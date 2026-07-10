Εορτασμοί στην Ελαφόνησο για την Ένωση και τα 165 χρόνια από τα εγκαίνια του Αγ. Σπυρίδωνος

Επιμνημόσυνες τελετές, λιτανεία και παραδοσιακοί χοροί σημάδεψαν την 9η Ιουλίου στην Ελαφόνησο, με την παρουσία του Αντιπεριφερειάρχη Λακωνίας και της Μητρόπολης Μονεμβασίας και Σπάρτης.

Εορτασμοί με θρησκευτικό και ιστορικό χαρακτήρα

Την Πέμπτη 9 Ιουλίου, στην Ελαφόνησο πραγματοποιήθηκαν επετειακές εκδηλώσεις για την επέτειο της Ένωσης του νησιού με την Ελλάδα και τα 165 χρόνια από τα εγκαίνια του Ιερού Ναού του Αγίου Σπυρίδωνος, πολιούχου της Ελαφονήσου. Στις εκδηλώσεις παρέστη ο Αντιπεριφερειάρχης Λακωνίας Θεόδωρος Βερούτης, ενώ προεξήρχε της θρησκευτικής τελετής ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μονεμβασίας και Σπάρτης κ.κ. Ευστάθιος.

Οι εορταστικές εκδηλώσεις περιέλαβαν σειρά τελετουργικών και μνημονικών στιγμών που συνδέουν την τοπική κοινότητα με την παράδοση και την ορθόδοξη λατρεία. Η σειρά των στιγμών αυτών ενίσχυσε την αίσθηση συνέχειας της ιστορίας και της ταυτότητας του νησιού.

Τέλεση Όρθρου και Αρχιερατική Θεία Λειτουργία.

Ευλόγηση άρτων και Δοξολογία.

Λιτάνευση της ιερής εικόνας του Αγίου Σπυρίδωνος στους δρόμους της Ελαφονήσου.

Επιμνημόσυνη δέηση στο Ηρώο, κατάθεση στεφάνων και απόδοση τιμών.

Παρουσίαση παραδοσιακών χορών που σφράγισαν τις εορταστικές εκδηλώσεις.

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«Η Ελαφόνησος, το σμαραγδένιο νησί της Λακωνίας, αποτελεί έναν τόπο μοναδικής φυσικής ομορφιάς αλλά και ιδιαίτερης ιστορικής και πνευματικής αξίας. Σήμερα τιμούμε δύο σημαντικούς σταθμούς της διαδρομής της: την Ένωσή της με τη μητέρα πατρίδα ... και την επέτειο των εγκαινίων του Ιερού Ναού του Αγίου Σπυρίδωνος, ο οποίος εδώ και 165 χρόνια αποτελεί σημείο αναφοράς για την πίστη και την ενότητα των κατοίκων.»

Η επέτειος της Ένωσης του νησιού με την Ελλάδα αποτελεί για τους κατοίκους κορυφαίο ιστορικό γεγονός, καθώς σημείωσε την οριστική ενσωμάτωση της Ελαφονήσου στον εθνικό κορμό. Η συμπλήρωση 165 ετών από τα εγκαίνια του ναού αναδεικνύει τη μακρόχρονη σχέση της τοπικής κοινωνίας με την εκκλησία και τις συλλογικές μνήμες.

Για την καθημερινότητα των κατοίκων, οι εκδηλώσεις αυτές λειτουργούν ως υπενθύμιση της σημαντικότητας της τοπικής ταυτότητας και της ανάγκης διαφύλαξης της πολιτιστικής κληρονομιάς. Η παρουσία αιρετών και εκκλησιαστικών αρχών επιβεβαιώνει την υποστήριξη θεσμών της Περιφέρειας προς την ετήσια διοργάνωση και τη διατήρηση εθιμικών πρακτικών, που προσελκύουν και επισκέπτες στα νησιωτικά τμήματα της Λακωνίας.

Η τοπική κοινότητα, μέσα από την τήρηση των τελετών, επιβεβαιώνει την προσήλωσή της σε αξίες όπως η μνήμη, η πίστη και η συνοχή. Οι εκδηλώσεις ολοκληρώθηκαν με παραδοσιακούς χορούς, που ενίσχυσαν το αίσθημα συμμετοχής και συνέχειας μεταξύ των κατοίκων και των επισκεπτών.

Σημείο έμφασης: η συνύπαρξη θρησκευτικής λατρείας και δημόσιου εορτασμού συνεχίζει να διαμορφώνει τον τρόπο που οι κάτοικοι της Ελαφονήσου βιώνουν και μεταδίδουν τη συλλογική τους ιστορία.