Ένωση Αστυνομικών Αλεξανδρούπολης εκφράζει στήριξη στους προφυλακισμένους αστυνομικούς του Άργους

Η Συνδικαλιστική Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αλεξανδρούπολης εξέφρασε αμέριστη συμπαράσταση στους δύο προφυλακισμένους αστυνομικούς της Ο.Π.Κ.Ε. Αργολίδας, ζητώντας ταυτόχρονα ενίσχυση της νομικής και θεσμικής προστασίας των αστυνομικών, ενώ η πολιτική ηγεσία είχε ήδη χαρακτηρίσει τις ενέργειες των εμπλεκομένων λανθασμένες.

Η Συνδικαλιστική Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αλεξανδρούπολης εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση με την οποία δηλώνει «αμέριστη συμπαράσταση» στους δύο αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.) Αργολίδας που προφυλακίστηκαν στη συνέχεια της υπόθεσης του θανάτου του 20χρονου άνδρα στο Άργος. Η ενέργεια αυτή γίνεται με φόντο την έντονη κοινωνική αντίδραση που έχει πυροδοτήσει το περιστατικό.

Στην ανακοίνωση η Ένωση αναγνωρίζει και «τη βαθιά μας θλίψη για την τραγική απώλεια της ζωής ενός νέου συνανθρώπου», ταυτόχρονα όμως επισημαίνει τον «έντονο προβληματισμό» για την έκθεση των συναδέλφων σε επιχειρησιακό και νομικό επίπεδο μετά την απόφαση της προφυλάκισης. Ζητά, μεταξύ άλλων, την ενίσχυση της νομικής και θεσμικής προστασίας των αστυνομικών ώστε, όπως αναφέρεται, «η προστασία του αστυνομικού να αποτελεί προϋπόθεση για την αποτελεσματική προστασία της κοινωνίας».

Πλαίσιο και πολιτική αντίδραση

Στο ίδιο χρονικό διάστημα, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, είχε δημόσια διατυπώσει κριτική για τις ενέργειες των εμπλεκομένων αστυνομικών, χαρακτηρίζοντάς τες λανθασμένες και πιθανή παράβαση καθήκοντος. Σε λόγο του τόνισε ότι «η Αστυνομία έχει ως αποστολή να συλλαμβάνει δολοφόνους, όχι να σκοτώνει παιδιά», υπογραμμίζοντας ότι στη συγκεκριμένη υπόθεση «υπερέβησαν τα όρια». Το απόσπασμα αυτό περιλαμβάνεται και στην ανακοίνωση της Ένωσης ως στοιχείο του δημόσιου πλαισίου που έχει διαμορφωθεί.

«η Αστυνομία έχει ως αποστολή να συλλαμβάνει δολοφόνους, όχι να σκοτώνει παιδιά. Στη συγκεκριμένη περίπτωση οι αστυνομικοί δεν λειτούργησαν σωστά. Υπερέβησαν τα όρια»

Η αντιπαράθεση ανάμεσα στη συνδικαλιστική εκπροσώπηση και στην πολιτική ηγεσία αναδεικνύει τις δυσκολίες διαχείρισης κρίσεων όταν εμπλέκονται θάνατοι πολιτών και διώξεις στελεχών των σωμάτων ασφαλείας. Η Ένωση ρητά αναφέρει ότι δεν παρεμβαίνει στο έργο της Δικαιοσύνης, όμως εκφράζει αντιρρήσεις για τη νομιτική έκταση της απόφασης προφυλάκισης.

Θέση Ένωσης : στήριξη, αίτημα για ενίσχυση νομικής προστασίας.

: στήριξη, αίτημα για ενίσχυση νομικής προστασίας. Θέση υπουργείου : δημόσια κριτική, αναφορά σε ενδεχόμενη παράβαση καθήκοντος.

: δημόσια κριτική, αναφορά σε ενδεχόμενη παράβαση καθήκοντος. Κοινωνικό πλαίσιο: έντονες αντιδράσεις της κοινής γνώμης και επικέντρωση στη δημόσια συζήτηση για τη χρήση βίας από αστυνομικές δυνάμεις.

Συνέπειες και επόμενα βήματα

Η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές και η νομική διαδικασία ακολουθείται κανονικά. Η δημόσια ανακοίνωση της Ένωσης αναμένεται να ενισχύσει τη συζήτηση σχετικά με τα μέτρα προστασίας και στήριξης των αστυνομικών, καθώς και με τους κανόνες χρήσης βίας και ευθύνης όταν προκύπτουν θανατηφόρα περιστατικά.

Πλευρά Κύρια θέση Συνδικαλιστική Ένωση Αλεξανδρούπολης Στήριξη στους συναδέλφους, αίτημα ενίσχυσης νομικής/θεσμικής προστασίας Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη Κριτική για λανθασμένες ενέργειες, πιθανή παράβαση καθήκοντος

Η εξέλιξη της υπόθεσης θα κριθεί από τα δικαστικά και εξεταστικά στάδια που ακολουθούν. Η δημόσια συζήτηση, όπως αποτυπώνεται στις ανακοινώσεις και τις δηλώσεις, αναμένεται να συνεχιστεί ενόψει των επόμενων νομικών ενεργειών.