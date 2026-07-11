Ένταση στη Μεσσηνία για το εργοστάσιο βιοαερίου — Εντάσσεται έργο 7,65 εκατ.€ για σχολεία στην Χώρα

Η Επιτροπή Αγώνα ενημέρωσε τον υπουργό Περιβάλλοντος για τις αρνητικές γνωμοδοτήσεις ενώ παράλληλα εξασφαλίστηκε χρηματοδότηση 7,65 εκατ.€ για νέο γυμνάσιο και λύκειο στην Χώρα Πύλου-Νέστορος, σύμφωνα με τον αντιπεριφερειάρχη Τάσο Αδαμόπουλο.

Αντιπαράθεση για την επένδυση βιοαερίου στον Μελιγαλά — Ταυτόχρονα χρηματοδότηση για σχολεία

Νέα κινητικότητα σημειώνεται γύρω από τη σχεδιαζόμενη μονάδα βιοαερίου στη Βιομηχανική Περιοχή του Μελιγαλά, με την τοπική Επιτροπή Αγώνα να ανακοινώνει ότι έχει ενημερώσει τον υπουργό Περιβάλλοντος για τις αρνητικές θέσεις που έχουν διατυπωθεί από τη Δημοτική Αρχή, την Περιφερειακή Επιτροπή και την τοπική κοινωνία. Στην πράξη, το ζήτημα μπαίνει πλέον σε κεντρικό επίπεδο αξιολόγησης των υπηρεσιών του υπουργείου.

«ο υπουργός δεσμεύτηκε οι υπηρεσίες να δουν τη σχετική προσφυγή.»

Στην ίδια συνέντευξη ο αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας, Τάσος Αδαμόπουλος, ανέφερε επιπλέον την ένταξη στο ΕΣΠΑ μιας επένδυσης στο Δήμο Πύλου-Νέστορος για την κατασκευή νέου γυμνασίου και λυκείου στην Χώρα, προϋπολογισμού 7,65 εκατομμυρίων ευρώ. Το έργο αυτό αφορά άμεσα την εκπαιδευτική υποδομή της περιοχής και αναμένεται να επηρεάσει την τοπική κοινότητα και την προσφορά σχολικών δομών.

Η εξέλιξη για το εργοστάσιο βιοαερίου επανατοποθετεί τοπικές αντιπαραθέσεις για το μοντέλο ανάπτυξης της Βιομηχανικής Περιοχής. Η αντίδραση των φορέων βασίζεται σε γνωμοδοτήσεις και σε ανησυχίες που σχετίζονται με την περιβαλλοντική επίπτωση και την ποιότητα ζωής των κατοίκων. Η πρωτοβουλία της Επιτροπής Αγώνα να προσφύγει σε ανώτερο επίπεδο σημαίνει ότι τα αιτήματα και οι επιφυλάξεις θα περάσουν από έλεγχο των κεντρικών υπηρεσιών του Υπουργείου.

Ο αντιπεριφερειάρχης, συνοψίζοντας τις προτεραιότητες της περιφερειακής αρχής υπό τον Περιφερειάρχη Δημήτρη Πτωχό, τόνισε την ανάγκη επιτάχυνσης υπαρχόντων έργων υποδομής και έθεσε ως κεντρικές τις τομείς της παιδείας, του τουρισμού και του πρωτογενούς τομέα. Στο πλαίσιο αυτό, το σχολικό έργο στην Χώρα εντάσσεται σε ευρύτερο σχεδιασμό υποδομών της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Για τους κατοίκους της περιοχής τα επόμενα βήματα είναι σαφή: ο έλεγχος της προσφυγής από τις υπηρεσίες του υπουργείου θα καθορίσει τη νομική και τεχνική συνέχεια της υπόθεσης βιοαερίου, ενώ η ωρίμανση και υλοποίηση του σχολικού έργου θα απαιτήσει διαδοχικά βήματα δημοπράτησης και κατασκευής. Η τοπική κοινωνία παρακολουθεί στενά αμφότερα τα ζητήματα, καθώς επηρεάζουν την ποιότητα ζωής, την απασχόληση και τις υποδομές του νομού.

Θέμα 1: Προσφυγή και έλεγχος από τις υπηρεσίες του υπουργείου για το εργοστάσιο βιοαερίου.

Προσφυγή και έλεγχος από τις υπηρεσίες του υπουργείου για το εργοστάσιο βιοαερίου. Θέμα 2: Ένταξη στο ΕΣΠΑ για νέο γυμνάσιο και λύκειο στην Χώρα προϋπολογισμού 7,65 εκατ.€ .

Ένταξη στο ΕΣΠΑ για νέο γυμνάσιο και λύκειο στην Χώρα προϋπολογισμού . Θέμα 3: Προτεραιότητες της περιφερειακής αρχής: υποδομές, παιδεία, τουρισμός, πρωτογενής τομέας.

Παραθέτουμε σε σύντομο πίνακα τα βασικά σημεία που προκύπτουν από τις δηλώσεις και την τρέχουσα κατάσταση:

Θέμα Κατάσταση Εργοστάσιο βιοαερίου (Μελιγαλά) Αντιδράσεις τοπικών φορέων — προσφυγή υπό έλεγχο από υπηρεσίες Υπουργείου Νέο γυμνάσιο & λύκειο (Χώρα) Ένταξη στο ΕΣΠΑ — προϋπολογισμός 7,65 εκατ.€

Η ενημέρωση από τον αντιπεριφερειάρχη υπογραμμίζει ότι οι επόμενες εβδομάδες θα είναι κρίσιμες για την εξέλιξη της υπόθεσης του Μελιγαλά. Οι πολίτες και οι φορείς του νομού αναμένουν τις αποφάσεις των υπηρεσιών για να γνωρίζουν το χρόνο και τον τρόπο υλοποίησης των σχεδίων που θα καθορίσουν την τοπική αναπτυξιακή πορεία.