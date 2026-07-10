Εννέα ελληνικές προκρίσεις στα προημιτελικά του ITF Junior στην Κέρκυρα

Σημαντική εμφάνιση των Ελλήνων νεαρών τενιστών στο 60άρι ITF Junior τουρνουά της Κέρκυρας: εννέα συνολικά προκρίσεις στα προημιτελικά, με ισχυρούς παίκτες να προχωρούν και να διεκδικούν θέση στην τετράδα.

Ελληνική παρουσία και προοπτικές στο 60άρι ITF Junior της Κέρκυρας

Συνεχίστηκε σήμερα η δράση στο διεθνές νεανικό τουρνουά ITF Junior 60 που φιλοξενείται στην Κέρκυρα και φέρει όνομα τιμής του πρώην προέδρου του τοπικού ομίλου αντισφαίρισης. Η ημέρα ολοκληρώθηκε με συνολικά εννέα ελληνικές προκρίσεις στη φάση των προημιτελικών, τρεις στο ταμπλό των αγοριών και έξι στο ταμπλό των κοριτσιών.

Στα αγόρια, οι κορυφαίες θέσεις του ταμπλό επιβεβαίωσαν την αγωνιστική τους υπεροχή: ο πρώτος του ταμπλό κέρδισε σε δύο σετ και θα βρεθεί αντιμέτωπος με Ιταλό αντίπαλο για μια θέση στην τετράδα. Παρόμοια εικόνα σημειώθηκε για τον Νο4 και τον Νο2, που εξασφάλισαν επίσης την είσοδο τους στην 8άδα και έχουν μπροστά τους απαιτητικά ματς κόντρα σε αντιπάλους από τη Βρετανία και την Ιταλία αντίστοιχα.

Στις νεαρές αθλήτριες, η Νο1 του ταμπλό πέτυχε άνετη νίκη με δύο σετ χωρίς απώλεια games στο δεύτερο σετ και θα συναντήσει μια Ελληνίδα παίκτρια στον επόμενο γύρο. Άλλες πέντε Ελληνίδες συμπλήρωσαν την παρουσία στις «8», δείχνοντας βάθος στο γυναικείο ταμπλό και ανοίγοντας προοπτικές για ελληνικές μονομαχίες στα προημιτελικά.

Αγόρια: 3 ελληνικές προκρίσεις στα προημιτελικά

3 ελληνικές προκρίσεις στα προημιτελικά Κορίτσια: 6 ελληνικές προκρίσεις στα προημιτελικά

6 ελληνικές προκρίσεις στα προημιτελικά Τουρνουά: ITF Junior 60, διοργάνωση στην Κέρκυρα

Η τοπική διοργάνωση αποτελεί ευκαιρία για τους νέους Έλληνες παίκτες να συγκεντρώσουν σημαντικούς βαθμούς στο διεθνές ranking και ταυτόχρονα να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους απέναντι σε αντίπαλους από χώρες όπως η Ιταλία, η Βρετανία, η Σλοβενία και η Γαλλία. Για τους κατοίκους και τους φίλους του τένις στο νησί, η παρουσία πολλών Ελλήνων στα προημιτελικά αυξάνει το ενδιαφέρον γύρω από τα επόμενα παιχνίδια.

Παίκτης / Παίκτρια Επόμενος αντίπαλος Κατηγορία Γιώργος Μίταλας (Νο1) Τομάσο Ρόσο (Ιταλία) Αγόρια Μαρίνος Καρνιάτης (Νο4) Αλιάζ Στορ (Σλοβενία) Αγόρια Άλκης Μιχαλακόπουλος (Νο2) Ματία Πεσκοσόλιντο (Ιταλία) Αγόρια Λυδία Παναγιωτίδου (Νο1) Χρυσούλα Παρασκευιπούλου Κορίτσια Χρυσούλα Παρασκευιπούλου Λυδία Παναγιωτίδου Κορίτσια Νεφέλη-Φωτεινή Φασουλά Κωνσταντίνα Βολονάκη Κορίτσια Κωνσταντίνα Βολονάκη Νεφέλη-Φωτεινή Φασουλά Κορίτσια Δήμητρα Κουμουτσέα (Νο6) Ντάσα Τζόουνς (Βρετανία) Κορίτσια Βενετία Λέκα (Νο4) Άννα Μπόρον (Βρετανία) Κορίτσια

Η συνέχεια του τουρνουά αναμένεται να προσδώσει περαιτέρω ενδιαφέρον, ειδικά σε περίπτωση ελληνικών διασταυρώσεων που μπορεί να φέρουν νέες τοπικές «μάχες» στο γήπεδο. Η τοπική αντισφαιριστική κοινότητα παρακολουθεί με προσοχή τις επόμενες αναμετρήσεις, ενώ ο όμιλος που φιλοξενεί τη διοργάνωση προβάλλει το νησί ως σταθμό νεανικού διεθνούς αθλητισμού.

Για τους θεατές: οι επόμενοι αγώνες θα καθορίσουν ποιοι από τους παραπάνω θα διεκδικήσουν θέση στην τετράδα και κατ' επέκταση την είσοδο στα ημιτελικά του τουρνουά.