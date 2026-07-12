Εορτασμός Αγίας Ευφημίας στην Κέρκυρα: λειτουργία, μουσική και προσπάθειες αναζωογόνησης της Μονής

Στην παλαιά Ιερά Μονή Αγίας Ευφημίας στο Μον Ρεπό ο Μητροπολίτης Κερκύρας τέλεσε τη θεία λειτουργία, ενώ αναδείχθηκαν οι προσπάθειες για την ανακαίνιση και την επανεκκίνηση της μοναστικής ζωής.

Λειτουργία και συμμετοχή στην Ιερά Μονή του Μον Ρεπό

Το Σάββατο 11 Ιουλίου 2026, εορτή της Αγίας Ευφημίας, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κερκύρας, Παξών και Διαποντίων Νήσων, κ. Νεκτάριος τέλεσε τη θεία λειτουργία στην ιστορική Ιερά Μονή Αγίας Ευφημίας, που βρίσκεται στην περιοχή του Μον Ρεπό της πόλης της Κέρκυρας. Στην ιεροτελεστία συμμετείχαν κληρικοί από τις όμορες ενορίες και οι διάκονοι του Σεβασμιωτάτου, ενώ παρόντες ήταν και εκπρόσωποι της τοπικής μοναχικής αδελφότητας.

Τους ύμνους και το λειτουργικό μέρος απέδωσε βυζαντινός χορός υπό τη διεύθυνση του διευθυντή της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής της Μητροπόλεως, κ. Νικολάου Μακρόπουλου, προσδίδοντας κατανυκτικό τόνο στην πανήγυρη.

Προτεραιότητα στην αναζωογόνηση της Μονής

Η μοναχή Ολυμπιάδα κατοικεί στην ιστορική μονή και, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ιεράς Μητρόπολης, καταβάλλει συνεχή προσπάθεια για την ανακαίνιση και την επανεκκίνηση της μοναστικής ζωής στον χώρο. Οι πρωτοβουλίες αυτές αποσκοπούν στην επαναφορά της πνευματικής παρουσίας και της ακτινοβολίας που η μονή είχε στο παρελθόν.

«καιρὸς εὐπρόσδεκτος» και «ἡμέρα σωτηρίας»

Κατά την ομιλία του, ο Σεβασμιώτατος αναφέρθηκε στην αποστολική περικοπή της εορτής, τονίζοντας ότι ο λόγος του Θεού πρέπει να καρποφορεί στη ζωή του πιστού και ότι κάθε ημέρα αποτελεί ευκαιρία επιστροφής προς τον Θεό. Υπογράμμισε επίσης ότι η χριστιανική ζωή δεν πρέπει να μένει σε επιφανειακές μορφές λατρείας, αλλά να εκφράζει την εσωτερική μετάνοια και την καθημερινή μεταμόρφωση του ανθρώπου.

Τοπικές επιπτώσεις και προκλήσεις

Η ανακαίνιση και η αναζωογόνηση της Μονής Αγίας Ευφημίας έχουν άμεσο ενδιαφέρον για την τοπική κοινωνία της Κέρκυρας. Η επαναλειτουργία και η αύξηση των θρησκευτικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων στην Μονή μπορεί να ενισχύσει την πνευματική ζωή της πόλης και να προσελκύσει προσκυνητές. Παράλληλα, χρειάζονται πόροι και συντονισμένες πρωτοβουλίες για διατήρηση και ανάδειξη του ιστορικού κτιριακού συνόλου.

Σταθερή λειτουργική παρουσία του Μητροπολίτη στην πανήγυρη.

Μουσική κάλυψη από τη Σχολή Βυζαντινής Μουσικής της Μητροπόλεως.

Συνεχείς προσπάθειες ανακαίνισης από την μοναχή Ολυμπιάδα.

Η εξέλιξη των εργασιών ανακαίνισης και οι πρωτοβουλίες για την προσέλκυση πιστών και πολιτιστικών δράσεων στη Μονή θα καθορίσουν τον βαθμό επανόδου της στον τοπικό θρησκευτικό και κοινωνικό χάρτη.

Ρόλος Όνομα Μητροπολίτης Νεκτάριος Καθηγούμενος (παρουσία στη Λειτουργία) Αρχιμ. Χριστόδουλος Τριαντάφυλλος Διευθυντής Σχολής Βυζαντινής Μουσικής Νικολάου Μακρόπουλος Μοναχή που διαβιεί στη Μονή Ολυμπιάδα

Η δημόσια ενημέρωση της Ιεράς Μητροπόλεως για την εορτή υπογραμμίζει την πρόθεση επανόδου της Μονής στην ενεργό τοπική παρουσία. Για την επίτευξη αυτής της επανεκκίνησης απαιτείται συνεχής στήριξη από κοινότητα, φορείς και πιστούς ώστε ο ιστορικός αυτός χώρος να διατηρήσει τη λειτουργία και την πολιτιστική του αξία στην Κέρκυρα.