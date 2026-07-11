Εντατικοί καθαρισμοί και καλλωπισμός σε πλατείες και πάρκα της Δυτικής Αχαΐας

Συνεχείς παρεμβάσεις από το Τμήμα Πρασίνου του Δήμου Δυτικής Αχαΐας σε Κάτω Αχαΐα, Λουσικά, Μετόχι (Λάππα) και Χαραυγή, με στόχο την αναβάθμιση των κοινόχρηστων χώρων και την ασφάλεια των κατοίκων.

Εργασίες σε πολλαπλά σημεία του Δήμου

Στον Δήμο Δυτικής Αχαΐας συνεχίζονται οι εργασίες καθαρισμού, συντήρησης και καλλωπισμού δημόσιων χώρων από τα συνεργεία του Τμήματος Πρασίνου. Οι παρεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν πρόσφατα στις δημοτικές κοινότητες της Κάτω Αχαΐας, των Λουσικών, του Μετοχίου (Λάππα) και της Χαραυγής, με καθημερινή παρουσία στο πεδίο και οργανωμένο προγραμματισμό.

Στο πλαίσιο των εργασιών έγιναν παρεμβάσεις που αφορούν:

καθαρισμό και καλλωπισμό δέντρων,

αποψίλωση και απομάκρυνση αυτοφυούς βλάστησης,

συντήρηση πλατειών, πάρκων και πεζοδρομίων,

γενικές εργασίες ευπρεπισμού σε κοινόχρηστους χώρους.

Οι εργασίες υλοποιούνται σε συνεργασία με τα τοπικά Κοινοτικά Συμβούλια, ενώ ο Δήμος απευθύνει κάλεσμα προς τους πολίτες να συμβάλλουν ενεργά στη διατήρηση της καθαριότητας και της καλής εικόνας των δημόσιων χώρων.

Τοπικός αντίκτυπος και πρακτικές συνέπειες

Οι παρεμβάσεις του Τμήματος Πρασίνου έχουν άμεση σημασία για την ποιότητα ζωής των κατοίκων: η απομάκρυνση της αυτοφυούς βλάστησης και η συντήρηση πλατειών μειώνουν τον κίνδυνο πρόκλησης φωτιάς, βελτιώνουν την πρόσβαση σε πεζόδρομους και παιδικές χαρές και αναβαθμίζουν την αισθητική εικόνα των δημοτικών ενοτήτων. Η τακτική παρουσία των συνεργείων εγγυάται ταχύτερη αντιμετώπιση φθορών και συσσώρευσης απορριμμάτων, κάτι που αφορά τόσο τους μόνιμους κατοίκους όσο και τους επισκέπτες της περιοχής.

Πολιτική πρόληψης και συνεργασία

Ο οργανωμένος προγραμματισμός των παρεμβάσεων και η συνεργασία με τα Κοινοτικά Συμβούλια επιτρέπουν τον στοχευμένο εντοπισμό προβλημάτων και την αποτελεσματικότερη διαχείριση των πόρων. Παράλληλα, το κάλεσμα προς τους δημότες υπογραμμίζει την ανάγκη για ατομική ευθύνη στην τήρηση της καθαριότητας, κάτι που πολλαπλασιάζει το αποτέλεσμα των δημοτικών δράσεων.

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Για τους κατοίκους της περιοχής, η συνέχιση τέτοιου είδους παρεμβάσεων σημαίνει μικρότερο κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, βελτιωμένη ασφάλεια κατά τη διέλευση και αναβαθμισμένους χώρους αναψυχής. Η τοπική αυτοδιοίκηση επισημαίνει ότι η διατήρηση του αποτελέσματος απαιτεί και τη συνεργασία των πολιτών, με σεβασμό στους κανόνες καθαριότητας και στην κοινή χρήση των χώρων.

Οι δημότες μπορούν να ενημερώνονται για τις επόμενες ενέργειες και τα προγράμματα συντήρησης μέσω των δημοτικών καναλιών επικοινωνίας και των Κοινοτικών Συμβουλίων.