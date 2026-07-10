Έκθεση ΟΑΣΕ: Στρατιωτικοποίηση και κατήχηση σε 1,6 εκατ. παιδιά σε κατεχόμενες ουκρανικές περιοχές

Ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες του ΟΑΣΕ καταγράφουν θεσμοθετημένο σύστημα κατήχησης και πρακτικές στρατιωτικής εκπαίδευσης σε περίπου 1,6 εκατομμύρια παιδιά που ζουν σε περιοχές υπό ρωσικό έλεγχο. Η έκθεση προτείνει ένταξη του ζητήματος σε ειρηνευτικές διαδικασίες και δημιουργία ανθρωπιστικών διαδρόμων για την επανένωση οικογενειών.

Στοιχεία και συμπεράσματα της έκθεσης

Ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες που εργάστηκαν για τον ΟΑΣΕ παρουσιάζουν στην έκθεσή τους ότι σε περιοχές υπό ρωσικό έλεγχο στην Ουκρανία έχει σχηματιστεί ένα οργανωμένο σύστημα με στόχο την κατήχηση και τη στρατιωτικοποίηση παιδιών. Το πλήθος των παιδιών που εκτίθενται σε αυτές τις πρακτικές εκτιμάται σε περίπου 1,6 εκατομμύριο.

Τι καταγράφει η έρευνα

Υπάρχουν μαθήματα χειρισμού όπλων και διοργάνωση στρατοπέδων εκπαίδευσης για νέους.

Κλήσεις για στράτευση αποστέλλονται νωρίτερα σε κάποιες κατειλημμένες περιοχές σε σχέση με άλλες περιοχές της Ρωσίας.

Περιστατικά νεαρών ενηλίκων που στρατολογήθηκαν και στάλθηκαν στην πρώτη γραμμή έχουν καταγραφεί.

Πολλοί νέοι έχουν εγκαταλείψει τις περιοχές χωρίς να ενημερώσουν τις οικογένειές τους, πιθανώς για να αποφύγουν τη θητεία.

«Πιστεύουμε (…) ότι αυτό το σύστημα μπορεί να εμπίπτει στο έγκλημα του διωγμού, που θεωρείται έγκλημα κατά της ανθρωπότητας», δήλωσε ο Γάλλος εμπειρογνώμονας Ερβέ Ασανσιό.

Αριθμοί και διεθνείς ανησυχίες

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι οι παραβιάσεις αφορούν περίπου 1,6 εκατομμύριο παιδιά που ζουν στην Κριμαία και σε ουκρανικές επαρχίες υπό μερική ρωσική κατοχή. Επιπλέον, το Κίεβο αναφέρει ότι 20.610 παιδιά έχουν μεταφερθεί σε ρωσικό έδαφος, στοιχείο που έχει προκαλέσει διεθνή ανησυχία.

Κατηγορία Εκτίμηση / Αριθμός Παιδιά υπό ρωσικό έλεγχο 1,6 εκατομμύριο Παιδιά μεταφερθέντα στη Ρωσία (Κίεβο) 20.610

Προτάσεις της έκθεσης και επιπτώσεις

Η έκθεση ζητεί να ενταχθεί το ζήτημα των παιδιών σε όλες τις διαδικασίες κατάπαυσης του πυρός και σε ειρηνευτικές συνομιλίες, και προτείνει τη δημιουργία ανθρωπιστικών διαδρόμων για την επανένωση οικογενειών που έχουν χωριστεί από τον πόλεμο. Η Λετονή ειδικός Ελίνα Στάινερτε τόνισε την ανάγκη για επιπλέον προγράμματα επανένταξης — έργο που, όπως σημειώνει, είναι «τεράστιο».

Οι συνέπειες για την Παιδεία και την προστασία του παιδιού είναι πολλαπλές: απώλεια της δυνατότητας για ανεμπόδιστη εκπαίδευση στην ουκρανική γλώσσα και ταυτότητα, ψυχολογικές επιπτώσεις από στρατιωτική εκπαίδευση, και διαχωρισμοί οικογενειών με μακροχρόνιες πρακτικές αφομοίωσης. Οι προτάσεις της έκθεσης στοχεύουν στο να θέσουν την προστασία των παιδιών στο κέντρο κάθε διαπραγμάτευσης.

Για γονείς, εκπαιδευτικούς και φορείς που παρακολουθούν την εξέλιξη της κρίσης, οι άμεσες συνέπειες αφορούν κυρίως τη διεκδίκηση μέτρων προστασίας σε διεθνές επίπεδο και την υποστήριξη προγραμμάτων επανένταξης για παιδιά που έχουν υποστεί κατήχηση ή στρατιωτική εκπαίδευση.