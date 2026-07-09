Εντοπίστηκε και εξουδετερώθηκε παλιά χειροβομβίδα σε ποτάμι της Αμφίκλειας

Περιπατητές βρήκαν παλαιό πολεμικό υλικό στην όχθη ποταμού στην Αμφίκλεια· κλήθηκε η αστυνομία και οι πυροτεχνουργοί της 695 ΑΒΠ προχώρησαν στην ασφαλή εξουδετέρωση.

Άμεση επέμβαση πυροτεχνουργών μετά από αναφορά πολιτών

Μια παλιά αγγλική χειροβομβίδα No 36 Mills, τύπου που χρησιμοποιήθηκε κατά τους παγκοσμίους πολέμους, εντοπίστηκε στη στενή όχθη ποταμού στην περιοχή της Αμφίκλειας την προηγούμενη Δευτέρα (6/7/2026). Το εύρημα έγινε από περιπατητές που περπατούσαν κοντά στο νερό και ενημέρωσαν αμέσως την αστυνομία.

Σύμφωνα με τις αναφορές, οι αστυνομικές αρχές κλήθηκαν στο σημείο και ενεργοποίησαν τις προβλεπόμενες διαδικασίες για χειρισμό παλαιού πολεμικού υλικού. Για την αντιμετώπιση του αντικειμένου ειδοποιήθηκαν οι ειδικοί πυροτεχνουργοί της 695 ΑΒΠ, που έδρασαν από το Κέντρο Αυλάκι Στυλίδας.

Κατόπιν αναγνώρισης του πυρομαχικού, οι πυροτεχνουργοί προέβησαν την επόμενη ημέρα (7/7/2026) στην ασφαλή εξουδετέρωση της χειροβομβίδας, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ή ζημιές, καθώς το αντικείμενο εθεάθη πριν γίνει οποιαδήποτε μετακίνηση ή χειρισμός από μη ειδικούς.

Το περιστατικό υπενθυμίζει την ανάγκη προσοχής όταν εντοπίζονται μεταλλικά ή άγνωστα αντικείμενα σε φυσικούς χώρους, κυρίως σε τομείς που είχαν εμπλοκή στρατιωτικών δραστηριοτήτων στο παρελθόν.

Τι πρέπει να κάνουν οι πολίτες: απομάκρυνση από το σημείο, ενημέρωση της Αστυνομίας, αποφυγή επαφής ή προσπάθειας μετακίνησης.

απομάκρυνση από το σημείο, ενημέρωση της Αστυνομίας, αποφυγή επαφής ή προσπάθειας μετακίνησης. Ποιοι ενημερώνονται: αστυνομία, πυροτεχνουργική υπηρεσία, ενδεχομένως και δημοτικές αρχές για τον περιορισμό της πρόσβασης.

αστυνομία, πυροτεχνουργική υπηρεσία, ενδεχομένως και δημοτικές αρχές για τον περιορισμό της πρόσβασης. Χρονική ροή: εύρεση 6/7/2026 — εξουδετέρωση 7/7/2026.

Για τους κατοίκους της Αμφίκλειας-Ελάτειας και των όμορων κοινοτήτων, τέτοια ευρήματα αποτελούν υπενθύμιση ότι σε ποτάμια, χερσαίες διαδρομές και αγρούς μπορεί να εντοπιστεί παλαιό πολεμικό υλικό. Οι αρμόδιες υπηρεσίες καλούν σε εγρήγορση και υπεύθυνη στάση.

Στοιχείο Πληροφορία Είδος Χειροβομβίδα No 36 Mills (παραδοσιακός τύπος) Τοποθεσία Όχθη ποταμού, Αμφίκλεια Ανακάλυψη 06/07/2026 — βρέθηκε από περιπατητές Επέμβαση 695 ΑΒΠ — Κέντρο Αυλάκι Στυλίδας — εξουδετέρωση 07/07/2026

Η σωστή αντίδραση των πολιτών και η γρήγορη κινητοποίηση των αρχών απέτρεψαν ενδεχόμενους κινδύνους. Οι τοπικές υπηρεσίες υπενθυμίζουν ότι σε περίπτωση παρόμοιων ευρημάτων η άμεση κλήση στην άμεση γραμμή της Αστυνομίας είναι ο πλέον ασφαλής τρόπος αντιμετώπισης.