»

Στην προσπάθεια περιορισμού της φωτιάς συνδράμουν επίσης υδροφόρες της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η συνεργασία επίγειων και εναέριων δυνάμεων είναι κρίσιμη λόγω της μορφολογίας και της βλάστησης της περιοχής.

Επίγεια δύναμη: 23 πυροσβέστες, 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος (7η ΕΜΟΔΕ), 6 οχήματα.

23 πυροσβέστες, 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος (7η ΕΜΟΔΕ), 6 οχήματα. Εναέρια μέσα: 1 ελικόπτερο, 3 αεροσκάφη με συνεχείς ρίψεις νερού.

1 ελικόπτερο, 3 αεροσκάφη με συνεχείς ρίψεις νερού. Τοπική συνδρομή: υδροφόρες Περιφέρειας ΑΜ-Θ.

Ένα κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Έβρου μεταβαίνει στο σημείο προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια της πυρκαγιάς. Η διερεύνηση είναι σημαντική για τον καθορισμό του αν η φωτιά οφείλεται σε ατύχημα ή σε δόλια ενέργεια, καθώς και για την αποτροπή νέων συμβάντων.

Παράμετρος Αριθμός / Μέσο Πυροσβέστες 23 Πεζοπόρο τμήμα 7η ΕΜΟΔΕ Πυροσβεστικά οχήματα 6 Εναέρια μέσα 1 ελικόπτερο, 3 αεροσκάφη

Για τους κατοίκους της Αλεξανδρούπολης και των κοντινών οικισμών, η κατάσταση παραμένει αρμόδιο θέμα επιφυλακής: ενδέχεται να υπάρξουν περιορισμοί στην κυκλοφορία ή εντολές απομάκρυνσης σε περίπτωση που αλλάξει η ένταση ή η κατεύθυνση της πυρκαγιάς. Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν την προσέγγιση της περιοχής και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

Η εξέλιξη της επιχείρησης και τα αποτελέσματα της έρευνας για τα αίτια θα ανακοινωθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Η συντονισμένη ανταπόκριση επίγειων και εναέριων δυνάμεων παραμένει καθοριστική για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και των κατοικιών της περιοχής.