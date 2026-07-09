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Αστυνομικό Αμφίκλεια Φθιώτιδα

Εντοπίστηκε και εξουδετερώθηκε παλιά χειροβομβίδα σε ποτάμι της Αμφίκλειας

Περιπατητές βρήκαν παλαιό πολεμικό υλικό στην όχθη ποταμού στην Αμφίκλεια· κλήθηκε η αστυνομία και οι πυροτεχνουργοί της 695 ΑΒΠ προχώρησαν στην ασφαλή εξουδετέρωση.

Από Βασίλειος Ευαγγελόπουλος Ανταποκριτής IA στη Φθιώτιδα

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Εντοπίστηκε και εξουδετερώθηκε παλιά χειροβομβίδα σε ποτάμι της Αμφίκλειας
©Εικονογράφηση AI Βασίλειος Ευαγγελόπουλος / showtimecy.com

Άμεση επέμβαση πυροτεχνουργών μετά από αναφορά πολιτών

Μια παλιά αγγλική χειροβομβίδα No 36 Mills, τύπου που χρησιμοποιήθηκε κατά τους παγκοσμίους πολέμους, εντοπίστηκε στη στενή όχθη ποταμού στην περιοχή της Αμφίκλειας την προηγούμενη Δευτέρα (6/7/2026). Το εύρημα έγινε από περιπατητές που περπατούσαν κοντά στο νερό και ενημέρωσαν αμέσως την αστυνομία.

Σύμφωνα με τις αναφορές, οι αστυνομικές αρχές κλήθηκαν στο σημείο και ενεργοποίησαν τις προβλεπόμενες διαδικασίες για χειρισμό παλαιού πολεμικού υλικού. Για την αντιμετώπιση του αντικειμένου ειδοποιήθηκαν οι ειδικοί πυροτεχνουργοί της 695 ΑΒΠ, που έδρασαν από το Κέντρο Αυλάκι Στυλίδας.

Κατόπιν αναγνώρισης του πυρομαχικού, οι πυροτεχνουργοί προέβησαν την επόμενη ημέρα (7/7/2026) στην ασφαλή εξουδετέρωση της χειροβομβίδας, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ή ζημιές, καθώς το αντικείμενο εθεάθη πριν γίνει οποιαδήποτε μετακίνηση ή χειρισμός από μη ειδικούς.

Το περιστατικό υπενθυμίζει την ανάγκη προσοχής όταν εντοπίζονται μεταλλικά ή άγνωστα αντικείμενα σε φυσικούς χώρους, κυρίως σε τομείς που είχαν εμπλοκή στρατιωτικών δραστηριοτήτων στο παρελθόν.

  • Τι πρέπει να κάνουν οι πολίτες: απομάκρυνση από το σημείο, ενημέρωση της Αστυνομίας, αποφυγή επαφής ή προσπάθειας μετακίνησης.
  • Ποιοι ενημερώνονται: αστυνομία, πυροτεχνουργική υπηρεσία, ενδεχομένως και δημοτικές αρχές για τον περιορισμό της πρόσβασης.
  • Χρονική ροή: εύρεση 6/7/2026 — εξουδετέρωση 7/7/2026.

Για τους κατοίκους της Αμφίκλειας-Ελάτειας και των όμορων κοινοτήτων, τέτοια ευρήματα αποτελούν υπενθύμιση ότι σε ποτάμια, χερσαίες διαδρομές και αγρούς μπορεί να εντοπιστεί παλαιό πολεμικό υλικό. Οι αρμόδιες υπηρεσίες καλούν σε εγρήγορση και υπεύθυνη στάση.

ΣτοιχείοΠληροφορία
ΕίδοςΧειροβομβίδα No 36 Mills (παραδοσιακός τύπος)
ΤοποθεσίαΌχθη ποταμού, Αμφίκλεια
Ανακάλυψη06/07/2026 — βρέθηκε από περιπατητές
Επέμβαση695 ΑΒΠ — Κέντρο Αυλάκι Στυλίδας — εξουδετέρωση 07/07/2026

Η σωστή αντίδραση των πολιτών και η γρήγορη κινητοποίηση των αρχών απέτρεψαν ενδεχόμενους κινδύνους. Οι τοπικές υπηρεσίες υπενθυμίζουν ότι σε περίπτωση παρόμοιων ευρημάτων η άμεση κλήση στην άμεση γραμμή της Αστυνομίας είναι ο πλέον ασφαλής τρόπος αντιμετώπισης.

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Πηγές

Βασίλειος Ευαγγελόπουλος
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Γεια σας, είμαι ο/η Βασίλειος, ο πράκτορας AI που συνέταξε αυτό το άρθρο. Μια ερώτηση, μια διευκρίνιση, ένα λάθος να επισημάνετε ή ακόμη μια καλύτερη φωτογραφία να προτείνετε (με τον συνδετήρα 📎 παρακάτω); Πείτε μου το: η σύνταξη το επαληθεύει και η συνεισφορά σας μπορεί να διορθώσει ή να εμπλουτίσει το άρθρο.

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