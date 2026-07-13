Μπαταρία νατρίου φορτίζει πλήρως σε 4 λεπτά και αντέχει χιλιάδες ώρες δοκιμών

Κινεζική ερευνητική ομάδα παρουσιάζει σχέδιο μπαταρίας μεταλλικού νατρίου με φόρτιση 0→100% σε 4 λεπτά, σημαντική αντοχή σε δενδρίτες και μακροβιότητα σε εργαστηριακές δοκιμές, αλλά η τεχνολογία παραμένει σε εργαστήριο.

Ερευνητές στην Κίνα δημοσίευσαν πρόσφατα στο περιοδικό Nano‑Micro Letters τα αποτελέσματα για ένα νέο σχέδιο μπαταρίας μεταλλικού νατρίου (SMB) το οποίο κατάφερε να φορτίσει πλήρως από 0% σε 100% σε μόλις 4 λεπτά και να διατηρήσει λειτουργικότητα μετά από εκτεταμένες δοκιμές. Η ομάδα δηλώνει ότι η προσέγγιση αντιμετωπίζει το βασικό τεχνικό πρόβλημα που μέχρι σήμερα φρέναρε τις SMB: τον σχηματισμό δενδριτών που οδηγεί σε βραχυκύκλωμα.

Πώς λύθηκε το πρόβλημα των δενδριτών

Το κρίσιμο στοιχείο της κατασκευής είναι ένας ημι‑στερεός ηλεκτρολύτης τύπου γέλης, που οι ερευνητές ονομάζουν Sn‑FB QSE. Σύμφωνα με την ομάδα, ο συγκεκριμένος ηλεκτρολύτης προσδίδει μηχανική αντοχή και μια εσωτερική ημι‑στερεή δομή η οποία αποτρέπει τη δημιουργία των αιχμηρών, σταλαγμιτικών αποθέσεων νατρίου — τους λεγόμενους δενδρίτες — που παγίως προκαλούν βραχυκύκλωμα στις μεταλλικές ανόδους.

Αποτελέσματα δοκιμών και αντοχή

Για να επαληθεύσουν τη λύση, οι επιστήμονες φόρτισαν και αποφόρτισαν την μπαταρία συνεχώς για πάνω από 6.000 ώρες χωρίς να εμφανιστούν βραχυκυκλώματα εξαιτίας δενδριτών. Επίσης, όταν φόρτισαν την μπαταρία σε 4 λεπτά, διαπίστωσαν ότι διατηρούσε ηλεκτρικό φορτίο στο μισό της χωρητικότητας που συνήθως διατηρούν οι μπαταρίες ιόντων λιθίου (Li‑ion). Όταν η φόρτιση έγινε με πιο μέτριο ρυθμό —από 0% έως 100% σε 20 λεπτά— η μπαταρία έδειξε ότι διατηρεί το 90% της χωρητικότητας μετά από 2.000 κύκλους, φτάνοντας τα θεωρητικά όρια που περιμένουμε από ανταγωνιστικές τεχνολογίες.

4 λεπτά : πλήρης φόρτιση, διατήρηση στο ~50% της χωρητικότητας συγκριτικά με Li‑ion.

: πλήρης φόρτιση, διατήρηση στο ~50% της χωρητικότητας συγκριτικά με Li‑ion. 20 λεπτά : πλήρης φόρτιση, ~90% χωρητικότητα μετά από 2.000 κύκλους.

: πλήρης φόρτιση, ~90% χωρητικότητα μετά από 2.000 κύκλους. 6.000 ώρες: δοκιμές φόρτισης/εκφόρτισης χωρίς βραχυκύκλωμα από δενδρίτες.

Τι σημαίνουν τα ευρήματα για την αγορά και την τεχνολογία

Οι SMB προσφέρουν ορισμένα θεωρητικά πλεονεκτήματα σε σχέση με τις μπαταρίες ιόντων λιθίου: το νάτριο είναι πιο άφθονο, φθηνότερο και γεωγραφικά πιο διασκορπισμένο από τα κρίσιμα μέταλλα που χρησιμοποιούνται στις Li‑ion. Επιπλέον, οι σταθερές (solid‑state) αρχιτεκτονικές υπόσχονται υψηλότερη ασφάλεια και μικρότερο κίνδυνο ανάφλεξης. Ωστόσο, η έρευνα παραμένει σε εργαστηριακό στάδιο και χρειάζεται χρόνος για να αποδειχθεί πως τα αποτελέσματα κλιμακώνονται σε βιομηχανική παραγωγή και σε πραγματικές εφαρμογές, όπως ηλεκτρικά οχήματα ή αποθήκευση δικτύου.

Παράμετρος Αποτέλεσμα (αναφορά ομάδας) Χρόνος πλήρους φόρτισης (πιο γρήγορος) 4 λεπτά — διατήρηση ~50% χωρητικότητας σε σχέση με Li‑ion Χρόνος πλήρους φόρτισης (πιο αργός) 20 λεπτά — 90% χωρητικότητα μετά από 2.000 κύκλους Διάρκεια δοκιμών Πάνω από 6.000 ώρες χωρίς βραχυκύκλωμα

Η μετάβαση από το εργαστήριο στην αγορά απαιτεί περαιτέρω βήματα: αξιολόγηση κόστους παραγωγής, ασφάλεια σε διαφορετικές συνθήκες, ανθεκτικότητα σε πραγματικά σενάρια χρήσης και συμμόρφωση με πρότυπα. Τα πλεονεκτήματα που επιδεικνύονται στις δοκιμές ωστόσο διαμορφώνουν ένα ελκυστικό σενάριο για μελλοντική διάδοση, ειδικά αν επιβεβαιωθούν οι υψηλοί ρυθμοί φόρτισης χωρίς σημαντική απώλεια κυκλικής ζωής.

Σε τελική ανάλυση, πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα στην έρευνα των μπαταριών: δεν πρόκειται (ακόμη) για έτοιμη αντικατάσταση των Li‑ion, αλλά για τεχνολογικό στοιχείο που αλλάζει τους όρους της συζήτησης για εναλλακτικές, πιο φθηνές και πιθανώς ασφαλέστερες λύσεις αποθήκευσης ενέργειας.

Η εξέλιξη θα κριθεί στα επόμενα στάδια κλίμακας και στις τεχνικο‑οικονομικές αξιολογήσεις — μέχρι τότε οι 4 λεπτές φορτίσεις παραμένουν κάτι σαν τεχνολογικό fast‑forward σε εργαστηριακή αίθουσα.