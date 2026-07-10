Έντονες αντιδράσεις στο Μελιγαλά για την προτεινόμενη μονάδα βιοαερίου στη ΒΙ.ΠΕ.

Αντιπαράθεση στην άνω Μεσσηνία μετά την επιλογή της ΒΙ.ΠΕ. Μελιγάλας για τη χωροθέτηση βιομηχανικής μονάδας βιοαερίου. Το άρθρο του πρώην περιφερειάρχη Παναγιώτη Νίκα συνοψίζει τις ανησυχίες για υδρογεωλογία, οσμές και σωρευτική επιβάρυνση.

Ένταση στην τοπική κοινωνία για τη χωροθέτηση μονάδας βιοαερίου

Μεγάλη δυσφορία καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες στο Μελιγαλά και στις 16 κοινότητες της άνω Μεσσηνίας, μετά την ανακοίνωση για πιθανή εγκατάσταση και λειτουργία βιομηχανικής μονάδας βιοαερίου στη τοπική ΒΙ.ΠΕ. Το θέμα περιγράφεται αναλυτικά σε άρθρο του τέως Περιφερειάρχη Πελοποννήσου και πρώην Δημάρχου Καλαμάτας, Παναγιώτη Νίκα, ο οποίος επισημαίνει την ένταση και τα επιχειρήματα των κατοίκων και φορέων.

Στο άρθρο καταγράφεται ότι παλαιότερες απόπειρες για λειτουργία μονάδων βιοαερίου στην Αρκαδία —στην περιοχή της Μαντίνειας (Κάψια) και στη ΒΙ.ΠΕ. Τρίπολης— δεν ολοκληρώθηκαν λόγω «σφοδρών αντιδράσεων κατοίκων, φορέων και φαρμακοβιομηχάνων». Η ιστορία αυτή χρησιμοποιείται ως σημείο αναφοράς για την αισθητή καχυποψία που επικρατεί όσον αφορά νέα περιβαλλοντικά έργα στην ευρύτερη περιοχή.

Ο αρθρογράφος αναγνωρίζει ότι τα εργοστάσια βιοαερίου έχουν την προοπτική παραγωγής καθαρής ενέργειας και οργανικού λιπάσματος με ανακύκλωση οργανικών αποβλήτων, όπως κοπριές, κλαδέματα, λιόζουμο και τυρόγαλα. Παρά ταύτα, τονίζει την κεντρική σημασία της σωστής χωροθέτησης και της εμπιστοσύνης στη τήρηση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, που απουσιάζει σύμφωνα με τους τοπικούς φορείς.

"Το μεγάλο ερώτημα, όμως, είναι η χωροθέτησή τους, γιατί, εκτός πολλών άλλων, δεν υπάρχει καμία εμπιστοσύνη στο κράτος για την τήρηση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Και στο Μελιγαλά το γνωρίζουν αυτό πολύ καλά"

Μεταξύ των συγκεκριμένων αιτιών της αντίδρασης που παρατίθενται στο άρθρο είναι:

υδρολογική ανεπάρκεια της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων,

υποτίμηση του προβλήματος των οσμών,

σωρευτική περιβαλλοντική επιβάρυνση της περιοχής.

Σημειώνεται επίσης ότι η περιοχή της άνω Μεσσηνίας έχει ήδη επιβαρυνθεί από τη διαχείριση απορριμμάτων στη μονάδα «Καλλιρρόη», ενώ η λειτουργία των πυρηνελαιουργείων στη ΒΙ.ΠΕ. Μελιγάλας έχει, σύμφωνα με το άρθρο, προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στην υγεία. Αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιούνται από τους κατοίκους ως επιχείρημα κατά μιας περαιτέρω βιομηχανοποίησης χωρίς ενισχυμένα περιβαλλοντικά δεσμευτικά μέτρα και διασφαλίσεις.

Ο επιχειρηματίας που επέλεξε τη ΒΙ.ΠΕ. Μελιγάλας επέλεξε τη συγκεκριμένη τοποθεσία αξιοποιώντας τα προνόμια εγκατάστασης σε ΒΙ.ΠΕ., ενώ η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, όπως αναφέρεται, έλαβε έγκριση από το κράτος. Η απόφαση αυτή, παρά τη θεσμική κάλυψη, δεν έσβησε τις τοπικές ανησυχίες, οι οποίες στηρίζονται σε τεκμηριωμένα επιχειρήματα περί ανεπαρκούς μελετητικού και ρυθμιστικού πλαισίου.

Για τους κατοίκους της άνω Μεσσηνίας το ζήτημα δεν είναι αποκλειστικά ιδεολογικό: αφορά την προστασία του υδροφορέα, την αποτροπή οσμών, την ποιότητα του περιβάλλοντος και την δημόσια υγεία. Η τοπική αντίδραση, όπως παρουσιάζεται στο κείμενο, στηρίζεται σε επιμέρους τεκμηριώσεις και στην εμπειρία προηγούμενων περιβαλλοντικών πιέσεων στην περιοχή.

Τοποθεσία Αποτέλεσμα Μαντίνεια (Κάψια) Απόπειρα μη τελεσφορούσα — έντονες αντιδράσεις ΒΙ.ΠΕ. Τρίπολης Απόπειρα μη τελεσφορούσα — έντονες αντιδράσεις ΒΙ.ΠΕ. Μελιγάλας (προτεινόμενη) Έγκριση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων — τοπικές αντιδράσεις

Τα επόμενα βήματα και οι αποφάσεις που θα ληφθούν είναι κρίσιμα για την περιοχή. Οι κάτοικοι και οι τοπικοί φορείς απαιτούν σαφείς απαντήσεις για την επάρκεια των μελετών, την προστασία του υδροφορέα και μέτρα ελέγχου των οσμών, πριν οποιαδήποτε μονάδα τεθεί σε λειτουργία. Η συζήτηση στο Μελιγαλά καταδεικνύει την ανάγκη για διαφάνεια, τεκμηρίωση και συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών σε αποφάσεις που επηρεάζουν άμεσα το περιβάλλον και την υγεία τους.