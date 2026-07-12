Εντατικοί καθαρισμοί ρεμάτων στην Αχαΐα για την ενίσχυση της αντιπυρικής προστασίας

Η Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας προχώρησε σε εκτεταμένους καθαρισμούς ρεμάτων στη Μιχόι, με στόχο την απομάκρυνση καύσιμης ύλης και την πρόληψη εξάπλωσης πυρκαγιών σε ευάλωτες περιοχές του Δήμου Δυτικής Αχαΐας.

Παρεμβάσεις πρόληψης στην καρδιά της αντιπυρικής περιόδου

Σε συνέχεια του σχεδιασμού για την προστασία των τοπικών κοινοτήτων, το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας πραγματοποίησε εργασίες καθαρισμού σε ρέματα της κοινότητας Μιχόι στον Δήμο Δυτικής Αχαΐας. Οι παρεμβάσεις επικεντρώθηκαν στην απομάκρυνση μπάζων, ξερών κλαδιών και πυκνής βλάστησης που μπορούν να επιταχύνουν τη μετάδοση πυρκαγιάς.

Η διοίκηση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας δηλώνει ότι δίνει προτεραιότητα στα πιο επικίνδυνα σημεία εντός της Π.Ε. Αχαΐας, ενώ οι εργασίες συνεχίζονται με προγραμματισμό και συντονισμό. Στόχος είναι να μειωθεί ο κίνδυνος γρήγορης εξάπλωσης φωτιάς κατά τη διάρκεια των θερμών μηνών.

"Η πρόληψη είναι υπόθεση όλων και η συνεργασία είναι απαραίτητη για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, των περιουσιών και του περιβάλλοντος"

Η παρέμβαση στη Μιχόι εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλάνο που, όπως αναφέρθηκε, θα συνεχιστεί συστηματικά σε κάθε δημοτική μονάδα της Αχαΐας. Η προσπάθεια περιλαμβάνει τόσο τεχνικές εργασίες καθαρισμού όσο και συντονισμό με τοπικούς φορείς για την έγκαιρη αντιμετώπιση κινδύνων.

Τι περιλαμβάνουν οι εργασίες και τι σημαίνει για τους κατοίκους

Απομάκρυνση απορριμμάτων και μπάζων από κοίτες ρεμάτων.

Κλάδεμα και αφαίρεση ξεράς βλάστησης που λειτουργεί ως καύσιμη ύλη.

Συντήρηση και καθαρισμός σημείων που ευνοούν τη συσσώρευση νερού ή την απόφραξη της ροής.

Για τους κατοίκους της περιοχής, τα οφέλη είναι συγκεκριμένα: μειώνεται ο κίνδυνος πλημμυρικών φαινομένων λόγω απόφραξης ρεμάτων μετά από έντονες βροχοπτώσεις, ενώ παράλληλα περιορίζεται η πιθανότητα γρήγορης εξάπλωσης πυρκαγιών κοντά σε οικισμούς και αγροτικές εκτάσεις.

Ενέργεια Σκοπός Απομάκρυνση μπάζων Επαρκής ροή νερού, μείωση πλημμυρικού κινδύνου Κλάδεμα ξεράς βλάστησης Μείωση καύσιμης ύλης, πρόληψη πυρκαγιών Καθαρισμός κοιτών Αποφυγή αποφράξεων και ζημιών σε υποδομές

Η Περιφερειακή Ενότητα επισημαίνει ότι οι παρεμβάσεις γίνονται με σχέδιο και υπευθυνότητα, ενώ τονίζεται η ανάγκη συνεργασίας των πολιτών για τη διατήρηση των χώρων καθαρών και ασφαλών. Η πρόληψη, όπως σημειώνεται, αποτελεί κρίσιμο στοιχείο για την ασφάλεια της ζωής και της περιουσίας στην περιοχή.

Οι εργασίες καθαρισμού στη Μιχόι αναμένεται να συνεχιστούν και σε άλλες κοινότητες της Αχαΐας, σε συντονισμό με τους τοπικούς φορείς, ώστε να ενισχυθεί συνολικά η αντιπυρική θωράκιση της περιφέρειας κατά την περίοδο υψηλού κινδύνου.