Εξάρθρωση φυτείας στον Καλλίδρομο: συγχαρητήρια και αίτημα ενίσχυσης από την Ένωση Αστυνομικών

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Μεσσηνίας χαιρετίζει την εξιχνίαση μεγάλης καλλιέργειας στον Καλλίδρομο Φθιώτιδας και ζητά μόνιμες προσλήψεις στη Δίωξη Ναρκωτικών Καλαμάτας, επισημαίνοντας το πρόβλημα υποστελέχωσης.

Μεγάλη επιχείρηση και αιτήματα για ενίσχυση

Η εξάρθρωση μεγάλης παράνομης καλλιέργειας στον Καλλίδρομο Φθιώτιδας έφερε στο προσκήνιο τόσο την επιχειρησιακή ικανότητα των αστυνομικών υπηρεσιών όσο και τις μεγάλες ελλείψεις σε προσωπικό που καταγράφονται στην περιοχή. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Μεσσηνίας, η υπόθεση αφορά περίπου 4.670 δενδρύλλια κάνναβης και οδήγησε στη σύλληψη 3 ατόμων.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν δυνάμεις από την Καλαμάτα και τη Στερεά Ελλάδα, μεταξύ των οποίων τμήματα της Δίωξης Ναρκωτικών, η ΟΠΚΕ και η ΕΚΑΜ, καθώς και μέλη της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Φθιώτιδας. Η Ένωση αναδεικνύει ότι σημαντικό μέρος της έρευνας διεξήχθη από πολύ περιορισμένο αριθμό στελεχών — λιγότεροι από 5 αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Καλαμάτας εργαζόταν επί μεγάλο χρονικό διάστημα για την εξιχνίαση.

Επιτυχία: εξιχνίαση φυτείας με χιλιάδες δενδρύλλια.

εξιχνίαση φυτείας με χιλιάδες δενδρύλλια. Συλλήψεις: τρία άτομα συνελήφθησαν κατά την επιχείρηση.

τρία άτομα συνελήφθησαν κατά την επιχείρηση. Αδυναμίες: προβλήματα υποστελέχωσης και επιβάρυνση προσωπικού επισημαίνονται ως μόνιμα.

Στην ανακοίνωση τονίζεται ο επαγγελματισμός των εμπλεκόμενων υπηρεσιών, αλλά παράλληλα εκφράζεται κριτική προς τη διοίκηση για την έλλειψη ουσιαστικών μέτρων ενίσχυσης. Η Ένωση υπογραμμίζει ότι οι αστυνομικοί αναγκάζονται να εργάζονται μεγάλα χρονικά διαστήματα και πολλές ώρες, με περιορισμένες δυνατότητες ξεκούρασης και επιστροφής στην οικογένεια λόγω των αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών.

Στοιχείο Αριθμός / Παρατήρηση Δενδρύλλια κάνναβης 4.670 Αποστάσεις αναφοράς περισσότερα από 350 χλμ από την Καλαμάτα Συλληφθέντες 3 Άτομα Δίωξης που εργάστηκαν λιγότεροι από 5

Για τους κατοίκους της Φθιώτιδας, η υπόθεση έχει διπλό ενδιαφέρον: από τη μία πλευρά επιβεβαιώνει επιχειρησιακές παρεμβάσεις στην τοπική επικράτεια που περιορίζουν την παράνομη δραστηριότητα. Από την άλλη, επισημαίνει ότι η ασφάλεια και η διαρκής παρουσία αστυνομικών δυνάμεων εξαρτώνται από την επάρκεια ανθρώπινου δυναμικού και την ορθολογική κατανομή πόρων.

Η ανακοίνωση υπογράφεται από τον πρόεδρο της Ένωσης, Γεώργιο Μπούνα, και τον γενικό γραμματέα, Δημήτριο-Παναγιώτη Θλιμμένο, οι οποίοι ζητούν την άμεση και ουσιαστική ενίσχυση της Δίωξης Ναρκωτικών Καλαμάτας με μόνιμους αστυνομικούς, ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματική λειτουργία της υπηρεσίας.