ΕΜΠ: Ελληνική ομάδα νικά στον Διεθνή Διαγωνισμό Μικρών Ανεμογεννητριών

Η ομάδα «Aiolos NTUA» του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου κατέλαβε την πρώτη θέση στον ISWTC με το project «Alcyone», μεταφέροντας τεχνικές μεγάλων ανεμογεννητριών σε μικρή κλίμακα και ανοίγοντας δρόμους για εφαρμογές σε ενεργειακές κοινότητες και απομονωμένες περιοχές.

Η ομάδα Aiolos NTUA του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου κατέλαβε την πρώτη θέση στον Διεθνή Διαγωνισμό Μικρών Ανεμογεννητριών (ISWTC), με το project «Alcyone». Η διάκριση επιτεύχθηκε με δοκιμές σε αεροδυναμική σήραγγα του Πολυτεχνείου του Ντέλφτ και με τελική φάση στο Χρόνινγκεν, επιβεβαιώνοντας τη δυνατότητα μεταφοράς προηγμένων τεχνικών σε συσκευές μικρής κλίμακας.

Τι καινοτομεί το «Alcyone»

Το «Alcyone» ενσωματώνει μηχανισμό ενεργού pitch control — ρύθμισης της κλίσης των πτερυγίων — που ως τώρα χρησιμοποιούνταν κυρίως σε μεγάλες ανεμογεννήτριες. Η εφαρμογή αυτής της τεχνικής σε μικρή κλίμακα στοχεύει σε:

βελτιωμένη απόδοση σε χαμηλές ταχύτητες ανέμου,

σε χαμηλές ταχύτητες ανέμου, σταθερότερη παραγωγή ενέργειας,

ενέργειας, αυξημένη εμπορική προοπτική για αγορές ΑΠΕ μικρής κλίμακας.

Η επιτυχία βασίστηκε στο συνδυασμό μηχανολογικού σχεδιασμού, ηλεκτρολογικών συστημάτων και υπολογιστικών προσομοιώσεων — στοιχεία που, σύμφωνα με την παρουσίαση του έργου, δημιουργούν προϊόν με άμεση δυνατότητα αξιοποίησης.

Πλαίσιο εφαρμογής και συνέπειες

Ο διαγωνισμός ISWTC επικεντρώνεται σε λύσεις για ενεργειακές κοινότητες και απομονωμένες περιοχές, όπου το κόστος σύνδεσης στο δίκτυο είναι υψηλό και η ενεργειακή ασφάλεια κρίσιμη. Στο σχετικό πλαίσιο, οι μικρές ανεμογεννήτριες συνδυάζονται με φωτοβολταϊκά και συστήματα αποθήκευσης, μειώνοντας την εξάρτηση από ορυκτά καύσιμα όπως πετρέλαιο και ντίζελ.

Στοιχείο Πληροφορία Ομάδα Aiolos NTUA (ΕΜΠ) Project Alcyone Κύριες δοκιμές Αεροσήραγγα Ντέλφτ — Τελική φάση Χρόνινγκεν Καινοτομία Ενεργός έλεγχος κλίσης πτερυγίων (pitch control)

Η σύνθεση της ομάδας — φοιτητές Μηχανολόγων, Ηλεκτρολόγων & Μηχανικών Υπολογιστών, με υποστήριξη από Χημικούς και Πολιτικούς Μηχανικούς — λειτουργεί ως μικρή θερμοκοιτίδα τεχνογνωσίας. Η διεπιστημονική προσέγγιση θεωρείται κρίσιμη για τη μετάβαση από πρωτότυπο σε ώριμο προϊόν για τις αγορές ΑΠΕ.

Τι σημαίνει για την ελληνική αγορά και την ενεργειακή πολιτική

Η διάκριση δίνει σήμα ότι ελληνικά ακαδημαϊκά σχήματα μπορούν να παραγάγουν τεχνολογία αξιόπιστη και ανταγωνιστική διεθνώς. Συγκεκριμένα:

Ανοίγει δρόμους για συνεργασίες με επιχειρήσεις που στοχεύουν σε λύσεις μικρής κλίμακας.

Ενισχύει την προοπτική χρήσης μικρών ανεμογεννητριών σε νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές της χώρας.

Επιταχύνει την εφαρμογή συνδυαστικών συστημάτων ΑΠΕ με αποθήκευση για ενεργειακή αυτονομία.

Η πρωτιά της «Aiolos NTUA» δεν είναι μόνο πανεπιστημιακή επιτυχία· αποτελεί δείκτη ότι η ελληνική έρευνα μπορεί να συμβάλει ενεργά στην ενεργειακή μετάβαση, προσφέροντας τεχνολογίες με συγκεκριμένες εφαρμογές και εμπορικό ενδιαφέρον.