Έντονες αντιρρήσεις στο Δ.Σ. ΔΕΥΑΠ για το έργο αντικατάστασης αγωγών της Πρέβεζας

Αντιπαραθέσεις στο Δ.Σ. της ΔΕΥΑΠ μετά από καταγγελίες ότι ο ανάδοχος δεν έχει παραδώσει υφαντό του δικτύου και αμφισβητείται η ποιότητα υλικών· εγκρίθηκε 1ος ΑΠΕ ύψους 1.223.750,01€ με οριακή πλειοψηφία.

Σοβαρές ενστάσεις για την πρόοδο και την ποιότητα στο μεγάλο έργο ύδρευσης

Στη χθεσινή έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Πρέβεζας εγγράφηκαν σοβαρές διαφωνίες για την εκτέλεση του έργου «Αντικατάσταση παλαιωμένων αγωγών δικτύου ύδρευσης πόλης Πρέβεζας», παρά την έγκριση του πρώτου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) που υπερψηφίστηκε με τη διαδικασία της δια περιφοράς.

Το θέμα προκάλεσε αντιπαράθεση μεταξύ των μελών του Δ.Σ. με επίκεντρο την πρόοδο των εργασιών, την ποιότητα των υλικών και το κατά πόσο η επίβλεψη ανταποκρίνεται στην πραγματική κατάσταση του έργου. Οι καταγγελίες που κατατέθηκαν στο πρακτικό ανέφεραν ότι ο ανάδοχος δεν έχει παραδώσει ούτε ένα μέτρο αντικατεστημένου δικτύου και ότι οι εργασίες που εμφανίζονται στους πίνακες δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

«Ο εργολάβος δεν έχει παραδώσει ούτε ένα μέτρο αντικατάστασης δικτύου»

Η δήλωση ανήκει στον εκπρόσωπο των εργαζομένων στο Δ.Σ., ο οποίος καταψήφισε την εισήγηση. Άλλα μέλη, επικαλούμενα την ίδια ανησυχία, είτε τήρησαν «παρών» είτε καταψήφισαν εν μέρει, ενώ η διοίκηση υπερθεμάτισε για την ανάγκη συνέχισης του έργου, επισημαίνοντας ότι είναι αναγκαίο για την αυτονομία και τη βελτίωση της παροχής νερού στην πόλη.

Στο πρακτικό της συνεδρίασης περιλαμβάνεται και το κόστος που αφορά τις πρόσθετες εργασίες: 1.223.750,01€. Η έγκριση του 1ου ΑΠΕ αφορά την εκτέλεση συμπληρωματικών εργασιών της εργολαβίας, οι οποίες ωστόσο κρίθηκαν αμφιλεγόμενες από μέλη του Δ.Σ.

Κύρια σημεία διαφωνίας: πρόοδος φυσικών αντικειμένων, ποιότητα υλικών, σύνθεση και ρόλος επιτροπής παρακολούθησης.

πρόοδος φυσικών αντικειμένων, ποιότητα υλικών, σύνθεση και ρόλος επιτροπής παρακολούθησης. Θέση διοίκησης: το έργο πρέπει να προχωρήσει, κρίσιμο για την επάρκεια νερού και τη μείωση προβλημάτων.

το έργο πρέπει να προχωρήσει, κρίσιμο για την επάρκεια νερού και τη μείωση προβλημάτων. Κοινωνικός αντίκτυπος: πιθανή ταλαιπωρία πολιτών, αλλά και οφέλη από την οριστική ανανέωση δικτύου όταν ολοκληρωθεί.

Η ένταση της συζήτησης αναδεικνύει δύο βασικά θέματα που ενδιαφέρουν άμεσα τους κατοίκους της Πρέβεζας: την εργοταξιακή πραγματικότητα στο πεδίο και την αξιοπιστία της τεχνικής επίβλεψης. Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση για τον 1ο ΑΠΕ πέρασε παρά τις επιφυλάξεις, γεγονός που σημαίνει ότι το έργο θα συνεχίσει να δεσμεύει δημόσιο χρήμα και ανθρώπινους πόρους.

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Για τους κατοίκους της Πρέβεζας το κρίσιμο ερώτημα είναι το πότε και με ποια ασφάλεια θα αποδοθούν τα αναβαθμισμένα δίκτυα σε χρήση. Η τοπική κοινωνία έχει επανειλημμένα ζητήσει την αντικατάσταση παλαιών αγωγών, όμως η εμπιστοσύνη στη διαδικασία εκτέλεσης και στην ποιότητα των υλικών είναι απαραίτητη για να αποφευχθούν νέες βλάβες και πρόσθετα έξοδα.

Σε επόμενο στάδιο αναμένονται διευκρινίσεις για την πορεία των εργασιών από την τεχνική υπηρεσία και την επιτροπή παρακολούθησης, καθώς και πιθανές τεχνικές επιθεωρήσεις που θα επιβεβαιώσουν ή θα αντικρούσουν τις καταγγελίες που κατατέθηκαν στο Δ.Σ.